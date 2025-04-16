Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Назо-Спрей спрей назальный 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорация Здоровье
80,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Назо-Спрей спрей назальный 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Назо-Спрей спрей назальный 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Назо-Спрей спрей назальный 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Назо-Спрей спрей назальный 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорация Здоровье
80,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Назо-Спрей спрей назальный 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорация Здоровье
81,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Назо-Спрей спрей назальный 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Назо-Спрей спрей назальный 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорация Здоровье
80,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Назо-Спрей спрей назальный 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорация Здоровье
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 9-В
2.8 км
Назо-Спрей спрей назальный 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Назо-Спрей спрей назальный 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Назо-Спрей спрей назальный 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорация Здоровье
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
3.1 км
Назо-Спрей спрей назальный 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 32/1
3.1 км
Назо-Спрей спрей назальный 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Назо-Спрей спрей назальный 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорация Здоровье
81,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
3.3 км
Назо-Спрей спрей назальный 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорация Здоровье
80,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
3.6 км
Назо-Спрей спрей назальный 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.3 км
Назо-Спрей спрей назальный 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Космонавтов, 27
4.7 км
Назо-Спрей спрей назальный 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Назо-Спрей спрей назальный 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорация Здоровье
80,00
Экономия при брони: -6,00 грн