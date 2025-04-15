Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Львов
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
3.6 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
282,68
Экономия при брони: -10,61 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Лычаковская, 187
3.8 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 24
3.9 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
В городах рядом
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 26 мин
Рогатин, пл. Роксоланы, 28-А
64.0 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Рогатин, пл. Роксоланы, 30
64.0 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Рогатин, ул. Галицкая, 56-А
64.1 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Бурштын, ул. Калушская, 6
78.8 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Бурштын, ул. Калушская, 18
78.8 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Бережаны, ул. Хмельницкого Богдана, 52-А
78.9 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 26 мин
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-Д
79.1 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Аптека бам
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 12
79.2 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Бережаны, пл. Рынок, 20
79.6 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 26 мин
Болехов, пл. Франко Ивана, 6/8
86.7 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Болехов, пл. Франко Ивана, 6
86.7 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 30
92.1 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 4
92.5 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 1/3
92.5 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Подорожник
Козова, ул. Зеленая, 13-А
92.6 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
92.9 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 26 мин
Калуш, просп. Леси Украинки, 15-А/174
93.3 км
Офтолик капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Sentiss Pharma
296,80 грн