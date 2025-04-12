наиболее серьезной побочной реакцией, связанной с применением десмопрессина, является гипонатриемия, которая может служить причиной головной боли, боли в животе, тошноты, рвоты, увеличения массы тела, бронхоспазма, лихорадки, головокружения, спутанности сознания, общего недомогания, ухудшения памяти, а в тяжелых случаях — судорог, отека мозга, комы.

У большинства взрослых, получавших лечение в связи с никтурией, у которых выявляли гипонатриемию, уменьшение количества натрия в сыворотке крови отмечали через 3 дня после приема препарата. У взрослых риск гипонатриемии повышается с повышением дозы десмопрессина и более выражен у женщин. У взрослых наиболее частой побочной реакцией на протяжении лечения была головная боль (12%). Другими распространенными побочными реакциями были гипонатриемия (6%), головокружение (3%), АГ (2%) и расстройства ЖКТ (тошнота (4%), рвота (1%), боль в животе (3%), диарея (2%) и запор (1%)). Менее распространенным оказалось влияние на сон/уровень сознания, а именно — бессонница (0,96%), сонливость (0,4%), астения (0,06%). Анафилактические реакции в клинических исследованиях не зафиксированы, однако есть отдельные наблюдения.

У детей частой побочной реакцией на протяжении лечения была головная боль (1%), редко отмечали психические расстройства (склонность к аффектам (0,1%), агрессия (0,1%), тревожность (0,05%), перепады настроения (0,05%), кошмары (0,05%)), выраженность которых уменьшалась после окончания лечения, и расстройства ЖКТ (боль в животе (0,65%), тошнота (0,35%), рвота (0,2%), диарея (0,15%)). Анафилактические реакции в клинических исследованиях не выявлены, однако есть отдельные наблюдения.

Побочные реакции

Взрослые



Классификация по системам органов Очень часто (>10%) Часто (1–10%) Редко (0,1–1%) Очень редко (0,1–0,01%) Неизвестно Нарушения со стороны иммунной системы Анафилактические реакции Нарушения со стороны метаболизма Гипонатриемия* Дегидратация**

Гипернатриемия** Психические нарушения Бессоница Спутанность сознания Нарушения со стороны ЦНС Головная боль* Головокружение* Сонливость, парастезии Бронхоспазм, отек мозга Судороги*, астения*, кома* Нарушения со стороны органа зрения Нарушение зрения Нарушения со стороны органа слуха и вестибулярные расстройства Головокружение* Нарушения со стороны сердца Ощущение

сердцебиения Сосудистые нарушения АГ Ортостатическая гипотензия Нарушения со стороны дыхательной системы Одышка Нарушения со стороны ЖКТ Тошнота*, боль в животе*, диарея, запор, рвота* Диспепсия, метеоризм, вздутие живота Нарушения со стороны кожи и подкожной ткани Повышенное потоотделение, зуд, кожная сыпь, крапивница Аллергический дерматит Нарушения со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани Мышечные судороги, миалгия Нарушения со стороны почек и мочевыделительной системы Симптомы со стороны мочевого пузыря и уретральные симптомы Общие нарушения Отеки, повышенная утомляемость Дискомфорт*, боль в груди, гриппоподобное состояние Лихорадка Исследования Повышение массы тела*, повышение уровня печеночных ферментов, гипокалиемия



*Гипонатриемия может служить причиной головной боли, боли в животе, тошноты, рвоты, увеличения массы тела, головокружения, спутанности сознания, общего недомогания, ухудшения памяти, а в тяжелых случаях — судорог и комы.

**Только при несахарном диабете.

Дети



Классификация по системам органов Очень часто (>10%) Часто (1–10%) Иногда (0,1–1%) Очень редко (0,1–0,01%) Неизвестно Нарушения со стороны иммунной системы Анафилактические реакции Нарушения со стороны метаболизма Гипонатриемия** Психические нарушения Лабильность настроения**, агрессия*** Симптомы тревожности, кошмары*, изменения настроения**** Аномальное поведение, эмоциональные нарушения, депрессия, галлюцинации, бессоница Нарушения со стороны нервной системы Нарушение внимания, психомоторная гиперактивность, судороги* Нарушения со стороны сердца АГ Сосудистые нарушения АГ Ортостатическая

гипотензия Нарушения со стороны дыхательной системы Носовые кровотечения Нарушения со стороны ЖКТ Тошнота*, боль в животе*, диарея, рвота* Нарушения со стороны кожи и подкожной ткани Аллергический дерматит, повышенное потоотделение, кожная сыпь, крапивница Нарушения со стороны почек и мочевыделительной системы Симптомы со стороны мочевого пузыря, уретральные симптомы Общие нарушения Периферические отеки, повышенная утомляемость Повышенная возбудимость



*Гипонатриемия может быть причиной головной боли, боли в животе, тошноты, рвоты, увеличения массы тела, головокружения, спутанности сознания, общего недомогания, ухудшения памяти, а в тяжелых случаях — судорог и комы.

**В постмаркетинговых исследованиях выявляли одинаково часто у детей разных возрастных групп (<18 лет).

***В постмаркетинговых исследованиях отмечали исключительно у детей (<18 лет).

****В постмаркетинговых исследованиях первично выявляли у детей (<12 лет).