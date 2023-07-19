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Активные вещества — “К”КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ* (KALII PERMANGANAS*)

КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ* (KALII PERMANGANAS*) Действующее вещество

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Найдено: 1 препарат
Калия перманганат порошок для приготовления раствора для наружного применения, 5 г, флакон, № 1; Исток-Плюс
Калия перманганат Порошок для приготовления раствора для наружного применения, 5 г, флакон, № 1 Исток-Плюс
Нет в наличии
Форма выпуска: порошок, порошок для приготовления р-ра для наружного применения.
КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ* (KALII PERMANGANAS*)
CAS №: 7722-64-7 KMnO4
MESH, HSDB, USPDDN: калия перманганат.
Mm = 158,03 Да.
Прочие: марганцевокислый калий.
Форма выпуска: порошок, порошок для приготовления р-ра для наружного применения.

в присутствии легкоокисляющихся органических веществ (компоненты тканей, гнойное отделяемое) легко отщепляет кислород и превращается в диоксид марганца, который в зависимости от концентрации р-ра оказывает вяжущее, раздражающее и прижигающее действие. Высвобождающийся кислород обладает противомикробным и дезодорирующим свойством.

инфицированные раны, ожоги, язвы, дерматомикозы, вагинит, уретрит, цистит, баланопостит, фарингит, ларингит, тонзиллит; отравления опиоидами, фосфором (применяют для промывания желудка); для прижигания места укуса насекомых и змей.

наружно; 0,01–0,1% р-р для полосканий, спринцеваний и промывания желудка, 0,1–0,5% р-р для промывания ран, 2–5% р-р для смазывания язвенных и ожоговых поверхностей.

повышенная чувствительность.

при использовании в высокой концентрации возможно раздражение тканей.

при остром отравлении назначают внутрь молоко с яичным белком, затем вызывают рвоту. Внутрь 200 мл 5% р-ра натрия тиосульфата. Проводят мероприятия, направленные на поддержание функции сердечно-сосудистой, дыхательной систем, печени, почек. При судорогах — гексенал. Назначают ретинола ацетат, тиамин, кислоту аскорбиновую. При метгемоглобинемии — в/в 5–6 мл 1% р-ра метиленового синего и 30 мл 5% р-ра кислоты аскорбиновой. Показаны гемодиализ, обменное переливание крови.