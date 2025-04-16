Киев
Тазалок (Tazalok™)

Тазалок (Tazalok™)

Николаев (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 350 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
375,20
Экономия при брони: -12,24 грн
362,96 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
521,86
Экономия при брони: -29,11 грн
492,75 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
483,91 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
575,80
Экономия при брони: -87,00 грн
488,80 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
490,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
355,67
Экономия при брони: -18,48 грн
337,19 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
535,73
Экономия при брони: -50,26 грн
485,47 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
338,46 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
573,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
357,30 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
488,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
352,24 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
483,57 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
357,30 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
413,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
592,90
Экономия при брони: -104,10 грн
488,80 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
490,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
371,85
Экономия при брони: -19,55 грн
352,30 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
511,72
Экономия при брони: -26,91 грн
484,81 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
382,02
Экономия при брони: -29,72 грн
352,30 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
439,79
Экономия при брони: -27,77 грн
412,02 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
559,10
Экономия при брони: -70,30 грн
488,80 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
490,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
411,16 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
465,80
Экономия при брони: -96,90 грн
368,90 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
567,40
Экономия при брони: -78,60 грн
488,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
521,30
Экономия при брони: -32,50 грн
488,80 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
490,00 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
377,51
Экономия при брони: -36,60 грн
340,91 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
539,14
Экономия при брони: -63,22 грн
475,92 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
353,02 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
482,76 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
369,90 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
522,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
383,18
Экономия при брони: -42,94 грн
340,24 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
457,98
Экономия при брони: -24,12 грн
433,86 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное