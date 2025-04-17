Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
377,20 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
390,45
Экономия при брони: -11,71 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
390,40
Экономия при брони: -62,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
390,10
Экономия при брони: -61,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
377,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
381,10
Экономия при брони: -52,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
350,72
Экономия при брони: -29,03 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
377,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
347,76
Экономия при брони: -30,66 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
377,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
349,14
Экономия при брони: -32,09 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
353,24
Экономия при брони: -36,14 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
377,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
342,72
Экономия при брони: -25,78 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
377,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
377,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Псорикап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Киевмедпрепарат
342,56
Экономия при брони: -23,08 грн