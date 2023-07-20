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Активные вещества — “П”ПИРИТИОН ЦИНК (PYRITHIONUM ZINCUM)

ПИРИТИОН ЦИНК (PYRITHIONUM ZINCUM) Действующее вещество

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Найдено: 5 препаратов
Псорикап крем, 2 мг/г, туба, 30 г, № 1; Киевмедпрепарат
Псорикап Крем, 2 мг/г, туба, 30 г, № 1 Киевмедпрепарат
В 557 аптеках
от 253,38 грн
Цены в аптеках
Скин-Кап шампунь, 1 %, флакон, 150 мл, № 1; Chemigroup France
Скин-Кап Шампунь, 1 %, флакон, 150 мл, № 1 Chemigroup France
В 373 аптеках
от 554,15 грн
Цены в аптеках
Скин-Кап крем, 0,2 %, туба, 50 г, № 1; Chemigroup France
Скин-Кап Крем, 0,2 %, туба, 50 г, № 1 Chemigroup France
В 362 аптеках
от 577,43 грн
Цены в аптеках
Скин-Кап аэрозоль, 0,2 %, моноблок-баллон, 100 мл, № 1; Chemigroup France
Скин-Кап Аэрозоль, 0,2 %, моноблок-баллон, 100 мл, № 1 Chemigroup France
В 64 аптеках
от 997,76 грн
Цены в аптеках
Скин-Кап шампунь, 1 %, флакон, 75 мл, № 1; Chemigroup France
Скин-Кап Шампунь, 1 %, флакон, 75 мл, № 1 Chemigroup France
Нет в наличии
Форма выпуска: крем, аэрозоль, шампунь.

средство для наружного применения в дерматологии. Обладает противомикробной и противогрибковой активностью. Спектр действия пиритион цинка включает ряд грамположительных и грамотрицательных бактерий, некоторые виды грибов. Полагают, что пиритион цинк высокоактивен, в частности в отношении бактерий группы Pityrosporum, которые расцениваются как один из патогенных факторов при псориазе, себорее, перхоти и некоторых других кожных заболеваниях. На чувствительные микроорганизмы оказывает бактериостатическое и фунгистатическое действие.

псориаз, себорея, перхоть, зуд, дерматиты различной этиологии, разноцветный лишай, эритразма.

применяют наружно на пораженные участки кожи или волосистую часть головы. Частота применения и длительность лечения определяются индивидуально в зависимости от показаний, используемой лекарственной формы, быстроты достижения клинического эффекта.

повышенная чувствительность к пиритиону цинку.

редко — местные аллергические реакции.

лечение пиритион цинком не рекомендуется сочетать с препаратами для наружного применения, содержащими ГКС.