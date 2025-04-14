Днепр (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
9.1 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
223,36
Экономия при брони: -15,81 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
64.2 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 19
64.3 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
64.3 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
64.4 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
64.5 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 13-Б
64.5 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 2
64.5 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
64.6 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Симчича Мирослава, 51
64.6 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
64.6 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 4
64.6 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
64.6 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.7 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
64.7 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
64.8 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
64.8 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
65.1 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
65.3 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн