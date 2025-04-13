Гематоген (Haematogenumchild)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Киев
Домашняя аптечка
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Коперника, 27
3.3 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
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Домашняя аптечка
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Воскресенская, 12-А
5.9 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
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Домашняя аптечка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Воскресенский, 21-В
6.3 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
Домашняя аптечка
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Автозаводская, 17-А
7.5 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
Домашняя аптечка
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, перек. Здановской Юлии / Самийла Кошки, 60/5
8.8 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
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Авк фарм
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Коростышев, ул. Киевская, 109-А
105.5 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
Житомирлики
Закрыто
Открывается через 51 мин
Житомир, ул. Острожских Князей, 83
132.9 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
Житомирлики
Закрыто
Открывается через 51 мин
Житомир, ул. Киевская, 47
133.1 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
Авк фарм
Закрыто
Открывается через 51 мин
Коростень, ул. Грушевского, 20
143.5 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:30
Бердичев, ул. Красная, 14
149.2 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
Авк фарм
Закрыто
Открывается через 51 мин
Бердичев, ул. Одесская, 51
151.7 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
Аптека
Закрыто
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Пулины, ул. Шевченко Тараса, 116
159.4 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
Свк фарм
Закрыто
Открывается через 51 мин
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Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
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Ровнолики
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Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
Ровнолики
Закрыто
Открывается через 51 мин
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Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
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Ровнолики
Закрыто
Открывается через 51 мин
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Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
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265.4 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
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Ровнолики
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Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
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Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
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Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
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Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
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Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
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Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
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Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
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Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
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