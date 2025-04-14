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Гематоген (Haematogenumchild)
Гематоген (Haematogenumchild)
Днепр
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Открыто
Закроется через 58 мин
Коблево, ул. Одесская, 2/4
345.4 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
24,70
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
354.3 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
22,80
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 58 мин
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
354.4 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
23,80
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 58 мин
Южное, просп. Мира, 13/5
354.5 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
23,80
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
355.0 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
24,10
грн
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Аптека enter
Закрыто
Открывается в 09:00
Фонтанка, ул. Греческая, 2
374.7 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
23,60
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 58 мин
Иличанка, ул. Школьная, 43
374.7 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
24,70
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 58 мин
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 128
374.9 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
23,00
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
374.9 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
23,80
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 58 мин
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
375.1 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
25,00
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 58 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 118
375.6 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
23,80
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 58 мин
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
375.6 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
23,80
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30
375.7 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
24,70
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 58 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 119
375.8 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
24,00
грн
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Арианна
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
375.9 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
35,00
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 58 мин
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
375.9 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
24,00
грн
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Фармацевт копейкин
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Крымская, 80
376.0 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
35,00
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 98
376.3 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
23,80
грн
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Милана
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 2
376.3 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
35,00
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 58 мин
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 1
376.4 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
23,30
грн
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