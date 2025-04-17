Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
427,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
427,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
427,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
427,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
421,40
Экономия при брони: -16,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
443,69
Экономия при брони: -28,71 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
427,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
436,00
Экономия при брони: -67,60 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
427,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
427,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
421,00
Экономия при брони: -16,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
276,71
Экономия при брони: -28,84 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Орцерин капсулы 50 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
427,00 грн