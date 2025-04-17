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Калия перманганат (Kalii permanganas)
Калия перманганат (Kalii permanganas)
Чернигов
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Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Шевченко, 4
129.1 км
Калия перманганат порошок для приготовления раствора для наружного применения 5 г флакон №1
Исток-Плюс
Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Коростень, ул. Грушевского, 36
194.6 км
Калия перманганат порошок для приготовления раствора для наружного применения 5 г флакон №1
Исток-Плюс
Аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Новое, ул. Металлургов, 2-А
335.3 км
Калия перманганат порошок для приготовления раствора для наружного применения 5 г флакон №1
Исток-Плюс
Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Кропивницкий, бульв. Студенческий, 4-А
338.7 км
Калия перманганат порошок для приготовления раствора для наружного применения 5 г флакон №1
Исток-Плюс
Аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Ивано-Франковск, ул. Хмельницкого Богдана, 57
546.7 км
Калия перманганат порошок для приготовления раствора для наружного применения 5 г флакон №1
Исток-Плюс
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