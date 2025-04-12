не допускать попадания крема в глаза. В случае повышения частоты применения крема возможно возникновение легкого кратковременного локального жжения кожи.

Препарат можно использовать в период ремиссии для поддерживающей терапии и профилактики рецидивов, что позволяет быстро устранить манифестную фазу и ускорить клиническое выздоровление. В период ремиссии крем наносят на участки кожи при появлении первых признаков обострения заболевания.

Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности и кормления грудью препарат применяют только в случае, когда польза от применения превышает потенциальный риск для плода/ребенка. Крем не следует наносить на соски в период кормления грудью.

Дети. Не применяют у детей в возрасте до 1 года.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.