Калия перманганат (Kalii permanganas)
Калия перманганат инструкция по применению
Состав
действующее вещество: калия перманганат;
1 флакон содержит калия перманганата 5 г.
Лекарственная форма
Порошок для приготовления раствора для наружного применения.
Гранулированный порошок темно-фиолетового или коричнево-черного цвета, или кристаллы темно-фиолетового или почти черного цвета, обычно с металлическим блеском.
Фармакотерапевтическая группа
Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТС D08A X06.
Антидоты. Код АТС V03A B18.
Калия перманганат — сильный окислитель. В присутствии органических веществ, которые легко окисляются (компоненты тканей, гнойные выделения), легко отщепляет кислород и превращается в диоксид марганца, который в зависимости от концентрации раствора оказывает вяжущее, раздражающее, прижигающее действие. Кислород, который высвободился, обусловливает противомикробное и дезодорирующее действие. Применяется как антидот при отравлении фосфором, опиоидами.
Показания
Инфицированные раны, ожоги, язвы кожи, дерматомикозы, вагинит, уретрит, цистит, баланопостит, фарингит, ларингит, тонзиллит. Отравление опиоидами, алкалоидами, фосфором, никотином, синильной кислотой, хинином; для промывания желудка; при попадании анилина на кожу; для прижигания места укуса насекомых и змей.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к калию перманганату.
Дети
Эффективность и безопасность при применении препарата детям не установлены. По этой причине его применение возможно только под наблюдением или по назначению врача.
Способ применения и дозы
Калия перманганат применяют в форме водных растворов наружно, для полоскания, спринцевания и вводят в желудок для промывания.
Для полоскания, спринцевания в хирургической, гинекологической, урологической, оториноларингологической, стоматологической практике применяют 0,01% -0,02% -0,1% растворы, для промывания ран применяют 0,1–0,5% растворы, для смазывания (орошение) язвенных и ожоговых поверхностей применяют 2–5% растворы.
При отравлениях для промывания желудка применяют 0,01–0,1% раствор.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При взаимодействии препарата с некоторыми органическими (танин, сахар, уголь, спирт, глицерин, органические кислоты) или легкоокисляющимися веществами (сера, натрия тиосульфат, натрия нитрат, железо восстановленное) может произойти взрыв.
При взаимодействии с бромидами, йодидами хлоридами выделяются свободные галоиды.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 г порошка во флаконе.
Категория отпуска
Без рецепта.