Минирин Мелт (Minirin Melt)
Минирин Мелт инструкция по применению
Состав
Десмопрессина ацетат - 120 мкг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Препарат содержит десмопрессин — структурный аналог естественного гормона гипофиза — аргинин-вазопрессина. Десмопрессин получен в результате изменений в строении молекулы вазопрессина — дезаминирования 1-цистеина и замещения 8-L-аргинина на 8-D-аргинин. Эти структурные изменения (в сочетании со значительно усиленной антидиуретической способностью) приводят к менее выраженному действию на гладкомышечные волокна сосудов и внутренних органов по сравнению с вазопрессином, что обусловливает отсутствие нежелательных спастических побочных эффектов и более продолжительное действие.
Десмопрессин повышает проницаемость эпителия дистальных отделов извилистых канальцев для воды и повышает ее реабсорбцию. Применение десмопрессина при несахарном диабете приводит к уменьшению объема выделяющейся мочи, одновременному повышению ее осмолярности и снижению осмолярности плазмы крови. Это способствует снижению частоты мочеиспускания и уменьшению никтурии.
Фармакокинетика. Всасывание: полная средняя биодоступность десмопрессина, введенного сублингвально в форме Минирин Мелт в дозе 200, 400 и 800 мкг, составляет 0,25% при 95% доверительном интервале 0,21–0,31%. Cmax составляет 14, 30 и 65 пг/мл после введения в дозах 200, 400 и 800 мкг соответственно. Максимальный период нахождения в крови 0,5–2 ч после введения дозы.
Распределение: распределение десмопрессина лучше всего описано двухфазной моделью с объемом распределения в фазу элиминации 0,3–0,5 л/кг.
Биотрансформация: метаболизм десмопрессина in vivo не изучали. В исследованиях микросомального метаболизма в клетках печени человека in vitro выявлено отсутствие любых значимых количеств метаболизированного десмопрессина системой цитохрома Р450.
Таким образом, метаболизм десмопрессина в печени in vivo малодостоверен.
Эффект десмопрессина на концентрацию в плазме крови других препаратов достоверно минимальный в связи с отсутствием эффекта на систему цитохрома Р450.
Выделение: полный клиренс десмопрессина составляет 7,6 л/ч. Конечный Т½ десмопрессина составляет 2,8 ч, у здоровых добровольцев часть препарата, выделенного в неизменном виде, составляет 525 (44–60%).
Линейность/нелинейность: отсутствуют данные относительно нелинейности любого фармакокинетического параметра десмопрессина.
Показания Минирин Мелт
несахарный диабет центрального генеза; первичный ночной энурез у пациентов (в возрасте старше 5 лет) с нормальной концентрационной способностью почек; симптоматическое лечение никтурии у взрослых, связанной с ночной полиурией (в ситуациях, когда выделение мочи превышает емкость мочевого пузыря).
Применение Минирин Мелт
Минирин Мелт принимают под язык, где он растворяется без добавления воды. Препарат применяют, спустя некоторое время после еды, поскольку прием пищи может снизить антидиуретический эффект при применении десмопрессина в невысоких дозах и его продолжительность. Если нужный клинический эффект не достигается на протяжении 4 нед в результате адекватного подбора дозы, лечение следует приостановить.
При возникновении симптомов задержки жидкости и/или гипонатриемии (головная боль, тошнота, рвота, увеличение массы тела, в тяжелых случаях — возникновение судорог) лечение следует приостановить до полного исчезновения этих симптомов. При возобновлении лечения необходимо строго ограничить употребление жидкости.
Несахарный диабет. Доза подбирается индивидуально. Обычно суточная доза находится в пределах 120–720 мкг. Рекомендуемая начальная доза для детей и взрослых составляет 60 мкг 3 раза в сутки сублингвально. В дальнейшем дозу могут изменять в зависимости от реакции на терапию. Для большинства пациентов оптимальной поддерживающей дозой является 60–120 мкг 3 раза в сутки.
Первичный ночной энурез. Рекомендуемая начальная доза составляет 120 мкг на ночь сублингвально. При отсутствии эффекта доза может быть повышена до 240 мкг. Необходимо контролировать прием жидкости.
Рекомендуемый срок лечения препаратом — 3 мес, при необходимости продолжения лечения следует сделать перерыв не менее 1 нед без приема препарата.
Никтурия. У пациентов с никтурией с целью диагностики ночной полиурии необходимы данные об объеме и частоте мочеиспускания на протяжении 2 дней до начала терапии. Ночная полиурия — это выделение мочи, которое превышает объем мочевого пузыря или больше 1/3 суточного диуреза. Рекомендуемая начальная доза — 60 мкг на ночь сублингвально. При отсутствии эффекта на протяжении 1 нед дозу повышают до 120 мкг и в дальнейшем до 240 мкг при повышении дозы с частотой не более 1 раза в неделю. Необходимо ограничение приема жидкости.
Пациенты пожилого возраста. Не рекомендуется начинать терапию для пациентов в возрасте >65 лет. Если принято решение начать терапию десмопрессином, то для таких пациентов уровень сывороточного натрия необходимо определить до начала лечения и через 3 дня после начала лечения или при повышении дозы, а также в любой момент по назначению врача.
Противопоказания
- гиперчувствительность к десмопрессину или к другим компонентам препарата;
- врожденная или психогенная полидипсия (с объемом мочеобразования >40 мл/кг/сут);
- диагностированная или есть подозрение на сердечную недостаточность и другие состояния, при которых необходимо лечение диуретиками;
- диагностированная гипонатриемия;
- средней степени и тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина <50 мл/мин);
- синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона;
- злоупотребление алкоголем.
Побочные эффекты
наиболее серьезной побочной реакцией, связанной с применением десмопрессина, является гипонатриемия, которая может служить причиной головной боли, боли в животе, тошноты, рвоты, увеличения массы тела, бронхоспазма, лихорадки, головокружения, спутанности сознания, общего недомогания, ухудшения памяти, а в тяжелых случаях — судорог, отека мозга, комы.
У большинства взрослых, получавших лечение в связи с никтурией, у которых выявляли гипонатриемию, уменьшение количества натрия в сыворотке крови отмечали через 3 дня после приема препарата. У взрослых риск гипонатриемии повышается с повышением дозы десмопрессина и более выражен у женщин. У взрослых наиболее частой побочной реакцией на протяжении лечения была головная боль (12%). Другими распространенными побочными реакциями были гипонатриемия (6%), головокружение (3%), АГ (2%) и расстройства ЖКТ (тошнота (4%), рвота (1%), боль в животе (3%), диарея (2%) и запор (1%)). Менее распространенным оказалось влияние на сон/уровень сознания, а именно — бессонница (0,96%), сонливость (0,4%), астения (0,06%). Анафилактические реакции в клинических исследованиях не зафиксированы, однако есть отдельные наблюдения.
У детей частой побочной реакцией на протяжении лечения была головная боль (1%), редко отмечали психические расстройства (склонность к аффектам (0,1%), агрессия (0,1%), тревожность (0,05%), перепады настроения (0,05%), кошмары (0,05%)), выраженность которых уменьшалась после окончания лечения, и расстройства ЖКТ (боль в животе (0,65%), тошнота (0,35%), рвота (0,2%), диарея (0,15%)). Анафилактические реакции в клинических исследованиях не выявлены, однако есть отдельные наблюдения.
Побочные реакции
Взрослые
|Классификация по системам органов
|Очень часто (>10%)
|Часто (1–10%)
|Редко (0,1–1%)
|Очень редко (0,1–0,01%)
|Неизвестно
|Нарушения со стороны иммунной системы
|Анафилактические реакции
|Нарушения со стороны метаболизма
|Гипонатриемия*
|Дегидратация**
Гипернатриемия**
|Психические нарушения
|Бессоница
|Спутанность сознания
|Нарушения со стороны ЦНС
|Головная боль*
|Головокружение*
|Сонливость, парастезии
|Бронхоспазм, отек мозга
|Судороги*, астения*, кома*
|Нарушения со стороны органа зрения
|Нарушение зрения
|Нарушения со стороны органа слуха и вестибулярные расстройства
|Головокружение*
|Нарушения со стороны сердца
|Ощущение
сердцебиения
|Сосудистые нарушения
|АГ
|Ортостатическая гипотензия
|Нарушения со стороны дыхательной системы
|Одышка
|Нарушения со стороны ЖКТ
|Тошнота*, боль в животе*, диарея, запор, рвота*
|Диспепсия, метеоризм, вздутие живота
|Нарушения со стороны кожи и подкожной ткани
|Повышенное потоотделение, зуд, кожная сыпь, крапивница
|Аллергический дерматит
|Нарушения со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|Мышечные судороги, миалгия
|Нарушения со стороны почек и мочевыделительной системы
|Симптомы со стороны мочевого пузыря и уретральные симптомы
|Общие нарушения
|Отеки, повышенная утомляемость
|Дискомфорт*, боль в груди, гриппоподобное состояние
|Лихорадка
|Исследования
|Повышение массы тела*, повышение уровня печеночных ферментов, гипокалиемия
*Гипонатриемия может служить причиной головной боли, боли в животе, тошноты, рвоты, увеличения массы тела, головокружения, спутанности сознания, общего недомогания, ухудшения памяти, а в тяжелых случаях — судорог и комы.
**Только при несахарном диабете.
Дети
|Классификация по системам органов
|Очень часто (>10%)
|Часто (1–10%)
|Иногда (0,1–1%)
|Очень редко (0,1–0,01%)
|Неизвестно
|Нарушения со стороны иммунной системы
|Анафилактические реакции
|Нарушения со стороны метаболизма
|Гипонатриемия**
|Психические нарушения
|Лабильность настроения**, агрессия***
|Симптомы тревожности, кошмары*, изменения настроения****
|Аномальное поведение, эмоциональные нарушения, депрессия, галлюцинации, бессоница
|Нарушения со стороны нервной системы
|Нарушение внимания, психомоторная гиперактивность, судороги*
|Нарушения со стороны сердца
|АГ
|Сосудистые нарушения
|АГ
|Ортостатическая
гипотензия
|Нарушения со стороны дыхательной системы
|Носовые кровотечения
|Нарушения со стороны ЖКТ
|Тошнота*, боль в животе*, диарея, рвота*
|Нарушения со стороны кожи и подкожной ткани
|Аллергический дерматит, повышенное потоотделение, кожная сыпь, крапивница
|Нарушения со стороны почек и мочевыделительной системы
|Симптомы со стороны мочевого пузыря, уретральные симптомы
|Общие нарушения
|Периферические отеки, повышенная утомляемость
|Повышенная возбудимость
*Гипонатриемия может быть причиной головной боли, боли в животе, тошноты, рвоты, увеличения массы тела, головокружения, спутанности сознания, общего недомогания, ухудшения памяти, а в тяжелых случаях — судорог и комы.
**В постмаркетинговых исследованиях выявляли одинаково часто у детей разных возрастных групп (<18 лет).
***В постмаркетинговых исследованиях отмечали исключительно у детей (<18 лет).
****В постмаркетинговых исследованиях первично выявляли у детей (<12 лет).
Особые указания
обязательным является ограничение до минимума приема жидкости за 1 ч до и на протяжении 8 ч после применения препарата при первичном ночном энурезе и никтурии. Лечение без сопутствующего сокращения употребления жидкости может привести к ее задержке и/или гипонатриемии с или без сопутствующих симптомов и признаков (головная боль, тошнота, рвота, увеличение массы тела, а в тяжелых случаях — судороги). Все пациенты и лица, которые их контролируют, должны быть тщательно проинструктированы по поводу необходимости соблюдения водного режима.
Следует оценить наличие дисфункции мочевого пузыря и обструкции протоков до начала лечения.
У пациентов пожилого возраста и больных с низким уровнем натрия в сыворотке крови отмечают повышенный риск гипонатриемии. Лечение препаратом следует прекратить на фоне острого интеркуррентного заболевания, которое характеризуется водным и/или электролитным дисбалансом (системные инфекции, лихорадка, гастроэнтерит). Препарат следует применять с осторожностью у пациентов с риском повышения внутричерепного давления. Препарат необходимо применять с осторожностью у пациентов с водным и/или электролитным дисбалансом.
Наличие задержки жидкости можно определить путем мониторинга массы тела пациента, концентрации натрия в плазме крови или осмоляльности.
Увеличение массы тела может быть связано с передозировкой препарата или чаще — с гипергидратацией.
Период беременности и кормления грудью. С осторожностью назначают в период беременности. Применение у беременных возможно лишь в том случае, когда ожидаемая польза для будущей матери превышает потенциальный риск для плода. При необходимости применения препарата в период кормления грудью грудное вскармливание прекращают.
Результат анализа молока кормящих грудью и принимающих десмопрессин в высоких дозах (300 мкг интраназально) свидетельствует, что количество десмопрессина, которое может передаваться грудному ребенку, значительно меньше того, которое может влиять на диурез.
Дети. Применяется у детей в возрасте >5 лет для лечения первичного ночного энуреза.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами, это необходимо учитывать водителям и специалистам, деятельность которых требует повышенного внимания.
Взаимодействия
при одновременном применении с окситоцином следует принять во внимание увеличение антидиуретического эффекта и снижение перфузии матки.
Применение препаратов, способных вызвать синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона, таких как трициклические антидепрессанты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, хлорпромазин, клофибрат и карбамазепин, а также некоторые антидиабетические средства из группы сульфонилмочевины, особенно хлорпропамид, могут усиливать антидиуретический эффект препарата и приводить к повышению риска задержки жидкости и гипонатриемии, а соли лития могут уменьшить выраженность антидиуретического эффекта.
Одновременное применение с НПВП может служить причиной задержки жидкости/гипонатриемии.
Объединение с лоперамидом может повысить уровень десмопрессина в плазме крови в 3 раза и повысить риск возникновения побочных эффектов (задержки жидкости и гипонатриемии). Несмотря на то что подобные исследования не проводили, существует возможность, что другие лекарственные средства, снижающие тонус и моторику гладких мышц кишечника, могут проявлять подобный эффект.
Прием пищи может снизить интенсивность и продолжительность антидиуретического эффекта при применении препарата в низких дозах.
Передозировка
передозировка препарата приводит к увеличению продолжительности действия с повышенным риском задержки жидкости и гипонатриемии.
Симптомы: головная боль, тошнота, незначительная АГ, тахикардия.
Лечение: необходимо прекратить терапию препаратом, ограничить употребление жидкости, симптоматическое лечение — по мере необходимости.
Условия хранения
в сухом месте при температуре до 25 °С.