Тазалок™ (Tazalok™)
Тазалок инструкция по применению
Состав
1 флакон содержит: настойки (1:10) смеси лекарственного растительного сырья: корня лабазника шестилепесткового, свежего корня петрушки кучерявой, свежего корня сельдерея, травы подмаренника настоящего, травы ленка обыкновенного, цветков календулы 50 мл или 100 мл.
Фармакологические свойства
растительный негормональный препарат с комплексным действием, которое обусловлено синергическими эффектами компонентов, входящих в состав препарата и обладающих гормонорегулирующим, антипролиферативным, противовоспалительным, седативным и общеукрепляющим действием. Флавоноиды биогически активных веществ препарата Тазалок по своей структуре подобны эндогенному эстрогену, но не проявляют эстрогеноподобной активности, они имеют возможность конкуренто связываться с рецепторами эстрогенов (андрогенов) при избытке с эстрогенов (андрогенов) или рецепторов к ним в органах-мишенях, изменяют активность ферментов ароматазной системы, препятствуя конверсии андрогенов в эстрогены. Таким образом, Тазалок проявляет селективную антиэстрогенную активность, приводит к ритмическому продуцированию и нормализации соотношения гонадотропных гормонов, способствует снижению уровня пролактина и повышению уровня прогестерона, устраняет дисбаланс между эстрадиолом и прогестероном, нормализует вторую фазу менструального цикла. Обладает выраженным влиянием на железистую ткань и стромальные элементы молочных желез, яичников и матки, проявляет антипролиферативные и противовоспалительные свойства, предотвращает развитие диспластических процессов в этих тканях. При поликистозном поражении яичников способствует размягчению капсулы кисты, уменьшению ее напряжения за счет резорбтивного действия, усилению функции неповрежденной части яичника. Способствует активной резорбции содержимого кист, рассасыванию безболезненных плотных узлов в молочных железах, уменьшает реакцию молочных желез на фазы менструального цикла. Проявляет спазмолитические свойства, оказывает болеутоляющее и успокаивающее действие. Биологически активные молекулы препарата Тазалок обладают способностью индуцировать и усиливать апоптоз, блокировать действие факторов роста, подавлять ангиогенез.
Показания Тазалок
нарушение менструального цикла, предменструальный синдром, альгодисменорея, дисменорея, фиброзно-кистозная мастопатия, ретенционные кисты яичников. В составе комплексной терапии при гиперплазии эндометрия, фибромиоме матки, эндометриозе, синдроме поликистозных яичников.
Применение Тазалок
развести 30–40 капель препарата в ½ стакана кипяченой воды комнатной температуры.
Принимать за 30 мин до еды 3 раза в сутки. Курс лечения — не менее 3 мес, не прерывая прием во время менструации. Суточную дозу можно разделить на 2 приема. Если после прекращения приема препарата симптомы появляются вновь, терапию следует продолжить после консультации с врачом.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
со стороны кожи иногда могут возникать реакции повышенной чувствительности, аллергические реакции, включая кожные высыпания, гиперемию, зуд, отек кожи, инфильтрированные гиперемированные пятна.
В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.
Особые указания
Не применять в период беременности и кормления грудью.
Дети. Не следует применять препарат у детей, поскольку эффективность и безопасность применения препарата у детей не установлены.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
в случае необходимости применения каких-либо других лекарственных средств, следует сообщить врачу.
Передозировка
случаи передозировки препарата маловероятны. Однако возможно возникновение нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы.
Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическая терапия.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.