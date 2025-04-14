Харьков (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
434,87
Экономия при брони: -20,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
448,58
Экономия при брони: -68,99 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
423,00
Экономия при брони: -16,10 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
427,00 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
427,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
442,58
Экономия при брони: -51,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
427,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
427,00 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
424,89
Экономия при брони: -37,75 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
427,00 грн