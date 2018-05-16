Препарат назначать взрослым и детям в возрасте старше 6 лет внутрь в дозе 5 мг 1 раз в сутки. Принимать таблетку независимо от приема пищи. Таблетку необходимо глотать целиком, запивая небольшим количеством воды.

Больным пожилого возраста с нормальной функцией почек коррекции дозы препарата не требуется.

Больным с нарушенной функцией почек расчет дозы необходимо проводить с учетом клиренса креатинина в соответствии с таблицей.

Для применения этой таблицы дозирования необходимо оценить клиренс креатинина (КЛ кр ) пациента в мл/мин. КЛ кр (мл/мин) должен быть определен по содержанию креатинина в плазме крови (мг/дл) по следующей формуле:



КЛ кр (мг/мин) = (140 – возраст (лет)) ∙ масса тела (кг) ∙ 0,85 (для женщин) 72 ∙ уровень креатинина в плазме крови (мг/дл)



Таблица 1. Коррекция дозы препарата у больных с нарушением функции почек



Функция почек Клиренс креатинина, мл/мин Суточная доза, мг (мл) Количество приемов Нормальная функция почек ≥80 5 (10) 1 раз в сутки Нарушения легкой степени 50–79 5 (10) 1 раз в сутки Нарушения умеренной степени 30–49 5 (10) 1 раз в 2 сут Нарушения тяжелой степени <30 5 (10) 1 раз в 3 сут Конечная стадия заболевания почек (пациенты, которые находятся на диализе) <10 Противопоказано