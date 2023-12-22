ДИАЦЕРЕИН (DIACEREINUM)

НПВП, хондропротекторное средство. Оказывает анаболическое, антикатаболическое действие на суставной хрящ. Механизм противовоспалительного действия не обусловлен влиянием на ЦОГ или липооксигеназу. Диацереин ингибирует продукцию интерлейкина-1 макрофагами и синовиоцитами, угнетает продукцию миелопероксидазы, β-глюкуронидазы и эластазы, снижает содержание металлопротеиназ в хряще, стимулирует синтез протеогликанов, гликозаминогликанов и гиалуроновой кислоты. Уменьшает выраженность воспаления синовиальной оболочки и повреждение хряща. Эффект развивается через 6 нед от начала лечения и сохраняется в течение 2–3 мес после его отмены.