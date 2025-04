фармакодинамика. Препарат содержит десмопрессин — структурный аналог естественного гормона гипофиза — аргинин-вазопрессина. Десмопрессин получен в результате изменений в строении молекулы вазопрессина — дезаминирования 1-цистеина и замещения 8-L-аргинина на 8-D-аргинин. Эти структурные изменения (в сочетании со значительно усиленной антидиуретической способностью) приводят к менее выраженному действию на гладкомышечные волокна сосудов и внутренних органов по сравнению с вазопрессином, что обусловливает отсутствие нежелательных спастических побочных эффектов и более продолжительное действие.

Десмопрессин повышает проницаемость эпителия дистальных отделов извилистых канальцев для воды и повышает ее реабсорбцию. Применение десмопрессина при несахарном диабете приводит к уменьшению объема выделяющейся мочи, одновременному повышению ее осмолярности и снижению осмолярности плазмы крови. Это способствует снижению частоты мочеиспускания и уменьшению никтурии.

Фармакокинетика. Всасывание: полная средняя биодоступность десмопрессина, введенного сублингвально в форме Минирин Мелт в дозе 200, 400 и 800 мкг, составляет 0,25% при 95% доверительном интервале 0,21–0,31%. C max составляет 14, 30 и 65 пг/мл после введения в дозах 200, 400 и 800 мкг соответственно. Максимальный период нахождения в крови 0,5–2 ч после введения дозы.

Распределение: распределение десмопрессина лучше всего описано двухфазной моделью с объемом распределения в фазу элиминации 0,3–0,5 л/кг.

Биотрансформация: метаболизм десмопрессина in vivo не изучали. В исследованиях микросомального метаболизма в клетках печени человека in vitro выявлено отсутствие любых значимых количеств метаболизированного десмопрессина системой цитохрома Р450.

Таким образом, метаболизм десмопрессина в печени in vivo малодостоверен.

Эффект десмопрессина на концентрацию в плазме крови других препаратов достоверно минимальный в связи с отсутствием эффекта на систему цитохрома Р450.

Выделение: полный клиренс десмопрессина составляет 7,6 л/ч. Конечный Т ½ десмопрессина составляет 2,8 ч, у здоровых добровольцев часть препарата, выделенного в неизменном виде, составляет 525 (44–60%).

Линейность/нелинейность: отсутствуют данные относительно нелинейности любого фармакокинетического параметра десмопрессина.