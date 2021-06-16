Основным действующим веществом препарата Гематоген является альбумин пищевой. Производство препарата достаточно просто: его получают при нагревании цельного молока, сгущенного с сахаром, крахмальной патоки, сахарного песка, ванилина до 125 °С. В дальнейшем полученную смесь охлаждают до 60 °С и вливают в нее пищевой альбумин ― порошок чистого гемоглобина, который добывают из бычьей или свиной крови.

Впервые Гематоген увидел мир в 1890 г. в Швейцарии как «гематоген Гоммеля». Препарат выпускался в форме микстуры и состоял из бычьей крови, а также желтка яйца. В известной нам форме в России Гематоген начал выпускаться в 20-е годы прошлого столетия. Во время Второй мировой войны Гематоген включали в рацион питания действующих войск. Состав запатентованного Гематогена несколько отличался от известного сейчас, в частности, в него также входили железо сернокислое и лесной орех. В составе отсутствовали строгие пропорции, а количество каждого компонента колебалось в допустимых пределах.

Сегодня, как и 100 лет назад, препарат Гематоген рекомендован как вспомогательное лекарственное средство при анемиях различно генеза, в том числе постгеморрагической и железодефицитной. Также его применяют при кахектических состояниях, требующих дополнительного поступления энергетических ресурсов. Гематоген можно рекомендовать пациентам в период восстановления.

Железодефицитная анемия. Пути поступления и накапливания железа в организме

Железодефицитная анемия ― патологическое состояние, сопровождаемое микроцитозом и гипохромией эритроцитов из-за недостатка железа. Чаще всего железодефицитная анемия возникает из-за скрытой кровопотери.

Железо в организме образовывает пул (в виде гемосидерина и ферритина), который зависит от массы тела, частоты кровопотерь (у женщин во время менструаций), уровня андрогенов (чем они ниже, тем количество меньше) и у мужчин составляет 3,5 г, а у женщин ― 2,5 г. Железо в организме сохраняется в форме гемоглобина, ферритина, гемосидерина, миоглобина, тканевых ферментов (гемовых и негемовых), транспортной системы железа.

Всасывание железа происходит в двенадцатиперсной кишке и верхнем отделе подвздошной кишки. Максимальное всасывание железа происходит при употреблении гемового железа (мясо). Пищевое железо (негемовое) предварительно должно превращаться в двухвалентное. Его всасывание может снижаться из-за применения танина, фосфопротеина, некоторых антибиотиков.

После всасывания железо преобразовывается в трансферрин, играющий роль транспортера и синтезируемый в печени. Трансферрин транспортирует железо к митохондриям эритробластов с дальнейшим включением в синтез протопорфиринов, необходимых для синтеза гемма. Синтез трансферрина зависит от количества железа и снижается при хронических заболеваниях ЖКТ.

Накопление железа происходит в виде ферритина (в гепатоцитах, макрофагах, костном мозге, эритроцитах и плазме крови) и гемосидерина (в клетках Купфера печени и макрофагах). Циркулирующий ферритин отображает общее количество железа в крови.

Основным источником дневной нормы железа является ее реутилизация из старых эритроцитов. Поскольку его всасывание с пищей ограничено, такой способ получения железа обеспечивает до 97% дневной потребности организма в железе (THE MERCK MANUAL, 2018).

Дефицит железа. Этиология

Развитие железодефицитной анемии происходит в несколько этапов. Первичное истощение костного мозга возникает из-за несоответствия поступления и потребления железа. При этом повышается необходимость употребления железа с пищей. В дальнейшем дефицит железа сказывается на эритропоэзе.

Основной причиной развития железодефицитной анемии является кровопотеря. У мужчин она обусловлена хроническими скрытыми кровотечениями из ЖКТ. У женщин ― обильными менструациями. Также причиной железодефицитной анемии является внутрисосудистый гемолиз и дефицит витамина С.

Одной из важных причин развития анемии является повышенный расход железа при быстром росте (у детей до 2 лет, подростков), в период беременности и кормления грудью.

Снижение абсорбции железа при гастроэктомии и синдроме мальабсорбции ― еще одна причина железодефицитной анемии (THE MERCK MANUAL, 2018).

Симптомы и лечение железодефицитной анемии

Большинство симптомов железодефицитной анемии неспецифические. К ним относятся повышенная утомляемость, слабость, головокружение и бледность. Повышенная утомляемость также может быть следствием дисфункции железосодержащих клеточных ферментов.

В дополнение к обычным проявлениям анемии при тяжелом дефиците железа могут наблюдаться некоторые редкие симптомы: извращенный аппетит, патологическое пристрастие к употреблению в пищу некоторых веществ (песок, мел). К другим проявлениям тяжелого дефицита железа относятся глоссит, хейлит, койлонихия, реже дисфагия, синдром Пламмера — Винсона.

Лечение анемии проводять с применением пероральних форм железа. При отсутствии возможности для хорошого всасывания ― дуоденоэктомия, синдром мальабсорбции ― рекомендовано применение парентеральных форм железа (THE MERCK MANUAL, 2018).

Препарат Гематоген применяют при легкой и умеренной анемии у детей из-за его сладкого вкуса, который напоминает ирис. Препарат применяют курсом 1–2 мес по 1–2 пластинки 2–3 раза в сутки. В период реконвалесценции после перенесенной железодефицитной анемии препарат назначают по 2 плитки в сутки на протяжении 2 мес.

Альбумин. Определение, основные функции

Основным компонентом Гематогена является альбумин пищевой, который в организме сопоставим с альбумином плазмы крови. Альбумин ― это белок, который содержится в плазме крови, ликворе и других жидкостях организма. Плазменный альбумин составляет около 55% всех белков плазмы крови. При этом его нормальный уровень составляет 40 г/л.

Плазменный альбумин является основным белком, вырабатываемым в печени. Поскольку печень ― один из главных синтезирующих белки органов, концентрация альбумина в плазме крови долгое время использовалась как индикатор состояния здоровья и болезни. Однако следует помнить, что уровень плазменного альбумина является лишь сложным конечным результатом синтеза, распада и усвоения. Основные свойства альбумина были признаны еще в 1837 г. Анселлом, который отметил, что «белок» необходим для транспортных функций, для поддержания реологических свойств и для предотвращения отеков (Rothschild M.A. et al., 1972).

Важными функциями альбумина являются поддержание коллоидно-осмотического давление и транспорт пигментов, длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот, катионов (Ca2+ и Mg2+), анионов (Cl– ), солей желчных кислот, витаминов, гормонов (преднизолона, гидрокортизона, альдостерона), некоторых лекарственных средств, органических красителей. Так, одна молекула альбумина может одновременно связать 25–50 молекул билирубина. Интересно, что при конкуренции между лекарственными средствами за место на транспортном альбумине может повышаться их фармакологическая активность (Ворожцева А., 2017). Альбумин является хорошим «фоновым» препаратом. В частности, его можно пременять с другими активними веществами (например олеиновой кислотой) (Chen C.Y. et al., 2019). Поэтому применение Гематогена в качестве дополнения к терапии железодефицитных и кахектических состояний является прогрессивной и эффективной терапевтической стратегией.

Что обусловливает низкий уровень альбумина?

Уровень альбумина в крови является индикатором качества питания человека, поэтому у людей, плохо питающихся он обычно снижен. В процессе голодания сначала расходуется альбумин плазмы крови, приводя к формированию «голодных» отеков. Восстановленное/окисленное состояние альбумина в плазме крови отражает состояние белка в рационе за счет оборота альбумина в плазме крови, включая частичный уровень синтеза, и может оказаться полезным в качестве чувствительного маркера недостаточного белкового питания (Wada Y. et al., 2017).

Интересно, что пациенты, находящиеся на диализе, с нормальным уровнем альбумина чувствуют себя лучше, чем лица со сниженным уровнем альбумина. Они реже болеют и подлежат госпитализации, живут дольше.

Низкий уровень альбумина в плазме крови означает, что пациент недополучает белок с пищей. Уровень альбумина также может быть низким, при низкой калорийности рациона питания. Причем необходимое количество калорий должно поступать в организм человека ежедневно. Общее количество калорий влияет на освоение организмом белковых продуктов: чем оно выше, тем эффект лучше.

Выделяют следующие причины низкого уровня белка в организме:

• тошнота, рвота при некоторых заболеваниях ЖКТ;

• белок теряется во время диализа. Поэтому во время диализа необходимо большее его количество;

• некоторые инфекции, такие как перитонит, могут привести к выходу альбумина через мембрану во время диализа. Инфекция или воспаление в организме может привести к низкому уровню альбумина;

• депрессия, социальная изоляция, отсутствие возможности покупать качественную пищу.

В общем сниженный уровень альбумина обычно обусловлен:

- его недостаточным поступлением в организм;

- низким синтезом белка;

- усиленным распадом белка (например при кахектических состояниях);

- чрезмерной потерей белка из-за различных нарушений в организме (при нарушениях проницаемости капиллярных стенок, кровоизлияниях, ожогах, кровотечениях и др.)

Повысить уровень альбумина в крови возможно либо скорректировав свой пищевой рацион, либо пройдя соответствующее лечение белковыми препаратами. При этом альбумин ― это белок, который накапливается медленно. Так, для возобновления оптимального уровня белка может понадобится больше 3 нед сбалансированного полноценного питания, либо прием препаратов, компенсирующих недостаток альбумина в плазме крови. Поэтому Гематоген можно применять при кахектических состояниях, сопровождаемых снижением уровня альбумина в плазме крови.

Клинические исследования Гематогена

Гематоген ― препарат, в состав которого входит альбумин пищевой, достаточно долго находится на фармацевтическом рынке. Поэтому давно известна его способность стимулировать кроветворение, повышать концентрацию ферритина в плазме крови, улучшать среднее содержание гемоглобина в эритроцитах, способствовать восстановлению обмена железа в организме, эффективность при лечении микроцитарной анемии. Таким образом, кроме кахектических состояний и анемии Гематоген на постсоветском пространстве могут рекомендовать при гипертонической болезни, заболеваниях печени и желчевыводящих путей, язве желудка и двенадцатиперсной кишки, экссудативном диатезе у детей. Благодаря белковой структуре препарат легко усваивается, тем самым повышая уровень гемоглобина в крови и накопление железа в организме (Смешков Н.П., Сурин В.А., 1997).

Улучшая показатели наполнения организма железом, Гематоген способствует улучшению общего самочувствия. Так, в исследовании эффективности препарата 58% студентов опытной группы отмечали повышение работоспособности и снижение утомляемости на фоне ежедневного применения Гематогена в дозе 40 г (Терентьев А.Е. и др., 2016).

В клинических исследованиях с участием детей в возрасте 7–11 лет было продемонстрировано повышение концентрации гемоглобина в цельной крови на 7,1%, а цветового показателя — на 5,3%, среднее содержание гемоглобина в эритроцитах — на 6,2%. В течение 2 мес дети принимали Гематоген в дозе 40 г, при этом уровень ферритина увеличился с 19,1 до 27,8 нг/мг. Также у детей отмечали увеличение среднего диаметра эритроцитов с исчезновением микроцитоза и гипохромии эритроцитов (Смешков Н.П., Сурин В.А., 1997).

Таким образом, Гематоген ― препарат пищевого альбумина, применение котрого при железодефицитной и постгеморрагической анемиях, а также кахектических состояниях ― одна из эффективных террапевтических стратегий у детей. Препарат повышает уровень ферритина, гемоглобина крови, способствует улучшению общего самочувствия пациента. Однако его способность улучать состояние ребенка при кахексии изучена недостаточно.