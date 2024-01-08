ДЕСМОПРЕССИН (DESMOPRESSINUM) Действующее вещество
синтетический полипептид, аналог вазопрессина — гормона задней доли гипофиза. Оказывает выраженное антидиуретическое действие, однако влияние десмопрессина на сосуды и гладкие мышцы по сравнению с вазопрессином значительно слабее. Действует на свертывающую систему крови: усиливает фибринолиз, повышая активность VIII фактора и уровень активатора плазминогена в плазме крови, однако фибринолитические свойства десмопрессина клинически, как правило, не проявляются. Десмопрессин, представляющий собой полипептид, расщепляется под воздействием ферментов пищеварительного тракта, поэтому его вводят интраназально, а при невозможности (тампонада носа, повреждения слизистой оболочки) — сублингвально. Десмопрессин хорошо переносится.
диагностика и лечение несахарного диабета центрального генеза, первичный ночной энурез у детей старше 5 лет с нормальной концентрационной функцией почек; симптоматическое лечение никтурии, связанной с ночной полиурией, у взрослых.
дозу устанавливают индивидуально. Несахарный диабет — интраназально по 10–20 мкг 1–2 раза в сутки или 0,1–0,2 мг 3 раза в сутки. Первичный ночной энурез — по 0,2 мг перед сном. Курс — 3 мес. Никтурия — начальная доза 0,1 мг перед сном. Дозу увеличивают до 0,4 мг. Для диагностики несахарного диабета: взрослым вводят интраназально 40 мкг, детям в возрасте ≥1 года — 20 мкг, детям в возрасте до 1 года — 10 мкг.
повышенная чувствительность к десмопрессину, анурия, отеки любой этиологии, сердечная или почечная недостаточность, синдром неадекватной секреции АДГ, гипонатриемия, психогенная полидипсия.
наблюдаются редко и исчезают, как правило, после снижения дозы. Возможны сильная головная боль, тошнота, ринит, отек слизистой оболочки полости носа, умеренное повышение АД, боль в животе спастического характера, усиление боли при менструации, гипонатриемия.
антидиуретический эффект десмопрессина усиливается клофибратом, хлорпропамидом и индометацином; ослабляется глибуридом и карбамазепином. Десмопрессин может потенцировать действие других средств, повышающих АД.
описаны случаи снижения осмотического давления плазмы крови вплоть до развития гипергидратации и анасарки.