лекарственные средства, применение которых сопровождается повышением риска кровотечений. Вследствие потенциального аддитивного эффекта существует повышенный риск геморрагических осложнений, поэтому одновременное применение таких лекарственных средств с клопидогрелом требует осторожности.

Пероральные антикоагулянты. Не рекомендуется одновременное применение с клопидогрелом, поскольку существует риск повышения интенсивности кровотечения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Хотя применение клопидогрела в дозе 75 мг/сут не изменяет фармакокинетический профиль S-варфарина или международное нормализованное соотношение у пациентов, которые длительное время получают лечение варфарином, одновременное применение клопидогрела и варфарина увеличивает риск кровотечения из-за существования независимого влияния на гемостаз.

Ингибиторы гликопротеина IIb/IIIа. Атерокард следует с осторожностью назначать пациентам, одновременно применяющим ингибиторы гликопротеина IIb/IIIа (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

АСК не изменяет ингибиторное действие клопидогрела на АДФ-индуцированную агрегацию тромбоцитов, но клопидогрел усиливает действие АСК на агрегацию тромбоцитов, индуцированную коллагеном. Однако одновременное применение 500 мг АСК 2 раза в сутки в течение одного дня не вызывало значительного увеличения времени кровотечения. Поскольку возможно взаимодействие между клопидогрелом и АСК с повышением риска кровотечения, одновременное применение этих препаратов требует осторожности (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Несмотря на это, клопидогрел и АСК принимали вместе в течение до одного года.

Гепарин. По данным исследования, клопидогрел не требовал коррекции дозы гепарина и не изменял действие гепарина на коагуляцию у здоровых лиц. Одновременное применение гепарина не изменяло ингибирующее действие клопидогрела на агрегацию тромбоцитов. Поскольку возможно взаимодействие между клопидогрелом и гепарином с повышением риска кровотечения, одновременное применение требует осторожности.

Тромболитические средства. Безопасность одновременного применения клопидогрела, фибриноспецифических или фибринонеспецифических тромболитических агентов и гепарина была исследована у больных с острым инфарктом миокарда. Частота клинически значимого кровотечения была аналогичной отмечаемой при одновременном применении тромболитических препаратов и гепарина с АСК.

НПВП. Одновременное применение клопидогрела и напроксена может увеличивать количество скрытых желудочно-кишечных кровотечений. Однако пока нет данных о взаимодействии препарата с другими НПВП и до сих пор не установлено, повышается ли риск кровотечений при применении со всеми НПВП. Поэтому необходима осторожность при одновременном применении НПВП, в частности ингибиторов ЦОГ-2 с клопидогрелом.

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). Необходимо с осторожностью одновременно применять СИОЗС с клопидогрелом, поскольку СИОЗС влияют на активацию тромбоцитов и повышают риск кровотечений.

Одновременное применение других препаратов. Поскольку клопидогрел превращается в свой активный метаболит частично под действием CYP 2C19, то применение препаратов, снижающих активность этого фермента, может привести к снижению концентрации активного метаболита клопидогрела в плазме крови, а также к снижению клинической эффективности. Следует избегать одновременного применения препаратов, которые угнетают активность CYP 2C19.

К препаратам, угнетающим активность CYP 2C19, относятся: омепразол, эзомепразол, флувоксамин, флуоксетин, моклобемид, вориконазол, флуконазол, тиклопидин, карбамазепин и эфавиренц.

Ингибиторы протонного насоса. Омепразол в дозе 80 мг 1 раз в сутки при сопутствующем применении с клопидогрелом или в пределах 12 ч между приемами этих двух препаратов снижал концентрацию активного метаболита в крови на 45% (нагрузочная доза) и на 40% (поддерживающая доза). Это снижение сопровождалось уменьшением угнетения агрегации тромбоцитов на 39% (погрузочная доза) и на 21% (поддерживающая доза). Ожидается, что в аналогичное взаимодействие с клопидогрелом будет вступать и эзомепразол.

По результатам обсервационного и клинического исследований получены спорные данные в отношении клинических последствий этих фармакокинетических и фармакодинамических взаимодействий с точки зрения развития основных кардиоваскулярных событий. В качестве меры предосторожности не следует одновременно с клопидогрелом применять омепразол или эзомепразол.

Менее выраженное снижение концентрации метаболита в крови наблюдалось при применении пантопразола или лансопразола.

При одновременном применении пантопразола в дозе 80 мг 1 раз в сутки концентрации активного метаболита в плазме крови уменьшились на 20% (нагрузочная доза) и на 14% (поддерживающая доза). Это снижение сопровождалось уменьшением среднего показателя угнетения агрегации тромбоцитов на 15% и 11% соответственно. Полученные результаты указывают на возможность одновременного применения клопидогрела и пантопразола.

Нет доказательств того, что другие лекарственные средства, которые уменьшают продукцию кислоты в желудке, такие как блокаторы Н 2 -рецепторов или антациды, влияют на антитромбоцитарную активность клопидогрела.

Комбинации с другими лекарственными средствами. Был проведен ряд клинических исследований с клопидогрелом и другими препаратами для изучения потенциальных фармакодинамических и фармакокинетических взаимодействий. Клинически значимого взаимодействия при применении клопидогрела одновременно с атенололом, нифедипином или с обоими препаратами обнаружено не было. Кроме того, фармакодинамическая активность клопидогрела осталась практически неизменной при одновременном применении с фенобарбиталом и эстрогеном.

Фармакокинетические свойства дигоксина или теофиллина не изменялись при одновременном применении с клопидогрелом.

Антацидные средства не влияют на уровень абсорбции клопидогрела. Данные, полученные в процессе исследований микросом печени человека, свидетельствуют о том, что карбоксильные метаболиты клопидогрела могут ингибировать активность CYP 2С9. Это может потенциально повышать уровни в плазме крови фенитоина, толбутамида и НПВП, которые метаболизируются CYP 2С9. Несмотря на это результаты исследований свидетельствуют, что фенитоин и толбутамид можно безопасно применять одновременно с клопидогрелом.

Лекарственные средства, являющиеся субстратами фермента CYP 2C8. Было показано, что клопидогрел увеличивает экспозицию репаглинида у здоровых добровольцев. Исследования in vitro показали, что увеличение экспозиции репаглинида обусловлено ингибированием фермента CYP 2C8 глюкуронидным метаболитом клопидогрела. Учитывая риск увеличения концентрации в плазме крови, одновременное применение клопидогрела и лекарственных средств (таких как репаглинид, паклитаксел), которые выводятся из организма преимущественно с помощью метаболизма, опосредованного ферментом CYP 2C8, требует осторожности.

За исключением информации о взаимодействии со специфическими лекарственными средствами, приведенной выше, исследования по взаимодействию клопидогрела с лекарственными средствами, обычно назначаемым больным атетротромбозом, не проводили. Однако пациенты, участвовавшие в клинических исследованиях клопидогрела, применяли одновременно другие препараты, включая диуретики, блокаторы β-адренорецепторов, ингибиторы АПФ, антагонисты кальция, средства, снижающие уровень ХС, коронарные вазодилататоры, антидиабетические средства (включая инсулин). антагонисты GPIIb/IIIa, без признаков клинически значимых побочных реакций.

Антиретровирусная терапия. Снижение влияния активного метаболита клопидогрела и снижение ингибирования тромбоцитов у ВИЧ-инфицированных пациентов, получавших антиретровирусную терапию, усиленную ритонавиром или кобицистатом. Хотя клиническая значимость этих выводов неопределена, наблюдались спонтанные сообщения о ВИЧ-инфицированных пациентах, которые получали усиленную антиретровирусную терапию и перенесли повторные окклюзионные явления после деобструкции или тромботические явления во время лечения клопидогрелом. Действие клопидогрела и среднего ингибирования тромбоцитов может быть уменьшено при одновременном применении ритонавира.