Минирин Мелт (Minirin Melt)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 321 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Минирин Мелт лиофилизат оральный 120 мкг блистер №30
Ferring International Center
1639,41 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Минирин Мелт лиофилизат оральный 120 мкг блистер №30
Ferring International Center
1555,41 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Минирин Мелт лиофилизат оральный 60 мкг блистер №30
Ferring International Center
895,80 грн
Минирин Мелт лиофилизат оральный 120 мкг блистер №30
Ferring International Center
1791,70 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Минирин Мелт лиофилизат оральный 60 мкг блистер №30
Ferring International Center
909,23
Экономия при брони: -40,59 грн
Минирин Мелт лиофилизат оральный 120 мкг блистер №30
Ferring International Center
1729,93
Экономия при брони: -77,23 грн
1652,70 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Минирин Мелт лиофилизат оральный 120 мкг блистер №30
Ferring International Center
1381,83 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Минирин Мелт лиофилизат оральный 60 мкг блистер №30
Ferring International Center
895,80 грн
Минирин Мелт лиофилизат оральный 120 мкг блистер №30
Ferring International Center
1791,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Минирин Мелт лиофилизат оральный 60 мкг блистер №30
Ferring International Center
895,80 грн
Минирин Мелт лиофилизат оральный 120 мкг блистер №30
Ferring International Center
1791,70 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Минирин Мелт лиофилизат оральный 60 мкг блистер №30
Ferring International Center
911,11
Экономия при брони: -33,52 грн
Минирин Мелт лиофилизат оральный 120 мкг блистер №30
Ferring International Center
1791,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Минирин Мелт лиофилизат оральный 60 мкг блистер №30
Ferring International Center
895,80 грн
Минирин Мелт лиофилизат оральный 120 мкг блистер №30
Ferring International Center
1791,70 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Минирин Мелт лиофилизат оральный 60 мкг блистер №30
Ferring International Center
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Минирин Мелт лиофилизат оральный 60 мкг блистер №30
Ferring International Center
903,38
Экономия при брони: -70,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Минирин Мелт лиофилизат оральный 60 мкг блистер №30
Ferring International Center
895,80 грн
Минирин Мелт лиофилизат оральный 120 мкг блистер №30
Ferring International Center
1791,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Минирин Мелт лиофилизат оральный 60 мкг блистер №30
Ferring International Center
903,47
Экономия при брони: -34,83 грн
Минирин Мелт лиофилизат оральный 120 мкг блистер №30
Ferring International Center
1718,97
Экономия при брони: -66,27 грн
1652,70 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Минирин Мелт лиофилизат оральный 60 мкг блистер №30
Ferring International Center
799,19
Экономия при брони: -41,00 грн
Минирин Мелт лиофилизат оральный 120 мкг блистер №30
Ferring International Center
1733,67
Экономия при брони: -88,93 грн
1644,74 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Минирин Мелт лиофилизат оральный 60 мкг блистер №30
Ferring International Center
895,80 грн
Минирин Мелт лиофилизат оральный 120 мкг блистер №30
Ferring International Center
1791,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Минирин Мелт лиофилизат оральный 60 мкг блистер №30
Ferring International Center
895,80 грн
Минирин Мелт лиофилизат оральный 120 мкг блистер №30
Ferring International Center
1791,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Минирин Мелт лиофилизат оральный 60 мкг блистер №30
Ferring International Center
895,80 грн
Минирин Мелт лиофилизат оральный 120 мкг блистер №30
Ferring International Center
1791,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Минирин Мелт лиофилизат оральный 60 мкг блистер №30
Ferring International Center
895,80 грн
Минирин Мелт лиофилизат оральный 120 мкг блистер №30
Ferring International Center
1791,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Минирин Мелт лиофилизат оральный 60 мкг блистер №30
Ferring International Center
895,80 грн
Минирин Мелт лиофилизат оральный 120 мкг блистер №30
Ferring International Center
1791,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Минирин Мелт лиофилизат оральный 60 мкг блистер №30
Ferring International Center
895,80 грн
Минирин Мелт лиофилизат оральный 120 мкг блистер №30
Ferring International Center
1791,70 грн