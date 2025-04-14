Одесса (адрес не указан)
Доступно в 285 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
514,60
Экономия при брони: -23,71 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
543,65
Экономия при брони: -49,01 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
510,19
Экономия при брони: -18,87 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
555,51
Экономия при брони: -20,54 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
379,15
Экономия при брони: -23,63 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
430,33
Экономия при брони: -26,78 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
376,61
Экономия при брони: -21,09 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
538,86
Экономия при брони: -135,31 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
521,30
Экономия при брони: -35,00 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
492,40 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
492,40 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
582,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
383,03
Экономия при брони: -17,65 грн
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
546,06
Экономия при брони: -61,33 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тазалок™ капли оральные, раствор флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"