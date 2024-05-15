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L-Цет® таблетки, покрытые оболочкой 5 мг, №100 - Днепр (Днепропетровск) (265813) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 313 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3), таблетки, покрытые оболочкой (1)
680,28
Экономия: -40,17 грн
640,11 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3), таблетки, покрытые оболочкой (2)
748,95
Экономия: -108,84 грн
640,11 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые оболочкой (6)
742,50
Экономия: -54,80 грн
687,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (6)
867,40
Экономия: -189,70 грн
677,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (5)
707,75
Экономия: -96,73 грн
611,02 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (4)
777,90
Экономия: -90,20 грн
687,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (8)
686,90 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
687,99
Экономия: -7,77 грн
680,22 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (9)
777,90
Экономия: -90,20 грн
687,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1)
860,00
Экономия: -172,30 грн
687,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (7)
809,00
Экономия: -121,30 грн
687,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (8)
690,76
Экономия: -109,71 грн
581,05 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (3)
801,30
Экономия: -113,60 грн
687,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
643,83 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (9), таблетки, покрытые оболочкой (5)
627,82
Экономия: -38,82 грн
589,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (8)
717,90
Экономия: -111,83 грн
606,07 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
723,99
Экономия: -43,77 грн
680,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые оболочкой (9)
716,72
Экономия: -119,71 грн
597,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
607,39 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (2)
742,50
Экономия: -54,80 грн
687,70 грн