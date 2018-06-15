Глюкофаж XR (Glucophage® XR) (171517) - инструкция по применению ATC-классификация
Глюкофаж XR инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Метформин — бигуанид с антигипергликемическим эффектом. Снижает уровень глюкозы в плазме крови как натощак, так и после приема пищи. Не стимулирует секрецию инсулина и не вызывает гипогликемического эффекта, опосредованного этим механизмом.
Метформин действует тремя способами:
- приводит к снижению продуцирования глюкозы в печени за счет ингибирования глюконеогенеза и гликогенолиза;
- улучшает захват и утилизацию периферической глюкозы в мышцах за счет повышения чувствительности к инсулину;
- задерживает всасывание глюкозы в кишечнике.
Метформина гидрохлорид стимулирует внутриклеточный синтез гликогена, влияя на гликогенсинтетазу. Увеличивает транспортную емкость всех типов мембранных переносчиков глюкозы (GLUT).
Фармакодинамические эффекты
Клинические исследования показали, что основным действием метформина, помимо гипогликемического, является стабилизация или незначительное уменьшение массы тела.
Независимо от своего действия на гликемию, метформин оказывает положительный эффект на метаболизм липидов. Этот эффект был доказан при применении терапевтических доз в контролируемых средне- или продолжительных исследованиях: таблетки метформина с немедленным высвобождением снижают содержание общего ХС, ЛПНП и ТГ. Подобный эффект не наблюдался при применении таблеток пролонгированного действия, вероятно, в связи с применением препарата вечером. Из-за этого может отмечаться повышение содержания ТГ.
Клиническая эффективность
Снижение риска или задержка начала сахарного диабета 2-го типа. Программа профилактики сахарного диабета (DPP) у взрослых была многоцентровым рандомизированным контролируемым клиническим исследованием, в котором оценивали эффективность внедрения активного образа жизни или применения метформина для предупреждения или задержки развития сахарного диабета 2-го типа. Критериями включения были возраст ≥25 лет, индекс массы тела (ИМТ) ≥24 кг/м2 (≥22 кг/м2 для американцев азиатского происхождения) и нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) плюс уровень глюкозы натощак 95–125 мг/дл (или ≤125 мг/дл для американских индейцев). Пациентам был назначен активный образ жизни, 850 мг метформина 2 раза в сутки плюс стандартные изменения образа жизни, или плацебо плюс стандартные изменения образа жизни.
Средние исходные значения для участников DPP (n=3,234 для 2,8 года) были следующими: возраст 50,6±10,7 года, уровень глюкозы в плазме крови натощак 106,5±8,3 мг/дл, уровень глюкозы в плазме крови через 2 ч после приема глюкозы в дозе 164,6±7,0 мг/дл и ИМТ 34,0±6,7 кг/м2. Внедрение активного образа жизни совместно с применением метформина способно значительно снизить риск развития сахарного диабета по сравнению с плацебо: 58% (95% ДИ 48–66%) и 31% (95% ДИ 17–43%) соответственно.
Преимущество внедрения изменения образа жизни в сравнении с применением метформина было выше у пациентов пожилого возраста.
Наибольшую пользу от лечения метформином получили пациенты в возрасте от 45 лет с ИМТ ≥35 кг/м2, у которых базовый уровень глюкозы через 2 ч составлял 9,6–11,0 ммоль/л, базовый уровень HbA1с — ≥6,0%, или пациенты с гестационным сахарным диабетом.
Для предотвращения развития сахарного диабета в течение 3 лет в группе пациентов — участников DPP 6,9 были в группе активного образа жизни и 13,9 — в группе терапии метформином. Точка достижения кумулятивной частоты возникновения сахарного диабета, равной 50%, была задержана примерно на 3 года в группе терапии метформином по сравнению с плацебо.
Исследование оценки результатов программы профилактики сахарного диабета (DPPOS) — это долгосрочное наблюдение DPP, включающее более 87% пациентов — участников DPP для дальнейшего длительного наблюдения.
Среди участников DPPOS (n=2776) кумулятивная частота возникновения сахарного диабета на 15-й год составляет 62% в группе плацебо, 56% в группе метформина и 55% в группе внедрения активного образа жизни. Общие коэффициенты составляют 7,0; 5,7 и 5,2 случаев сахарного диабета на 100 пациенто-лет среди групп плацебо, метформина и активного образа жизни соответственно. По сравнению с группой плацебо в группе метформина риск развития сахарного диабета был снижен на 18% (коэффициент риска (КР) 0,82; 95% ДИ 0,72–0,93; р=0,001) и на 27% (КР 0,73; 95% ДИ 0,65–0,83; p <0,0001) в группе активного образа жизни. По совокупной микроциркуляторной конечной точке нефропатии, ретинопатии и нейропатии результаты значительно не отличались между группами, но для участников, у которых не развился сахарный диабет в течение DPP/DPPOS, распространенность микрососудистых осложнений была на 28% ниже, чем у тех, у кого возникла эта патология (КР 0,72; 95% ДИ 0,63–0,83; р <0,0001). Нет никаких сравнительных данных о влиянии метформина на макрососудистые осложнения у пациентов с НТГ и/или нарушением гликемии натощак и/или повышенным уровнем HbA1c.
Опубликованные факторы риска развития сахарного диабета 2-го типа включают принадлежность к монголоидной или негроидной расе, возраст старше 40 лет, дислипидемию, АГ, ожирение или избыточную массу тела, возраст, семейный анамнез (1-я ступень семейного родства с больным сахарным диабетом, гестационный сахарный диабет в анамнезе и синдром поликистозных яичников).
Лечение сахарного диабета 2-го типа. Проспективное рандомизированное исследование (UKPDS) установило преимущество углубленного контроля уровня глюкозы в крови у больных сахарным диабетом 2-го типа с избыточной массой тела, получавших метформин гидрохлорид немедленного высвобождения как терапию первой линии после того, как диета оказалась недейственной. Анализ результатов больных с избыточной массой тела, получавших метформина гидрохлорид после того, как диета оказалась недейственной, показал:
– значительное снижение абсолютного риска любого осложнения, связанного с сахарным диабетом, в группе метформина гидрохлорида (29,8 случая/1000 пациенто-лет) по сравнению с группой пациентов на диете (43,3 случая/1000 пациенто-лет), p=0,0023, и по сравнению с группами комбинированной терапии с сульфонилмочевиной и монотерапии инсулином (40,1 случая/1000 пациенто-лет), p=0,0034;
– значительное снижение абсолютного риска связанной с сахарным диабетом смертности: метформина гидрохлорид — 7,5 случая/1000 пациенто-лет, только диета — 12,7 случая/1000 пациенто-лет, p=0,017;
– значительное снижение абсолютного риска общей смертности: в группе метформина гидрохлорида — 13,5 случая/1000 пациенто-лет по сравнению с 20,6 случая/1000 пациенто-лет (p=0,011) в группе пациентов на диете и в группе комбинированной терапии с сульфонилмочевиной и монотерапии инсулином — 18,9 случая/1000 пациенто-лет (p=0,021);
– значительное снижение абсолютного риска инфаркта миокарда: метформина гидрохлорид — 11 случаев/1000 пациенто-лет, только диета — 18 случаев/1000 пациенто-лет (p=0,01).
Для метформина гидрохлорида, применяемого в качестве второй линии терапии в сочетании с сульфонилмочевиной, преимущество по клиническим результатам не продемонстрировано.При сахарном диабете 1-го типа комбинация метформина гидрохлорида и инсулина применялась у отдельных пациентов, но клиническое преимущество этой комбинации не было официально установлено.
Фармакокинетика
Глюкофаж XR 500
Всасывание. После приема таблеток Глюкофаж XR с замедленным высвобождением абсорбция метформина значительно замедляется по сравнению с приемом таблеток с немедленным высвобождением. Время достижения Cmax (Tmax) составляет 7 ч (Tmax для таблеток с немедленным высвобождением = 2,5 ч).
При равновесном состоянии, как и при применении таблеток с немедленным высвобождением, Cmax и AUC повышаются непропорционально принятой внутрь дозе. AUC после однократного приема внутрь таблеток метформина гидрохлорида с замедленным высвобождением в дозе 2000 мг аналогично AUC, наблюдаемой после приема таблеток метформина гидрохлорида с немедленным высвобождением в дозе 1000 мг 2 раза в сутки.
Вариабельность Cmax и AUC у отдельных субъектов в случае приема таблеток метформина гидрохлорида с замедленным высвобождением сравнима с таковой, которая наблюдается при приеме таблеток метформина гидрохлорида с немедленным высвобождением.
После приема таблеток с пролонгированным высвобождением натощак наблюдалось снижение AUC на 30% (Cmax и Tmax не изменялись).
Всасывание метформина из таблеток с замедленным высвобождением не меняется в зависимости от состава пищи. Кумуляция при многократном приеме таблеток метформина гидрохлорида с замедленным высвобождением в дозе до 2000 мг не наблюдается.
Распределение. Связывание с белками плазмы крови незначительно. Метформин проникает в эритроциты. Cmax в крови ниже, чем Cmax в плазме крови, и достигается через одно и то же время. Эритроциты, вероятнее всего, представляют собой вторую камеру распределения. Средний объем распределения варьирует в диапазоне 63–276 л.
Метаболизм. Метформин выводится в неизмененном виде с мочой. Метаболиты у человека не выявлены.
Выведение. Почечный клиренс метформина составляет >400 мл/мин. Это указывает на выведение метформина за счет клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. После приема дозы T½ составляет ≈6,5 ч. При нарушении функции почек почечный клиренс снижается пропорционально клиренсу креатинина и поэтому T½ увеличивается, что приводит к повышению уровня метформина в плазме крови.
Особые группы пациентов.
Почечная недостаточность. Имеются ограниченные данные в отношении пациентов с умеренной почечной недостаточностью, поэтому невозможно точно оценить системную экспозицию метформина в этой группе больных по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек, поэтому необходима коррекция дозы в зависимости от клинической эффективности/переносимости (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Фармакокинетика Глюкофаж XR 1000
Всасывание. После приема 1 таблетки Глюкофаж XR 1000 мг у пациентов после приема пищи и натощак Cmax составляет 1214 нг/мл и достигается в среднем за 5 ч (от 4 до 10 ч).
Cmax и AUC препарата Глюкофаж XR 1000 мг биоэквивалентна дозе 1000 мг Глюкофаж XR 500 мг у здоровых добровольцев как после приема пищи, так и натощак. Биоэквивалентный препарат обладает следующими свойствами.
При равновесном состоянии, как и при применении таблеток с немедленным высвобождением, Cmax и AUC повышаются непропорционально принятой внутрь дозе. AUC после однократного приема таблеток метформина гидрохлорида с замедленным высвобождением в дозе 2000 мг аналогично AUC, наблюдаемой при приеме таблеток метформина гидрохлорида с немедленным высвобождением в дозе 1000 мг 2 раза в сутки.
Вариабельность Cmax и AUC у отдельных субъектов в случае приема таблеток метформина гидрохлорида с замедленным высвобождением сравнима с таковой, которая наблюдается при приеме таблеток метформина гидрохлорида с немедленным высвобождением.
В случае приема таблеток с пролонгированным высвобождением в дозе 1000 мг после приема пищи наблюдали увеличение AUC на 77% (повышалась Cmax на 26% и увеличивалось Tmax до 1 ч).
Всасывание метформина из таблеток с замедленным высвобождением не меняется в зависимости от состава пищи. Кумуляция при многократном приеме таблеток метформина гидрохлорида с замедленным высвобождением в дозе до 2000 мг не наблюдается.
Распределение. Связывание с белками плазмы крови незначительно. Метформин проникает в эритроциты. Cmax в крови ниже, чем Cmax в плазме крови, и достигается через одно и то же время. Эритроциты, вероятнее всего, представляют собой вторую камеру распределения. Средний объем распределения варьирует в диапазоне 63–276 л.
Метаболизм. Метформин выводится в неизмененном виде с мочой. Метаболиты у человека не выявлены.
Выведение. Почечный клиренс метформина составляет >400 мл/мин. Это указывает на выведение метформина за счет клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. После приема дозы T½ составляет ≈6,5 ч. При нарушении функции почек почечный клиренс снижается пропорционально клиренсу креатинина и поэтому T½ увеличивается, что приводит к повышению уровня метформина в плазме крови.
Особые группы пациентов.
Почечная недостаточность. Имеются ограниченные данные в отношении пациентов с умеренной почечной недостаточностью, поэтому невозможно точно оценить системную экспозицию метформина в этой группе больных по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек. Поэтому необходима коррекция дозы в зависимости от клинической эффективности/переносимости (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Показания Глюкофаж XR
снижение риска или задержка начала сахарного диабета 2-го типа у взрослых пациентов с избыточной массой тела и НТГ и/или нарушекнием гликемии натощак и/или повышенным уровнем HbA1с, которые имеют:
̶ высокий риск развития явного (манифестного) сахарного диабета 2-го типа (см. Фармакодинамика);
̶ прогрессирующие нарушения углеводного обмена, несмотря на модификацию активного образа жизни в течение 36 мес.
Лечение препаратом Глюкофаж XR должно основываться на оценке риска, включая соответствующие меры контроля гликемии и свидетельство высокого риска со стороны сердечно-сосудистой системы.
Параллельно с началом применения метформина следует продолжать изменения образа жизни, за исключением тех случаев, когда пациент не способен к таким изменениям по медицинским причинам.
Лечение сахарного диабета 2-го типа у взрослых, особенно у больных с избыточной массой тела, в случае если диетотерапия и физические нагрузки не обеспечивают адекватного гликемического контроля.
Глюкофаж ХR можно применять в качестве монотерапии или в комбинации с другими пероральными гипогликемическими средствами или сочетанно с инсулином.
Применение Глюкофаж XR
Взрослые пациенты с нормальной функцией почек (СКФ ≥90 мл/мин)
Снижение риска или задержка начала сахарного диабета 2-го типа
Метформин следует назначать только тогда, когда изменения в образе жизни в течение 3–6 мес не обеспечивают адекватного гликемического контроля.
Лечение следует начинать с одной таблетки препарата Глюкофаж ХR 500 мг 1 раз в сутки во время еды вечером.
Через 10-15 дней проведенного лечения дозу необходимо откорректировать согласно результатам измерений уровня глюкозы в крови (значение орального глюкозотолерантного теста и/или содержания глюкозы в плазме крови натощак и/или HbA1c должны быть в норме). Медленное повышение дозы может улучшить переносимость со стороны ЖКТ. Максимальная рекомендованная доза Глюкофаж ХR 1000 мг составляет 2 таблетки (2000 мг) во время приема пищи вечером.
Рекомендуется регулярно контролировать (каждые 3–6 мес) гликемический статус (значение орального глюкозотолерантного теста и/или содержания глюкозы в плазме крови натощак и/или HbA1c), а также факторы риска для принятия решения о необходимости продления, изменения или прекращения лечения.
Также необходимо проводить повторную оценку лечения, если пациент впоследствии внедряет улучшение питания и/или физические нагрузки или если изменения состояния здоровья пациента позволяют изменить образ жизни.
Монотерапия или комбинированная терапия в сочетании с другими пероральными гипогликемическими средствами.
Препарат Глюкофаж XR 1000 мг следует принимать 1 раз в сутки во время еды вечером. Максимальная рекомендуемая доза составляет 2 таблетки в сутки.
Препарат Глюкофаж XR 1000 мг применяют в качестве поддерживающей терапии для пациентов, уже получавших лечение метформина гидрохлоридом в дозе 1000 мг или 2000 мг. При переходе суточная доза препарата Глюкофаж XR должна быть эквивалентна текущей суточной дозе метформина гидрохлорида.
Пациентам, получающим лечение метформина гидрохлоридом в дозе >2000 мг/сут, не рекомендуется переход на препарат Глюкофаж XR.
Пациентам, получающим лечение препаратом Глюкофаж XR, не следует превышать дозу 2000 мг/сут.
Для начавших лечение пациентов обычно начальная доза препарата Глюкофаж XR составляет 500 мг 1 раз в сутки во время еды вечером. Через 10–15 дней проведенного лечения дозу необходимо откорректировать согласно результатам измерений уровня глюкозы в крови. Медленное повышение дозы способствует уменьшению выраженности побочных эффектов со стороны ЖКТ.
Если необходимый уровень гликемии невозможно достичь при применении препарата Глюкофаж XR в максимальной дозе 2000 мг, которую принимают 1 раз в сутки, дозу необходимо разделить на 2 приема (1 раз утром и 1 раз вечером, во время приема пищи). Если необходимый уровень гликемии не достигнут, возможно применение препарата Глюкофаж, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, 850 мг, 1000 мг в максимальной рекомендуемой дозе 3000 мг в сутки.
При переходе с терапии другими противодиабетическими препаратами на Глюкофаж XR 1000 мг необходимо титрование дозы, и прием следует начинать с препарата Глюкофаж XR 500 мг.
Комбинированная терапия с инсулином
Для достижения лучшего контроля за уровнем глюкозы в крови метформин и инсулин можно применять в виде комбинированной терапии. Обычно начальная доза препарата Глюкофаж XR составляет 1 таблетку в сутки во время еды вечером, тогда дозу инсулина необходимо подбирать в соответствии с результатами измерения уровня глюкозы в крови.
Глюкофаж XR, таблетки с замедленным высвобождением, 1000 мг, можно применять после титрования дозы препарата.
У пациентов пожилого возраста возможно ухудшение функции почек, поэтому дозу метформина необходимо подбирать, исходя из оценки функции почек, которую следует проводить регулярно (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Преимущество снижения риска возникновения сахарного диабета 2-го типа или задержки его начала не было установлено у пациентов в возрасте старше 75 лет (см. Фармакодинамика), поэтому таким пациентам не рекомендуется назначение метформина (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Почечная недостаточность. Следует оценивать СКФ до начала лечения лекарственными средствами, содержащими метформин, и после начала лечения, по меньшей мере ежегодно. У пациентов с повышенным риском дальнейшего прогрессирования почечной недостаточности и у больных пожилого возраста следует проводить тщательный мониторинг функции почек как можно чаще, например каждые 3–6 мес.
|СКФ
(мл/мин)
|Суммарная максимальная суточная доза, мг
|Дополнительные рекомендации
|60–89
|2000
|В случае снижения функции почек следует рассмотреть возможность снижения дозы
|45–59
|2000
|Следует проанализировать факторы, повышающие риск развития лактоацидоза (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ) до начала лечения метформином.
Начальная доза не превышает половину максимальной дозы.
|30–44
|1000
|<30
|—
|Применение метформина противопоказано
Противопоказания
- повышенная чувствительность к метформину или любому другому компоненту препарата;
- любой вид острого метаболического ацидоза (например лактоацидоз, диабетический кетоацидоз);
- диабетическая прекома;
- почечная недостаточность тяжелой степени (СКФ <30 мл/мин);
- острые состояния, которые могут приводить к нарушению функции почек: дегидратация, тяжелая инфекция, шок;
- заболевания, которые сопровождаются гипоксией тканей (особенно острые заболевания или обострение хронической болезни): декомпенсированная сердечная недостаточность, дыхательная недостаточность, недавно перенесенный инфаркт миокарда, шок;
- печеночная недостаточность;
- острая алкогольная интоксикация, алкоголизм.
Побочные эффекты
при сборе постмаркетинговых данных и в контролируемых клинических исследованиях нежелательные явления, наблюдавшиеся у пациентов, получавших Глюкофаж XR, были сходны по природе и тяжести с явлениями, отмеченными у пациентов, получавших Глюкофаж с немедленным высвобождением активного вещества.
Наиболее частыми побочными реакциями, особенно в начале лечения, являются тошнота, рвота, диарея, боль в животе, отсутствие аппетита. Эти симптомы, как правило, проходят самостоятельно.
Нежелательные эффекты по частоте возникновения классифицированы по следующим категориям: очень часто (≥1/10); часто (от ≥1/100 до <1/10); нечасто (от ≥1/1000 до <1/100); редко (от ≥1/10 000 до <1/1000); очень редко, включая единичные случаи (<1/10 000).
Метаболические нарушения: очень редко — лактоацидоз.
При длительном применении препарата может снижаться всасывание витамина B12, что сопровождается снижением его уровня в плазме крови. Рекомендуется учитывать эту возможную причину гиповитаминоза В12 при наличии у пациента мегалобластной анемии.
Со стороны нервной системы: часто — нарушение вкуса.
Со стороны пищеварительного тракта: очень часто — тошнота, рвота, диарея, боль в животе, отсутствие аппетита. Чаще всего эти побочные явления возникают в начале лечения и, как правило, спонтанно исчезают. Для предупреждения возникновения побочных явлений со стороны ЖКТ рекомендуется медленное повышение дозы препарата.
Со стороны гепатобилиарной системы: очень редко — нарушение показателей функции печени или гепатит, которые полностью исчезают после отмены метформина.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: очень редко — кожные аллергические реакции, включая эритему, зуд, крапивницу.
Особые указания
лактоацидоз является очень редким, но тяжелым метаболическим осложнением, чаще всего возникает при остром нарушении функции почек, заболеваниях сердечно-сосудистой или дыхательной системы, сепсисе. При остром нарушении функции почек происходит накопление метформина, что повышает риск развития лактоацидоза.
В случае обезвоживания (сильной диареи или рвоты, лихорадки или уменьшения потребления жидкости) рекомендуется временно прекратить применение метформина и обратиться за медицинской помощью.
Если пациент принимает метформин, следует с осторожностью начинать лечение средствами, которые могут вызвать острое нарушение функции почек (например, гипотензивными препаратами, диуретиками и НПВП). Другие факторы риска возникновения лактоацидоза включают чрезмерное употребление алкоголя, печеночную недостаточность, недостаточно контролируемый сахарный диабет, кетоз, длительное голодание и любые состояния, связанные с гипоксией, а также одновременное применение лекарственных средств, которые могут привести к лактоацидозу (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Пациенты и/или ухаживающие за ними лица должны быть проинформированы о риске развития лактоацидоза. Характерными признаками лактоацидоза является ацидотическая одышка, боль в животе, мышечные судороги, астения и гипотермия, в дальнейшем возможно развитие комы. В случае появления каких-либо симптомов лактоацидоза пациент должен прекратить прием метформина и немедленно обратиться к врачу.
Диагностические результаты лабораторных исследований — снижение pH крови (<7,35), повышение концентрации в плазме крови лактата (>5 ммоль/л) и увеличение анионного интервала и соотношения лактат/пируват.
Почечная недостаточность. СКФ следует оценивать до начала лечения и регулярно после его завершения (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Применение метформина противопоказано у пациентов с СКФ <30 мл/мин и должно быть временно приостановлено при наличии заболеваний, изменяющих функцию почек (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Сердечная недостаточность. У пациентов с сердечной недостаточностью отмечают более высокий риск развития гипоксии и почечной недостаточности. Пациентам со стабильной хронической сердечной недостаточностью метформин можно применять в случае проведения регулярного мониторинга функции сердца и почек. Метформин противопоказан пациентам с острой и нестабильной сердечной недостаточностью (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Пациенты пожилого возраста. В связи с ограниченными данными по терапевтической эффективности снижения риска возникновения СД 2-го типа или задержки его начала у пациентов в возрасте старше 75 лет, таким пациентам назначение метформина не рекомендуется.
Йодсодержащие рентгеноконтрастные средства. Внутрисосудистое введение йодсодержащих контрастных веществ может вызвать контраст-индуцированную нефропатию, что приводит к накоплению метформина и повышению риска развития лактоацидоза. Применение метформина у пациентов следует прекратить до или во время проведения исследования и возобновить не ранее чем через 48 ч после проведения исследования и только после повторной оценки и получения результата, свидетельствующего о нормальной функции почек (См. ПРИМЕНЕНИЕ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Хирургические вмешательства. Необходимо прекратить применение метформина во время хирургического вмешательства, которое выполняют под общей, спинальной или эпидуральной анестезией, и возобновить не ранее чем через 48 ч после проведения операции или восстановления перорального питания и только после оценки и получения результата, свидетельствующего о нормальной функции почек.
Другие меры предосторожности. Пациентам необходимо соблюдать диету с равномерным приемом углеводов в течение суток. Пациентам с избыточной массой тела следует продолжать придерживаться низкокалорийной диеты. Необходимо регулярно контролировать лабораторные показатели уровня глюкозы в крови.
Монотерапия метформином не вызывает гипогликемии, однако следует соблюдать осторожность при одновременном применении метформина с инсулином или другими пероральными гипогликемическими средствами (например производными сульфонилмочевины или меглитинидами).
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Неконтролируемый сахарный диабет в период беременности (гестационный или постоянный) повышает риск развития врожденных аномалий и перинатальной летальности. Есть ограниченные данные относительно применения метформина у беременных, которые не указывают на повышенный риск врожденных аномалий. Доклинические исследования не выявили негативного влияния на беременность, развитие эмбриона или плода, роды и послеродовое развитие. В случае планирования беременности, а также при наступлении беременности для лечения сахарного диабета рекомендуется применять не метформин, а инсулин для поддержания уровня глюкозы в крови, максимально приближенного к нормальному, с целью снижения риска развития пороков плода.
Кормление грудью. Метформин проникает в грудное молоко, но у новорожденных/младенцев, находившихся на грудном вскармливании, побочных эффектов не отмечали. Однако, поскольку недостаточно данных о безопасности применения препарата, кормление грудью не рекомендуется в течение терапии метформином. Решение о прекращении грудного вскармливания необходимо принимать с учетом преимуществ кормления грудью и потенциального риска побочных эффектов для ребенка.
Фертильность. Метформин не влиял на фертильность животных при применении в дозах 600 мг/кг/сут, которые почти в 3 раза превышали максимальную рекомендованную суточную дозу для человека в расчете на площадь поверхности тела.
Дети. Препарат не применяют у детей, поскольку нет клинических данных относительно этой возрастной группы пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Глюкофаж XR не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами, поскольку монотерапия препаратом не вызывает гипогликемии.
Однако следует с осторожностью применять метформин в комбинации с другими гипогликемическими средствами (производные сульфонилмочевины, инсулин, меглитиниды) в связи с риском развития гипогликемии.
Взаимодействия
комбинации, которые не рекомендуется применять.
Алкоголь. Алкогольная интоксикация ассоциируется с повышенным риском лактоацидоза, особенно в случаях голодания или соблюдения низкокалорийной диеты, а также при печеночной недостаточности. При лечении препаратом Глюкофаж XR следует избегать употребления алкоголя и приема лекарственных средств, содержащих спирт.
Йодосодержащие рентгеноконтрастные вещества. У пациентов следует прекратить применение метформина до или во время проведения исследования и возобновить не ранее чем через 48 ч после исследования и только после повторной оценки и получения результата, свидетельствующего о нормальной функции почек (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Комбинации, которые следует применять с осторожностью. Некоторые лекарственные средства, например НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, ингибиторы АПФ, антагонисты рецепторов ангиотензина II и диуретики, особенно петлевые, могут негативно повлиять на функцию почек, что может повысить риск возникновения лактоацидоза. В начале лечения вышеуказанными лекарственными средствами или их применение в сочетании с метформином необходим тщательный контроль функции почек.
Лекарственные средства, повышающие уровень глюкозы в крови (ГКС системного и местного действия, симпатомиметики). Необходимо чаще контролировать уровень глюкозы в крови, особенно в начале лечения. Во время и после прекращения такой сочетанной терапии необходима коррекция дозы препарата Глюкофаж XR.
Транспортеры органических катионов (OCT). Метформин является субстратом обоих транспортеров OCT1 и OCT2.
Одновременное применение метформина с:
- ингибиторами OCT1 (такими как верапамил) может снизить эффективность метформина;
- индукторами OCT1 (такими как рифампицин) может повысить всасывание в ЖКТ и эффективность метформина;
- ингибиторами OCT2 (такими как циметидин, долутегравир, ранолазин, триметоприм, вандетаниб, изавуконазол) может снизить почечный клиренс метформина с последующим повышением концентрации метформина в плазме крови;
- ингибиторами обоих OCT1 и OCT2 (такими как кризотиниб, олапариб) может повлиять на эффективность и почечный клиренс метформина.
Поэтому рекомендуется проявлять особую осторожность при одновременном применении этих препаратов с метформином, особенно у пациентов с нарушением функции почек, поскольку концентрации метформина в плазме крови могут повыситься. В случае необходимости следует взвесить возможность коррекции дозы метформина, поскольку ингибиторы/индукторы OCT могут повлиять на эффективность метформина.
Передозировка
при применении препарата в дозе 85 г развития гипогликемии не наблюдалось. Однако в этом случае отмечали развитие лактоацидоза. Значительное превышение дозы метформина или сопутствующие факторы риска могут привести к возникновению лактоацидоза. Лактоацидоз является неотложным состоянием. В случае развития лактоацидоза лечение Глюкофажем XR необходимо прекратить и срочно госпитализировать пациента. Наиболее эффективным мероприятием для выведения из организма лактата и метформина является гемодиализ.
Условия хранения
не требует особых условий хранения..
UA/CVM/1116/0116