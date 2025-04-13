Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Родниковая (Московский), 9-А
8.7 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
2.3 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, шоссе Салтовское, 248
7.5 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
99.4 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
297,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
99.6 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
297,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
107.2 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
297,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
107.3 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
297,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
115.7 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
297,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Опошня, ул. Победы, 2-А
117.5 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
297,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Опошня, ул. Панаса Мирного, 47
118.5 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
297,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Диканька, ул. Медицинская, 42-А
123.6 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
297,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Диканька, ул. Мазепы Ивана, 5
124.6 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
297,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Ахтырский Путь, 121-Б
125.1 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
297,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мира, 9
127.8 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
297,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мира, 7
127.9 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
297,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Бедного Александра, 16
128.3 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
297,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
297,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, перек. Соборности / Европейская, 29/15
129.5 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
297,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
129.7 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
297,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гоголя, 26
129.7 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
297,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 44
129.9 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
297,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Матвийчука Юлиана, 59
130.0 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
297,00 грн