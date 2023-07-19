КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ* (KALII PERMANGANAS*)

в присутствии легкоокисляющихся органических веществ (компоненты тканей, гнойное отделяемое) легко отщепляет кислород и превращается в диоксид марганца, который в зависимости от концентрации р-ра оказывает вяжущее, раздражающее и прижигающее действие. Высвобождающийся кислород обладает противомикробным и дезодорирующим свойством.