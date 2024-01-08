синтетический полипептид, аналог вазопрессина — гормона задней доли гипофиза. Оказывает выраженное антидиуретическое действие, однако влияние десмопрессина на сосуды и гладкие мышцы по сравнению с вазопрессином значительно слабее. Действует на свертывающую систему крови: усиливает фибринолиз, повышая активность VIII фактора и уровень активатора плазминогена в плазме крови, однако фибринолитические свойства десмопрессина клинически, как правило, не проявляются. Десмопрессин, представляющий собой полипептид, расщепляется под воздействием ферментов пищеварительного тракта, поэтому его вводят интраназально, а при невозможности (тампонада носа, повреждения слизистой оболочки) — сублингвально. Десмопрессин хорошо переносится.