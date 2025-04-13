Гематоген (Haematogenumchild)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 319 аптеках в Харьков
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
1.2 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
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Магнолия
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Громадского Олега, 1-Б
1.6 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
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В городах рядом
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
513.7 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
524.9 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
533.5 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
533.6 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Южное, просп. Мира, 13/5
533.8 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
534.2 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
Житомирлики
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Острожских Князей, 83
540.5 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
Житомирлики
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 47
540.6 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:30
Бердичев, ул. Красная, 14
546.1 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
547.9 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Коростень, ул. Грушевского, 20
548.3 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 23
549.3 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
550.3 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 117/1
550.4 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Иличанка, ул. Школьная, 43
551.6 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
551.9 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 128
551.9 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
552.4 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
Аптека enter
Закрыто
Открывается в 09:00
Фонтанка, ул. Греческая, 2
552.6 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
552.7 км
Гематоген плитка пленка полипропиленовая 50 г №1
Натур +