Орцерин (Orcerin)
Орцерин инструкция по применению
Состав
действующее вещество: diacerein;
1 капсула содержит диацереина 50 мг;
вспомогательные вещества: циклодекстрины, натрия лаурилсульфат, лактозы моногидрат, натрия кроскармеллоза, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат;
состав капсулы: бриллиантовый синий (Е 133), понсо 4R (Е 124), хинолиновый желтый (Е 104), титана диоксид (Е 171), натрия лаурилсульфат, метилпарагидроксибензоат (Е 218), пропилпарагидроксибензоат (Е 216), желатин.
Лекарственная форма
Капсулы.
Фармакотерапевтическая группа
Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства.
Код АТС М01А Х21.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Диацереин — это лекарственное средство, разработанное для лечения остеоартрита, обладает анальгезирующим, антипиретическим и противовоспалительным свойства. Диацереин классифицируется как медленно действующий препарат, эффект от терапии которого появляется в течение 2–4 недели лечения и достигает клинической значимости после 4–6 недель. Для него характерен оригинальный механизм действия, отличающийся от механизма действия нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Диацереин, как и его активный rhein — метаболит, ингибирует синтез и активность интерлейкина-1 (IL-1), что играет ведущую роль в патогенезе остеоартрита и одновременно повышает продукцию трансформирующего фактора роста-b (TGF-b), который инициирует пролиферацию хондроцитов и стимулирует продукцию коллагена II, протеогликанов и гиалурона.
В отличие от НПВП диацереин не ингибируется синтез простагландинов и, следовательно, для него не характерны гастродуоденальные побочные реакции.
Фармакокинетика.
Абсорбция диацереина замедляется при одновременном применении с пищей, что одновременно связано с увеличением количества абсорбированного вещества на 25%, а с другой стороны — возникновения побочных эффектов, таких как увеличение времени кишечного транзита, напрямую связано с количеством неабсорбированного диацереина, поэтому применение препарата натощак способствует повышению риска побочных эффектов. Диацереин полностью конвертируется в rhein-метаболит путем деацетилирования перед попаданием в центральное кровообращение. Биодоступность rhein-метаболита составляет 35–56%. Объем распределения — около 13,2 л. Rhein-метаболит связывается с белками плазмы крови почти на 99%, однако эта связь не является стабильной. Rhein-метаболит или выводится почками в неизмененном виде (20%), или конъюгируется в печени до rhein-глюкуронида (60%) или rhein-сульфата (20%), которые также выводятся с мочой. Период полувыведения составляет около 7–8 часов.
При применении диацереина у пациентов пожилого возраста не отмечалось каких-либо изменений его фармакокинетических свойств.
Показания
Ревматические заболевания суставов (остеоартрит, остеоартроз, включая коксартроз и гонартроз).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к диацереину, другим компонентам препарата или к антрахинон у в анамнезе.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Диацереин не следует принимать одновременно с препаратами, которые изменяют прохождения содержимого кишечника (например волокна или продукты растительного происхождения). Следует избегать одновременного применения препаратов, содержащих гидроксид алюминия и магния, так как это может повлиять на всасывание диацереина.
Установлено синергическое действие диацереина с нестероидными противовоспалительными препаратами и ненаркотическими анальгетиками.
Не следует применять Орцерин одновременно с химиотерапией или антибиотиками, которые влияют на кишечную микрофлору, а также слабительными лекарственными средствами или препаратами, изменяющими перистальтику кишечника.
Особенности применения
Вследствие позднего начала действия (через 2–4 недели) в течение первого месяца лечения Орцерин можно сочетать с применением других нестероидных противовоспалительных препаратов и анальгетиков.
Как и в случае любого длительного лечения другими лекарственными средствами, при терапии Орцерином следует периодически (1 раз в 2–3 месяца) проводить развернутый анализ крови, определение уровней ферментов печени и анализ мочи.
Следует временно прекратить лечение в случае терапии антибиотиками, поскольку последние могут повлиять на кишечную микрофлору и кинетику препарата. Терапия диацереином может усилить симптомы энтероколита у больных, принимающих антибиотики и химиотерапию, которые влияют на кишечную микрофлору.
Следует учитывать соотношение польза/риск при назначении Орцерина больным с предыдущими случаями энтероколита, особенно пациентам с раздражением толстого кишечника.
С осторожностью назначать пациентам с хронической почечной недостаточностью. Для пациентов с тяжелой почечной патологией (клиренс креатинина <30 мл/мин) необходимо уменьшить дозу Орцерина.
В клинических исследованиях не происходило фармакокинетических изменений диацереина при умеренном и тяжелом циррозе печени.
При применении диацереина с пищей возрастает всасывание препарата (на 24%); с другой стороны, длительный дефицит пищи уменьшает биодоступность диацереина. Как частота возникновения побочных эффектов, так и ускоренный транзит через кишечник прямо пропорционально зависит от количества всосавшегося диацереина. Прием препарата натощак или после очень небольшого количества пищи может привести к развитию симптомов побочного действия.
Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует применять при наследственной непереносимости галактозы, дефиците лактазы Лаппа или нарушении мальабсорбции глюкозы-галактозы.
Способ применения и дозы
Препарат применяют в течение длительного периода (не менее 6 месяцев). В течение первых 2–4 недель лечения Орцерин назначают по 1 капсуле (50 мг) после приема пищи на ночь. Начиная с 2–4-й недели лечения, дозу препарата увеличивают до 100 мг в сутки в 2 приема (по 1 капсуле утром и вечером после еды). Продолжительность курса лечения устанавливается индивидуально врачом.
Пациенты с хронической почечной недостаточностью.
При почечной недостаточности может изменяться фармакокинетика диацереина. В таких случаях рекомендуется снижать дозу до 1 капсулы в сутки (клиренс креатинина менее 30 мг/мл).
Дети
Эффективность и безопасность применения препарата у детей не установлены, поэтому диацереин не следует назначать детям.
Побочные реакции
Обычно препарат переносится хорошо, однако иногда возможно возникновение побочных реакций:
со стороны пищеварительного тракта: диспептические нарушения, тошнота, рвота, диарея (может возникать в течение первых нескольких суток лечения), боль в эпигастрии/животе (может возникать в течение первого месяца лечения);
со стороны гепатобилиарной системы: повышение уровня печеночных ферментов;
со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожная сыпь, крапивница, зуд;
другие: изменение цвета мочи, интенсивное окрашивание мочи в желтый цвет.
При индивидуальной непереносимости к любому из компонентов препарата, в том числе и к понсо 4R, возможно возникновение аллергических реакций.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 капсул в блистере, по 1 или 3 блистера в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Маклеодс ФАРМАСЬЮТИКАЛС ЛИМИТЕД.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Плот № 25–27, Сюрвей № 366, Премьер Индастриал Истейт, Канчигам, Даман — 396210 (Фаза II), Индия.