Псорикап (Psoricap)
Псорикап инструкция по применению
Состав
Пиритион цинк - 0,2 г/100 г
Фармакологические свойства
препарат Псорикап проявляет высокую антибактериальную активность относительно ряда патогенных микроорганизмов, таких как стрептококки, стафилококки, синегнойная и кишечная палочки, протей. Противогрибковая активность препарата особенно выражена относительно Pytyrosporum ovale и Pytyrosporum orbiculare, которые вызывают воспаление и чрезмерное шелушение при псориазе и других заболеваниях кожи. Псорикап активен относительно микроорганизмов, которые находятся как на поверхности, так и в глубоких слоях эпидермиса.
Специальный состав крема проявляет гидратирующие свойства, увеличивает выраженность антибактериального и противогрибкового действия цинка пиритионата, помогает устранить жжение и зуд. Активированный цинка пиритионат, содержащийся в креме, угнетает патологический рост клеток поверхностных слоев кожи, которые находятся в состоянии патологической гиперпролиферации, устраняет чрезмерное шелушение при псориазе и других заболеваниях кожи. Препарат действует против микроорганизмов, находящихся как на поверхности, так и в глубоких слоях эпидермиса.
При наружном применении цинка пиритионат депонируется в поверхностных (эпидермальных) слоях кожи. Системная абсорбция происходит медленно. Выявляется в крови в следовых количествах.
Показания Псорикап
псориаз, атопический дерматит, себорейная экзема у взрослых и детей в возрасте старше 1 года, особенно при обширных формах, а также при зуде, раздражении, воспалении и повышенной сухости кожи.
Применение Псорикап
смазывать пораженные участки кожи 2 раза в сутки. При псориазе курс лечения составляет 1–1,5 мес, при атопическом дерматите — 3–4 нед, при других заболеваниях крем назначают до полного исчезновения симптомов. При остаточных явлениях (гиперемия, сухость, шелушение, пигментация) крем продолжают применять в течение 1–2 нед.
Противопоказания
повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата.
Побочные эффекты
у лиц с индивидуальной непереносимостью крайне редко возможны реакции гиперчувствительности, включая кожные высыпания, покраснение, зуд, жжение, изменения в месте нанесения.
Особые указания
не допускать попадания крема в глаза. В случае повышения частоты применения крема возможно возникновение легкого кратковременного локального жжения кожи.
Препарат можно использовать в период ремиссии для поддерживающей терапии и профилактики рецидивов, что позволяет быстро устранить манифестную фазу и ускорить клиническое выздоровление. В период ремиссии крем наносят на участки кожи при появлении первых признаков обострения заболевания.
Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности и кормления грудью препарат применяют только в случае, когда польза от применения превышает потенциальный риск для плода/ребенка. Крем не следует наносить на соски в период кормления грудью.
Дети. Не применяют у детей в возрасте до 1 года.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
препарат не рекомендуется применять с мазями или кремами, содержащими ГКС.
Передозировка
не описана.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.