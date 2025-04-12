Фармакодинамика.

Диацереин — это лекарственное средство, разработанное для лечения остеоартрита, обладает анальгезирующим, антипиретическим и противовоспалительным свойства. Диацереин классифицируется как медленно действующий препарат, эффект от терапии которого появляется в течение 2–4 недели лечения и достигает клинической значимости после 4–6 недель. Для него характерен оригинальный механизм действия, отличающийся от механизма действия нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Диацереин, как и его активный rhein — метаболит, ингибирует синтез и активность интерлейкина-1 (IL-1), что играет ведущую роль в патогенезе остеоартрита и одновременно повышает продукцию трансформирующего фактора роста-b (TGF-b), который инициирует пролиферацию хондроцитов и стимулирует продукцию коллагена II, протеогликанов и гиалурона.

В отличие от НПВП диацереин не ингибируется синтез простагландинов и, следовательно, для него не характерны гастродуоденальные побочные реакции.

Фармакокинетика.

Абсорбция диацереина замедляется при одновременном применении с пищей, что одновременно связано с увеличением количества абсорбированного вещества на 25%, а с другой стороны — возникновения побочных эффектов, таких как увеличение времени кишечного транзита, напрямую связано с количеством неабсорбированного диацереина, поэтому применение препарата натощак способствует повышению риска побочных эффектов. Диацереин полностью конвертируется в rhein-метаболит путем деацетилирования перед попаданием в центральное кровообращение. Биодоступность rhein-метаболита составляет 35–56%. Объем распределения — около 13,2 л. Rhein-метаболит связывается с белками плазмы крови почти на 99%, однако эта связь не является стабильной. Rhein-метаболит или выводится почками в неизмененном виде (20%), или конъюгируется в печени до rhein-глюкуронида (60%) или rhein-сульфата (20%), которые также выводятся с мочой. Период полувыведения составляет около 7–8 часов.

При применении диацереина у пациентов пожилого возраста не отмечалось каких-либо изменений его фармакокинетических свойств.