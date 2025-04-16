Николаев (адрес не указан)
Доступно в 350 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
375,20
Экономия при брони: -12,24 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
521,86
Экономия при брони: -29,11 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
575,80
Экономия при брони: -87,00 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
490,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
355,67
Экономия при брони: -18,48 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
535,73
Экономия при брони: -50,26 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
592,90
Экономия при брони: -104,10 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
490,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
371,85
Экономия при брони: -19,55 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
511,72
Экономия при брони: -26,91 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
382,02
Экономия при брони: -29,72 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
439,79
Экономия при брони: -27,77 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
559,10
Экономия при брони: -70,30 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
490,00 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
465,80
Экономия при брони: -96,90 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
567,40
Экономия при брони: -78,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
521,30
Экономия при брони: -32,50 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
490,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
377,51
Экономия при брони: -36,60 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
539,14
Экономия при брони: -63,22 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
383,18
Экономия при брони: -42,94 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
457,98
Экономия при брони: -24,12 грн