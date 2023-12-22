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Активные вещества — “Д”ДИАЦЕРЕИН (DIACEREINUM)

ДИАЦЕРЕИН (DIACEREINUM) Действующее вещество

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Найдено: 4 препарата
Флекцерин капсулы твердые, 50 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Флекцерин Капсулы твердые, 50 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 713 аптеках
от 245,41 грн
Цены в аптеках
Орцерин капсулы, 50 мг, блистер, № 30; Macleods Pharmaceuticals Ltd
Орцерин Капсулы, 50 мг, блистер, № 30 Macleods Pharmaceuticals Ltd
В 562 аптеках
от 267,92 грн
Цены в аптеках
Орцерин капсулы, 50 мг, блистер, № 10; Macleods Pharmaceuticals Ltd
Орцерин Капсулы, 50 мг, блистер, № 10 Macleods Pharmaceuticals Ltd
Нет в наличии
Диамакс® капсулы твердые, 50 мг, блистер, № 30; Здоровье
Диамакс® Капсулы твердые, 50 мг, блистер, № 30 Здоровье
Нет в наличии
Форма выпуска: капсулы.
ДИАЦЕРЕИН (DIACEREINUM)
CAS №: 13739-02-1 C19H12O8
USPDDN, RTECS: 9,10-дигидро-4,5-дигидрокси-9,10-диоксо-2-антроевая кислота, диацетат.
RTECS: 1,8-диацетоксиантрахинон-3-карбоксиловая кислота; или 2-антроевая кислота, 9,10-дигидро-4,5-дигидрокси-9,10-диоксо-, диацетат; или 9,10-дигидро-4,5-диацетокси-9,10-2-антраценкарбоксиловая кислота.
Форма выпуска: капсулы.

НПВП, хондропротекторное средство. Оказывает анаболическое, антикатаболическое действие на суставной хрящ. Механизм противовоспалительного действия не обусловлен влиянием на ЦОГ или липооксигеназу. Диацереин ингибирует продукцию интерлейкина-1 макрофагами и синовиоцитами, угнетает продукцию миелопероксидазы, β-глюкуронидазы и эластазы, снижает содержание металлопротеиназ в хряще, стимулирует синтез протеогликанов, гликозаминогликанов и гиалуроновой кислоты. Уменьшает выраженность воспаления синовиальной оболочки и повреждение хряща. Эффект развивается через 6 нед от начала лечения и сохраняется в течение 2–3 мес после его отмены.

остеоартрит.

внутрь по 50 мг 2 раза в сутки. Продолжительность лечения определяется индивидуально (от 2–6 мес до нескольких лет).

повышенная чувствительность к диацереину.

диарея, боль в области живота, аллергические реакции.

с осторожностью назначают при заболеваниях пищеварительного тракта.