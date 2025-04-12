во время лечения не следует носить мягкие контактные линзы. Перед применением глазных капель твердые контактные линзы необходимо снять и снова установить не ранее чем через 20 мин.

Если одновременно назначено больше одного вида глазных капель, их необходимо применять с интервалом минимум 15–20 мин, при этом Офталик всегда закапывают в последнюю очередь.

Применение препарата в период беременности и кормления грудью не изучено, поэтому оно допустимо только в том случае, если терапевтический эффект для матери превышает потенциальный риск для плода или грудного ребенка.

Поскольку сразу после закапывания препарата возможно кратковременное снижение остроты зрения, перед началом управления автомобилем или работой с механизмами необходимо подождать, пока острота зрения полностью восстановится.