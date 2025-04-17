Киев
Тазалок (Tazalok™)

Тазалок (Tazalok™)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 341 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
489,90 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
573,80
Экономия при брони: -80,10 грн
493,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
364,00 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
456,80 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
551,20
Экономия при брони: -16,54 грн
534,66 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
357,30 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
413,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
489,90 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
574,00
Экономия при брони: -80,30 грн
493,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
467,60
Экономия при брони: -90,80 грн
376,80 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
580,60
Экономия при брони: -86,90 грн
493,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
328,85 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
549,90
Экономия при брони: -86,53 грн
463,37 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
489,90 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
593,50
Экономия при брони: -99,80 грн
493,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
354,26 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
500,96 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
515,78
Экономия при брони: -27,54 грн
488,24 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
548,17
Экономия при брони: -58,99 грн
489,18 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
362,26 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
501,78 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
489,90 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
650,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
403,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
369,56
Экономия при брони: -17,31 грн
352,25 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
506,58
Экономия при брони: -53,83 грн
452,75 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
489,90 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
575,80
Экономия при брони: -85,10 грн
490,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
368,86 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
493,86 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
369,98
Экономия при брони: -17,03 грн
352,95 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
536,62
Экономия при брони: -73,91 грн
462,71 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
357,30 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
413,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
374,90
Экономия при брони: -22,65 грн
352,25 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
552,27
Экономия при брони: -63,38 грн
488,89 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
357,30 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
413,00 грн
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