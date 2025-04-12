Офтолик (Ophtholique)
Офтолик инструкция по применению
Состав
Спирт поливиниловый - 14 мг/1мл
Повидон - 6 мг/1мл
Фармакологические свойства
Офтолик — препарат, проявляющий защитное действие на роговицу глаза при снижении секреции слезной жидкости, обеспечивает необходимый увлажняющий эффект, продолжительно контактируя с роговицей глаза. Основной компонент — поливиниловый спирт, проявляет свойства, подобные свойствам муцина (вещества, которое продуцируется конъюнктивой глаза). В комбинации с повидоном обеспечивает усиление эффекта смазки, обусловливающего уменьшение выраженности раздражения и сухости поверхности глаза. Утолщение слезной пленки обеспечивает успокоительное действие на глаз в случае изменения свойств муцина, например при простудных заболеваниях, бактериальных, грибковых и воспалительных поражениях глаз. Защитная функция утолщенного пласта слезы особенно заметна при травмах и эрозиях конъюнктивы и роговицы. Не оказывает системного действия.
Показания Офтолик
сухой кератоконъюнктивит и другие заболевания, сопровождающиеся синдромом «сухих глаз».
Применение Офтолик
взрослым и детям старше 7 лет по 1–2 капле в конъюнктивальный мешок каждого глаза 3–4 раза в сутки. Курс лечения — 14–21 день. Повторные курсы лечения, изменение продолжительности курса устанавливает врач.
Противопоказания
гиперчувствительность к любому из компонентов препарата, возраст до 7 лет.
Побочные эффекты
сразу после закапывания возможно кратковременное затуманивание зрения, ощущение покалывания и местное раздражение глаз, аллергическая реакция.
Особые указания
во время лечения не следует носить мягкие контактные линзы. Перед применением глазных капель твердые контактные линзы необходимо снять и снова установить не ранее чем через 20 мин.
Если одновременно назначено больше одного вида глазных капель, их необходимо применять с интервалом минимум 15–20 мин, при этом Офталик всегда закапывают в последнюю очередь.
Применение препарата в период беременности и кормления грудью не изучено, поэтому оно допустимо только в том случае, если терапевтический эффект для матери превышает потенциальный риск для плода или грудного ребенка.
Поскольку сразу после закапывания препарата возможно кратковременное снижение остроты зрения, перед началом управления автомобилем или работой с механизмами необходимо подождать, пока острота зрения полностью восстановится.
Взаимодействия
пролонгирует всасывание других глазных препаратов (адреномиметиков, антибиотиков, блокаторов в-адренорецепторов, ГКС и др.).
Передозировка
данные отсутствуют.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре до 25 °С. Не замораживать! После первого вскрытия флакона срок годности — 1 мес.