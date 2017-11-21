Амлодипин-КВ (Amlodipinum-KV) (171348) - инструкция по применению ATC-классификация
Амлодипин-КВ инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Амлодипин — антагонист ионов кальция (производное дигидропиридина), блокирует поступление ионов кальция в миокард и гладкомышечные клетки. Механизм гипотензивного действия амлодипина обусловлен непосредственным расслабляющим влиянием на гладкомышечные клетки сосудов.
Точный механизм антиангинального эффекта амлодипина недостаточно выяснен, но следующие эффекты играют определенную роль:
1. Амлодипин расширяет периферические артериолы и таким образом снижает ОПСС (постнагрузку). Поскольку сердечный ритм остается стабильным, снижение нагрузки на сердце приводит к сокращению потребления энергии и потребности миокарда в кислороде.
2. Расширение главных коронарных артерий и коронарных артериол (нормальных и ишемизированных), возможно, также играет роль в механизме действия амлодипина. Такое расширение повышает насыщенность миокарда кислородом у пациентов со спазмом коронарной артерии (стенокардия Принцметала или вариантная стенокардия).
У пациентов с АГ применение препарата 1 раз в сутки обеспечивает клинически значимое снижение АД на протяжении 24 ч в положении как лежа, так и стоя. В связи с медленным началом действия амлодипина острая артериальная гипотензия обычно не наблюдается.
У пациентов со стенокардией при применении одной суточной дозы увеличивается общее время физической нагрузки, время до начала стенокардии и время до 1 мм депрессии сегмента ST. Препарат снижает частоту приступов стенокардии и потребность в применении нитроглицерина.
Амлодипин не ассоциируется с любыми побочными метаболическими действиями или изменениями уровня липидов в плазме крови и может применяться у пациентов с БА, сахарным диабетом и подагрой.
Фармакокинетика. Всасывание/распределение. После перорального применения в терапевтических дозах амлодипин постепенно абсорбируется в плазму крови. Одновременный прием пищи не влияет на всасывание амлодипина. Абсолютная биодоступность неизмененного вещества составляет около 64–80%. Cmax в плазме крови достигается в течение 6–12 ч после применения. Объем распределения составляет приблизительно 21 л/кг массы тела, константа диссоциации кислоты (рКа) амлодипина составляет 8,6. Исследования in vitro показали, что связывание амлодипина с белками плазмы крови составляет около 97,5%.
Метаболизм/выведение. T½ из плазмы крови составляет около 35–50 ч. Равновесная концентрация в плазме крови достигается через 7–8 дней непрерывного применения препарата. Амлодипин в основном метаболизируется с образованием неактивных метаболитов. Около 60% введенной дозы выводится с мочой, в том числе приблизительно 10% составляет амлодипин в неизмененном виде.
Пациенты пожилого возраста. Время достижения равновесных концентраций амлодипина в плазме крови подобно у пациентов пожилого возраста и у взрослых больных. Клиренс амлодипина обычно несколько снижен, что у пациентов пожилого возраста приводит к увеличению AUC и T½.
Пациенты с нарушением функции почек. Амлодипин экстенсивно метаболизируется до неактивных метаболитов. 10% амлодипина выводится в неизмененном виде с мочой. Изменение концентрации амлодипина в плазме крови не коррелирует со степенью нарушения функции почек. Пациентам с нарушением функции почек можно применять обычные дозы амлодипина. Амлодипин не выводится путем диализа.
Пациенты с нарушением функции печени. Информация по применению амлодипина у пациентов с нарушением функции печени очень ограничена. У пациентов с печеночной недостаточностью клиренс амлодипина снижен, что приводит к увеличению длительности Т½ и к увеличению AUC приблизительно на 40–60%.
Дети. Обычно клиренс при пероральном применении у детей в возрасте 6–12 и 13–17 лет составляет соответственно 22,5 и 27,4 л/ч для мальчиков и 16,4 и 21,3 л/ч для девочек. Отмечена значительная вариабельность экспозиции у разных пациентов. Информация о пациентах в возрасте до 6 лет ограничена.
Показания Амлодипин-КВ
АГ. Хроническая стабильная стенокардия. Вазоспастическая стенокардия (стенокардия Принцметала).
Применение Амлодипин-КВ
взрослые. При АГ и стенокардии начальная доза составляет 5 мг 1 раз в сутки. В зависимости от индивидуальной реакции больного дозу можно повысить до максимальной, составляющей 10 мг.
Пациентам со стенокардией препарат можно применять в качестве монотерапии или в комбинации с другими антиангинальными лекарственными средствами при резистентности к нитратам и/или адекватным дозам блокаторов β-адренорецепторов.
Есть опыт применения препарата в комбинации с тиазидными диуретиками, блокаторами α-адренорецепторов, блокаторами β-адренорецепторов или ингибиторами АПФ у пациентов с АГ.
Нет необходимости в подборе дозы препарата при одновременном применении с тиазидными диуретиками, блокаторами β-адренорецепторов и ингибиторами АПФ.
Дети в возрасте старше 6 лет с АГ. Рекомендуемая начальная доза препарата для этой категории пациентов составляет 2,5 мг 1 раз в сутки. Если необходимый уровень АД не будет достигнут в течение 4 нед, дозу можно повысить до 5 мг/сут. Применение препарата в дозах выше 5 мг для данной категории пациентов не исследовали.
Пациенты пожилого возраста. Нет необходимости в подборе дозы для данной категории пациентов. Повышать дозу следует с осторожностью.
Пациенты с нарушением функции почек. Рекомендуется применять обычные дозы препарата, поскольку изменения концентрации амлодипина в плазме крови не связаны со степенью тяжести почечной недостаточности. Амлодипин не выводится путем диализа.
Пациенты с печеночной недостаточностью. Дозы препарата для применения у пациентов с нарушением функции печени легкой и средней степени тяжести не установлены, поэтому подбор дозы следует проводить с осторожностью и начинать применение препарата с низкой дозы в диапазоне доз (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и Фармакокинетика). Фармакокинетику амлодипина не исследовали у пациентов с нарушением функции печени тяжелой степени. Для пациентов с нарушением функции печени тяжелой степени применение амлодипина следует начинать с низкой дозы и постепенно ее повышать.
Противопоказания
повышенная индивидуальная чувствительность к амлодипину, другим производным дигидропиридина или другим компонентам препарата; артериальная гипотензия тяжелой степени, шок (включая кардиогенный шок), обструкция выводного тракта левого желудочка (например стеноз устья аорты тяжелой степени), гемодинамическая нестабильная сердечная недостаточность после острого инфаркта миокарда.
Побочные эффекты
при применении амлодипина чаще сообщалось о таких побочных реакциях, как сонливость, головокружение, головная боль, учащенное сердцебиение, приливы крови, боль в животе, тошнота, отеки голеней, отеки и усталость.
Со стороны крови и лимфатической системы: лейкопения, тромбоцитопения.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции.
Психические нарушения: депрессия, изменения настроения (включая тревожность), бессонница, спутанность сознания.
Со стороны нервной системы: сонливость, головокружение, головная боль (главным образом в начале лечения), тремор, дисгевзия, синкопе, гипестезия, парестезии, гипертонус, периферическая нейропатия.
Со стороны органа зрения: нарушение зрения (включая диплопию) .
Со стороны органа слуха и лабиринта: звон в ушах.
Со стороны сердца: учащенное сердцебиение, аритмия (включая брадикардию, желудочковую тахикардию и фибрилляцию предсердий), инфаркт миокарда.
Со стороны сосудов: приливы, артериальная гипотензия, васкулит.
Респираторные, торакальные и медиастинальные нарушения: диспное, кашель, ринит.
Со стороны пищеварительной системы: боль в животе, тошнота, диспепсия, нарушение перистальтики кишечника (включая диарею и запор), рвота, сухость во рту, панкреатит, гастрит, гиперплазия десен.
Нарушение метаболизма и алиментарные расстройства: гипергликемия.
Со стороны гепатобилиарной системы: гепатит, желтуха, повышение уровня печеночных ферментов (что чаще всего ассоциировалось с холестазом).
Со стороны кожи и подкожной ткани: алопеция, пурпура, изменение окрашивания кожи, повышенное потоотделение, зуд, сыпь, экзантема, крапивница, ангионевротический отек, мультиформная эритема, эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона, отек Квинке, фоточувствительность.
Со стороны скелетно-мышечной и соединительной тканей: отекание голеней; судороги мышц, артралгия, миалгия, боль в спине.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: нарушение мочеиспускания, никтурия, повышенная частота мочеиспускания.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: импотенция, гинекомастия.
Общие нарушения и состояния в месте введения: отеки, утомляемость, астения, боль в груди, боль, недомогание.
Исследование: увеличение или уменьшение массы тела.
Сообщалось об исключительных случаях развития экстрапирамидного синдрома.
Дети. Амлодипин хорошо переносится при применении у детей. Профиль побочных реакций был подобен тем, которые наблюдались у взрослых.
Особые указания
безопасность и эффективность применения амлодипина при гипертоническом кризе не оценивали.
Пациенты с сердечной недостаточностью. У данной категории пациентов амлодипин следует применять с осторожностью. Имеется информация, что у пациентов с сердечной недостаточностью тяжелой степени (класс III и IV по классификации NYHA) при применении амлодипина частота случаев развития отека легких была выше по сравнению с применением плацебо. У пациентов с застойной сердечной недостаточностью блокаторы кальциевых каналов, включая амлодипин, следует применять с осторожностью, поскольку они могут повышать риск сердечно-сосудистых событий и летальных последствий в будущем.
Пациенты с нарушением функции печени. Т½ амлодипина и параметры AUC выше у пациентов с нарушением функции печени; рекомендаций относительно доз лекарственного средства нет. Поэтому у данной категории пациентов следует начинать применение препарата с низкой дозы. Следует быть осторожными как в начале применения, так и при повышении дозы. Пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью могут потребоваться медленный подбор дозы и тщательное наблюдение за состоянием пациента.
Пациенты пожилого возраста. Повышать дозу лекарственного средства у данной категории пациентов следует с осторожностью.
Пациенты с почечной недостаточностью. Для лечения таких больных амлодипин применять в обычных дозах. Изменения концентрации амлодипина в плазме крови не коррелируют со степенью нарушения функции почек. Амлодипин не выводится при диализе.
Амлодипин не влияет на результаты лабораторных исследований.
Не рекомендуется применять амлодипин вместе с грейпфрутом или грейпфрутовым соком, поскольку у некоторых пациентов биодоступность может быть увеличена, что приведет к усилению гипотензивного эффекта лекарственного средства.
Фертильность. Сообщалось об обратимых биохимических изменениях головки сперматозоида у некоторых пациентов при применении блокаторов кальциевых каналов. Клинической информации относительно потенциального влияния амлодипина на фертильность недостаточно.
Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность применения препарата в период беременности не установлена. Применять амлодипин в период беременности рекомендуется только в случаях, когда нет более безопасной альтернативы, а риск, связанный с самим заболеванием, превышает возможный риск для матери и плода.
Неизвестно, проникает ли амлодипин в грудное молоко. При принятии решения о продолжении кормления грудью или о применении амлодипина необходимо оценивать пользу грудного вскармливания для ребенка и пользу от применения препарата для матери.
Дети. Препарат применяют у детей в возрасте от 6 лет. Влияние амлодипина на АД пациентов в возрасте до 6 лет неизвестно.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с потенциально опасными механизмами. Амлодипин может оказывать незначительное или умеренное влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Скорость реакции может быть снижена при наличии таких симптомов, как головокружение, головная боль, спутанность сознания или тошнота.
Взаимодействия
влияние других лекарственных средств на амлодипин
Имеются данные по безопасному применению амлодипина с тиазидными диуретиками, блокаторами α-адренорецепторов, блокаторами β-адренорецепторов, ингибиторами АПФ, нитратами пролонгированного действия, сублингвальной формой нитроглицерина, НПВП, антибиотиками, пероральными гипогликемическими препаратами.
Известно, что данные, полученные в ходе in vitro исследований с плазмой крови человека, свидетельствуют об отсутствии влияния амлодипина на связывание с белками крови исследуемых лекарственных средств (дигоксин, фенитоин, варфарин или индометацин).
Ингибиторы CYP 3A4. Одновременное применение амлодипина и ингибиторов CYP 3A4 мощного или умеренного действия (ингибиторы протеаз, азольные противогрибковые средства, макролиды, такие как эритромицин или кларитромицин, верапамил или дилтиазем) может привести к значимому повышению экспозиции амлодипина, что также может привести к повышению риска возникновения артериальной гипотензии. Клиническое значение таких изменений может быть более выраженным у лиц пожилого возраста. Могут потребоваться клиническое наблюдение за состоянием здоровья пациента и подбор дозы.
Не рекомендуется одновременно применять амлодипин и грейпфруты или грейпфрутовый сок, поскольку у некоторых пациентов биодоступность амлодипина может повышаться, что, в свою очередь, приводит к усилению гипотензивного действия.
Индукторы CYP 3A4 . Информации о влиянии индукторов CYP 3A4 на амлодипин нет. Одновременное применение амлодипина и веществ, являющихся индукторами CYP 3A4 (например, рифампицин, зверобой), может приводить к снижению концентрации амлодипина в плазме крови, поэтому применять такие комбинации следует с осторожностью.
Дантролен (инфузии). Из-за риска развития гиперкалиемии рекомендуется избегать применения блокаторов кальциевых каналов, таких как амлодипин, склонным к злокачественной гипертермии пациентам и при лечении злокачественной гипертермии.
Влияние амлодипина на другие лекарственные средства. Гипотензивный эффект амлодипина потенцирует гипотензивный эффект других антигипертензивных средств.
Такролимус. Существует риск повышения уровня такролимуса в крови при одновременном применении с амлодипином, однако фармакокинетический механизм такого взаимодействия полностью не установлен. Чтобы избежать токсичности такролимуса при одновременном применении амлодипина, требуется регулярный мониторинг уровня такролимуса в крови и при необходимости — коррекция дозы.
Циклоспорин. У пациентов с трансплантированной почкой наблюдалось изменчивое повышение остаточной концентрации циклоспорина (в среднем на 0–40%). Для пациентов с трансплантированной почкой, применяющих амлодипин, следует рассмотреть возможность мониторинга концентраций циклоспорина и при необходимости — снизить дозу циклоспорина.
Симвастатин. Одновременное применение многократных доз амлодипина 10 мг и симвастатина в дозе 80 мг приводило к увеличению экспозиции симвастатина на 77% по сравнению с применением только симвастатина. Для пациентов, применяющих амлодипин, дозу симвастатина следует ограничить до 20 мг/сут.
Силденафил. Однократный прием 100 мг силденафила пациентами с эссенциальной АГ не влиял на фармакокинетику амлодипина. При одновременном применении амлодипина и силденафила в качестве комбинированной терапии каждый из препаратов проявлял гипотензивный эффект независимо от другого.
Другие лекарственные средства. Клинические исследования взаимодействия препарата показали, что амлодипин не влияет на фармакокинетику аторвастатина, дигоксина или варфарина.
Этанол (алкоголь). Однократный и многократный прием 10 мг амлодипина не оказывал существенного влияния на фармакокинетику этанола.
Сочетанное применение амлодипина с циметидином не оказывало влияния на фармакокинетику амлодипина.
Сочетанное применение препаратов алюминия/магния (антацидов) с разовой дозой амлодипина не оказывало существенного влияния на фармакокинетику амлодипина.
Лабораторные тесты. Влияние на показатели лабораторных тестов неизвестно.
Передозировка
опыт преднамеренной передозировки ограничен.
Симптомы: имеющаяся информация дает основания полагать, что значительная передозировка амлодипина может привести к чрезмерной периферической вазодилатации и, возможно, к рефлекторной тахикардии. Сообщалось о развитии значительной и, возможно, длительной системной артериальной гипотензии, включая шок с летальным исходом.
Лечение: клинически значимая артериальная гипотензия, обусловленная передозировкой амлодипина, требует активной поддержки деятельности сердечно-сосудистой системы, включая частый мониторинг функции сердца и дыхания, поднятие кверху нижних конечностей пациента, мониторинг ОЦК и мочеиспускания.
Для восстановления тонуса сосудов и АД можно применить сосудосуживающие препараты, убедившись в отсутствии противопоказаний к их применению. Применение кальция глюконата в/в может быть полезным для нивелирования эффектов блокады кальциевых каналов.
В некоторых случаях может быть показано промывание желудка. Применение активированного угля у здоровых добровольцев в течение первых 2 ч после введения 10 мг амлодипина значительно снизило уровень его всасывания.
Поскольку амлодипин в значительной степени связывается с белками плазмы крови, эффективность диализа незначительная.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.