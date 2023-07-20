ПИРИТИОН ЦИНК (PYRITHIONUM ZINCUM) Действующее вещество
средство для наружного применения в дерматологии. Обладает противомикробной и противогрибковой активностью. Спектр действия пиритион цинка включает ряд грамположительных и грамотрицательных бактерий, некоторые виды грибов. Полагают, что пиритион цинк высокоактивен, в частности в отношении бактерий группы Pityrosporum, которые расцениваются как один из патогенных факторов при псориазе, себорее, перхоти и некоторых других кожных заболеваниях. На чувствительные микроорганизмы оказывает бактериостатическое и фунгистатическое действие.
псориаз, себорея, перхоть, зуд, дерматиты различной этиологии, разноцветный лишай, эритразма.
применяют наружно на пораженные участки кожи или волосистую часть головы. Частота применения и длительность лечения определяются индивидуально в зависимости от показаний, используемой лекарственной формы, быстроты достижения клинического эффекта.
повышенная чувствительность к пиритиону цинку.
редко — местные аллергические реакции.
лечение пиритион цинком не рекомендуется сочетать с препаратами для наружного применения, содержащими ГКС.