Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТС D08A X06.

Антидоты. Код АТС V03A B18.

Калия перманганат — сильный окислитель. В присутствии органических веществ, которые легко окисляются (компоненты тканей, гнойные выделения), легко отщепляет кислород и превращается в диоксид марганца, который в зависимости от концентрации раствора оказывает вяжущее, раздражающее, прижигающее действие. Кислород, который высвободился, обусловливает противомикробное и дезодорирующее действие. Применяется как антидот при отравлении фосфором, опиоидами.