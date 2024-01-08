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Активные вещества — “Д”ДЕСМОПРЕССИН (DESMOPRESSINUM)

ДЕСМОПРЕССИН (DESMOPRESSINUM) Действующее вещество

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Найдено: 11 препаратов
Уропрес® спрей назальный, 0,1 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Фармак
Уропрес® Спрей назальный, 0,1 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Фармак
В 254 аптеках
от 833,00 грн
Цены в аптеках
Минирин таблетки, 0,2 мг, флакон, № 30; Ferring International Center
Минирин Таблетки, 0,2 мг, флакон, № 30 Ferring International Center
В 110 аптеках
от 1082,93 грн
Цены в аптеках
Минирин Мелт лиофилизат оральный, 60 мкг, блистер, № 30; Ferring International Center
Минирин Мелт Лиофилизат оральный, 60 мкг, блистер, № 30 Ferring International Center
В 79 аптеках
от 595,59 грн
Цены в аптеках
Минирин Мелт лиофилизат оральный, 120 мкг, блистер, № 30; Ferring International Center
Минирин Мелт Лиофилизат оральный, 120 мкг, блистер, № 30 Ferring International Center
В 51 аптеке
от 1239,55 грн
Цены в аптеках
Минирин таблетки, 0,1 мг, флакон, № 30; Ferring International Center
Минирин Таблетки, 0,1 мг, флакон, № 30 Ferring International Center
В 29 аптеках
от 691,22 грн
Цены в аптеках
Уропрес® капли назальные, 0,1 мг/мл, флакон, 2.5 мл, № 1; Фармак
Уропрес® Капли назальные, 0,1 мг/мл, флакон, 2.5 мл, № 1 Фармак
Нет в наличии
Уропрес® спрей назальный, 0,1 мг/мл, флакон, 2.5 мл, № 1; Фармак
Уропрес® Спрей назальный, 0,1 мг/мл, флакон, 2.5 мл, № 1 Фармак
Нет в наличии
Минирин Мелт лиофилизат оральный, 240 мкг, блистер, № 100; Ferring International Center
Минирин Мелт Лиофилизат оральный, 240 мкг, блистер, № 100 Ferring International Center
Нет в наличии
Минирин Мелт лиофилизат оральный, 240 мкг, блистер, № 30; Ferring International Center
Минирин Мелт Лиофилизат оральный, 240 мкг, блистер, № 30 Ferring International Center
Нет в наличии
Минирин Мелт лиофилизат оральный, 120 мкг, блистер, № 100; Ferring International Center
Минирин Мелт Лиофилизат оральный, 120 мкг, блистер, № 100 Ferring International Center
Нет в наличии
Минирин Мелт лиофилизат оральный, 60 мкг, блистер, № 100; Ferring International Center
Минирин Мелт Лиофилизат оральный, 60 мкг, блистер, № 100 Ferring International Center
Нет в наличии
Форма выпуска: капли назальные, лиофилизат оральный, р-р для инъекций, спрей назальный, таблетки.

синтетический полипептид, аналог вазопрессина — гормона задней доли гипофиза. Оказывает выраженное антидиуретическое действие, однако влияние десмопрессина на сосуды и гладкие мышцы по сравнению с вазопрессином значительно слабее. Действует на свертывающую систему крови: усиливает фибринолиз, повышая активность VIII фактора и уровень активатора плазминогена в плазме крови, однако фибринолитические свойства десмопрессина клинически, как правило, не проявляются. Десмопрессин, представляющий собой полипептид, расщепляется под воздействием ферментов пищеварительного тракта, поэтому его вводят интраназально, а при невозможности (тампонада носа, повреждения слизистой оболочки) — сублингвально. Десмопрессин хорошо переносится.

диагностика и лечение несахарного диабета центрального генеза, первичный ночной энурез у детей старше 5 лет с нормальной концентрационной функцией почек; симптоматическое лечение никтурии, связанной с ночной полиурией, у взрослых.

дозу устанавливают индивидуально. Несахарный диабет — интраназально по 10–20 мкг 1–2 раза в сутки или 0,1–0,2 мг 3 раза в сутки. Первичный ночной энурез — по 0,2 мг перед сном. Курс — 3 мес. Никтурия — начальная доза 0,1 мг перед сном. Дозу увеличивают до 0,4 мг. Для диагностики несахарного диабета: взрослым вводят интраназально 40 мкг, детям в возрасте ≥1 года — 20 мкг, детям в возрасте до 1 года — 10 мкг.

повышенная чувствительность к десмопрессину, анурия, отеки любой этиологии, сердечная или почечная недостаточность, синдром неадекватной секреции АДГ, гипонатриемия, психогенная полидипсия.

наблюдаются редко и исчезают, как правило, после снижения дозы. Возможны сильная головная боль, тошнота, ринит, отек слизистой оболочки полости носа, умеренное повышение АД, боль в животе спастического характера, усиление боли при менструации, гипонатриемия.

антидиуретический эффект десмопрессина усиливается клофибратом, хлорпропамидом и индометацином; ослабляется глибуридом и карбамазепином. Десмопрессин может потенцировать действие других средств, повышающих АД.

описаны случаи снижения осмотического давления плазмы крови вплоть до развития гипергидратации и анасарки.