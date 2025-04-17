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Калия перманганат (Kalii permanganas)
Калия перманганат (Kalii permanganas)
Винница
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Открывается в 08:00
Коростень, ул. Грушевского, 36
190.5 км
Калия перманганат порошок для приготовления раствора для наружного применения 5 г флакон №1
Исток-Плюс
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Шевченко, 4
215.9 км
Калия перманганат порошок для приготовления раствора для наружного применения 5 г флакон №1
Исток-Плюс
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Ивано-Франковск, ул. Хмельницкого Богдана, 57
276.5 км
Калия перманганат порошок для приготовления раствора для наружного применения 5 г флакон №1
Исток-Плюс
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Новое, ул. Металлургов, 2-А
277.3 км
Калия перманганат порошок для приготовления раствора для наружного применения 5 г флакон №1
Исток-Плюс
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, бульв. Студенческий, 4-А
287.6 км
Калия перманганат порошок для приготовления раствора для наружного применения 5 г флакон №1
Исток-Плюс
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