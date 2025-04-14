Харьков (адрес не указан)
Доступно в 175 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
369,41
Экономия при брони: -11,87 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
377,20 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
377,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
352,97
Экономия при брони: -26,97 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
368,31
Экономия при брони: -16,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
372,71
Экономия при брони: -20,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
377,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат