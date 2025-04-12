растительный негормональный препарат с комплексным действием, которое обусловлено синергическими эффектами компонентов, входящих в состав препарата и обладающих гормонорегулирующим, антипролиферативным, противовоспалительным, седативным и общеукрепляющим действием. Флавоноиды биогически активных веществ препарата Тазалок по своей структуре подобны эндогенному эстрогену, но не проявляют эстрогеноподобной активности, они имеют возможность конкуренто связываться с рецепторами эстрогенов (андрогенов) при избытке с эстрогенов (андрогенов) или рецепторов к ним в органах-мишенях, изменяют активность ферментов ароматазной системы, препятствуя конверсии андрогенов в эстрогены. Таким образом, Тазалок проявляет селективную антиэстрогенную активность, приводит к ритмическому продуцированию и нормализации соотношения гонадотропных гормонов, способствует снижению уровня пролактина и повышению уровня прогестерона, устраняет дисбаланс между эстрадиолом и прогестероном, нормализует вторую фазу менструального цикла. Обладает выраженным влиянием на железистую ткань и стромальные элементы молочных желез, яичников и матки, проявляет антипролиферативные и противовоспалительные свойства, предотвращает развитие диспластических процессов в этих тканях. При поликистозном поражении яичников способствует размягчению капсулы кисты, уменьшению ее напряжения за счет резорбтивного действия, усилению функции неповрежденной части яичника. Способствует активной резорбции содержимого кист, рассасыванию безболезненных плотных узлов в молочных железах, уменьшает реакцию молочных желез на фазы менструального цикла. Проявляет спазмолитические свойства, оказывает болеутоляющее и успокаивающее действие. Биологически активные молекулы препарата Тазалок обладают способностью индуцировать и усиливать апоптоз, блокировать действие факторов роста, подавлять ангиогенез.