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Амлодипин-КВ таблетки 10 мг блистер, №30 - Киев (108532) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1161 аптеке
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (3)
25,01 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (7), блистер (2)
28,00
Экономия: -3,10 грн
24,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
25,70
Экономия: -0,80 грн
24,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (3)
25,26 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (24)
27,78 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (8)
24,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (156)
25,29 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (7)
28,30
Экономия: -3,40 грн
24,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (3)
25,70
Экономия: -0,69 грн
25,01 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (3)
25,84
Экономия: -2,02 грн
23,82 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
22,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (4)
27,99 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (13)
27,63 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (3)
23,37
Экономия: -1,82 грн
21,55 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (7), блистер (2)
28,10
Экономия: -3,20 грн
24,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: блистер (2)
25,60
Экономия: -0,70 грн
24,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (8)
25,70
Экономия: -0,80 грн
24,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (7), блистер (1)
27,24
Экономия: -6,39 грн
20,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (8), блистер (1)
27,48 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (7), блистер (1)
25,70
Экономия: -0,80 грн
24,90 грн