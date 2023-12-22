ДИАЦЕРЕИН (DIACEREINUM) Действующее вещество
RTECS: 1,8-диацетоксиантрахинон-3-карбоксиловая кислота; или 2-антроевая кислота, 9,10-дигидро-4,5-дигидрокси-9,10-диоксо-, диацетат; или 9,10-дигидро-4,5-диацетокси-9,10-2-антраценкарбоксиловая кислота.
НПВП, хондропротекторное средство. Оказывает анаболическое, антикатаболическое действие на суставной хрящ. Механизм противовоспалительного действия не обусловлен влиянием на ЦОГ или липооксигеназу. Диацереин ингибирует продукцию интерлейкина-1 макрофагами и синовиоцитами, угнетает продукцию миелопероксидазы, β-глюкуронидазы и эластазы, снижает содержание металлопротеиназ в хряще, стимулирует синтез протеогликанов, гликозаминогликанов и гиалуроновой кислоты. Уменьшает выраженность воспаления синовиальной оболочки и повреждение хряща. Эффект развивается через 6 нед от начала лечения и сохраняется в течение 2–3 мес после его отмены.
остеоартрит.
внутрь по 50 мг 2 раза в сутки. Продолжительность лечения определяется индивидуально (от 2–6 мес до нескольких лет).
повышенная чувствительность к диацереину.
диарея, боль в области живота, аллергические реакции.
с осторожностью назначают при заболеваниях пищеварительного тракта.