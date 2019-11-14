Атерокард (Aterocard) (169656) - инструкция по применению ATC-классификация
Атерокард инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Клопидогрел селективно угнетает связывание АДФ с рецептором на повехности тромбоцита и последующую активацию комплекса GPIIb/IIIa под воздействием АДФ и, таким образом, угнетает агрегацию тромбоцитов. Клопидогрел также угнетает агрегацию тромбоцитов, индуцированную другими агонистами, путем блокирования повышения активности тромбоцитов освобожденным АДФ, необратимо модифицирует АДФ-рецепторы тромбоцитов. Тромбоциты, вошедшие во взаимодействие с клопидогрелом, изменяются до конца их жизненного цикла. Нормальная функция тромбоцитов восстанавливается со скоростью, отвечающей скорости обновления тромбоцитов.
С первого дня применения в повторных суточных дозах 75 мг препарата отмечают существенное замедление АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов. Это действие прогрессивно усиливается и стабилизируется между 3-м и 7-м днем. При стабильном состоянии средний уровень угнетения агрегации под действием суточной дозы 75 мг составляет от 40 до 60%. Агрегация тромбоцитов и длительность кровотечения возвращаются к начальному уровню в среднем через 5 дней после прекращения лечения.
Фармакокинетика. Всасывание. После приема внутрь в дозе 75 мг быстро всасывается в ЖКТ. Средние пиковые концентрации в плазме крови неизмененного клопидогрела (около 2,2–2,5 нг/мл после однократной дозы 75 мг перорально) достигались приблизительно через 45 мин после приема. Абсорбция составляет не менее 50%, как показывает экскреция метаболитов клопидогрела с мочой.
Распределение. Клопидогрел и основной (неактивный) метаболит, циркулирующий в крови, in vitro обратимо связываются с белками плазмы человека (98 и 94% соответственно). Эта связь остается насыщенной in vitro в пределах широкого диапазона концентраций.
Метаболизм. Клопидогрел экстенсивно метаболизируется в печени. In vitro и in vivo существует два основных пути его метаболизма: один проходит с участием эстераз и приводит к гидролизу с образованием неактивного производного карбоновой кислоты (которое составляет 85% всех метаболитов, циркулирующих в плазме крови), а в другой вовлечены ферменты системы цитохрома Р450.
Сначала клопидогрел превращается в промежуточный метаболит 2-оксо-клопидогрел. В результате дальнейшего метаболизма 2-оксо-клопидогрела образуется тиоловое производное — активный метаболит. In vitro этот метаболический путь опосредован ферментами CYP 3А4, CYP 2C19, CYP 1А2, CYP 2В6. Активный метаболит клопидогрела, который был выделен in vitro, быстро и необратимо связывается с рецепторами на тромбоцитах, препятствуя агрегации тромбоцитов.
Выведение. Через 120 ч после приема внутрь меченного 14С-клопидогрела около 50% принятой дозы выделяется с мочой и 46% — с калом. После перорального приема однократной дозы 75 мг Т½ клопидогрела составляет около 6 ч. Т½ основного (неактивного) метаболита, циркулирующего в крови, составляет 8 ч после однократного и многократного приема препарата.
Фармакогенетика. CYP 2C19 участвует в образовании как активного метаболита, так и промежуточного метаболита 2-оксо-клопидогрела. Фармакокинетика активного метаболита клопидогрела и антитромбоцитарные эффекты, по данным измерения агрегации тромбоцитов ex vivo, отличаются в зависимости от генотипа CYP 2C19.
Аллель CYP 2C19*1 соответствует полностью функционирующему метаболизму, тогда как аллели CYP 2C19*2 и CYP 2C19*3 соответствуют нефункционирующему метаболизму. Аллели CYP 2C19*2 и CYP 2C19*3 составляют большинство аллелей у пациентов европеоидной (85%) и монголоидной (99%) рас с пониженным метаболизмом.
Остальные аллели, ассоциированные с отсутствующим или ослабленным метаболизмом, встречаются значительно реже. К ним относятся CYP 2C19*4, *5, *6, *7 и *8. Пациент с пониженным метаболизмом имеет два нефункциональных аллеля, как указано выше. Согласно опубликованным данным, генотипы CYP 2C19, соответствующие пониженному метаболизму, встречаются у 2% представителей народов Кавказа, 4% пациентов негроидной расы и 14% пациентов китайской национальности. Сейчас существуют тесты, позволяющие определить генотип CYP 2C19.
Особые категории пациентов. Фармакокинетика активного метаболита клопидогрела не исследовалась у нижеследующих особых категорий пациентов.
Почечная недостаточность. После регулярного применения 75 мг клопидогрела в сутки у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина 5–15 мл/мин) ингибирование АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов было менее выраженным (25%) по сравнению с таким же эффектом у здоровых добровольцев. удлиненный почти так же, как и у здоровых добровольцев, получавших 75 мг клопидогрела в сутки. Клиническая переносимость была хорошая у всех пациентов.
Печеночная недостаточность. После регулярного приема 75 мг клопидогрела в сутки в течение 10 дней у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью ингибирование АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов было таким же, как и у здоровых добровольцев. Среднее удлинение времени кровотечения тоже было одинаковым в обеих группах.
Расовая принадлежность. Распространенность аллелей CYP 2C19, вызывающих промежуточную и слабую метаболическую активность CYP 2C19, отличается в зависимости от расовой/этнической принадлежности. Существуют ограниченные данные пациентов монголоидной расы, которые позволяют оценить клиническое значение генотипирования этого CYP.
Показания Атерокард
профилактика проявлений атеротромбоза у взрослых:
- у больных, перенесших инфаркт миокарда (начало лечения — через несколько дней, но не позже чем через 35 дней после возникновения), ишемический инсульт (начало лечения — через 7 дней, но не позже чем через 6 мес после возникновения), или у которых диагностированы заболевания периферических артерий (поражение артерий и атеротромбоз сосудов нижних конечностей);
- у больных с острым коронарным синдромом:
– без подъема сегмента ST (нестабильная стенокардия или инфаркт миокарда без зубца Q), в том числе у пациентов, которым был установлен стент при проведении чрескожной коронарной ангиопластики, в комбинации с ацетилсалициловой кислотой (АСК);
– с острым инфарктом миокарда, с подъемом сегмента ST в комбинации с АСК (у больных, которые получают стандартное медикаментозное лечение и которым показана тромболитическая терапия).
Профилактика атеротромботических и тромбоэмболических событий при фибрилляции предсердий. Клопидогрел в комбинации с АСК показан взрослым пациентам с фибрилляцией предсердий, которые имеют по меньшей мере один фактор риска возникновения сосудистых событий, у которых существуют противопоказания к лечению антагонистами витамина К (АВК) и которые имеют низкий риск возникновения кровотечений, для профилактики атеротромботических и тромбоэмболических событий, в том числе инсульта.
Применение Атерокард
взрослые и больные пожилого возраста. Внутрь по 1 таблетке (75 мг) 1 раз в сутки вне зависимости от приема пищи.
Больным с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST (нестабильная стенокардия или инфаркт миокарда без зубца Q на ЭКГ) лечение клопидогрелом начинают с однократной нагрузочной дозы 300 мг, а затем продолжают дозой 75 мг 1 раз в сутки в сочетании с АСК в дозе 75–325 мг/сут. Поскольку применение АСК в более высоких дозах повышает риск кровотечения, рекомендуется не превышать дозу АСК 100 мг. Оптимальная длительность лечения не установлена. Результаты исследований свидетельствуют в пользу применения препарата до 12 мес, а максимальный эффект отмечали через 3 мес лечения.
Больным с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST клопидогрел назначают по 75 мг 1 раз в сутки, начиная с однократной нагрузочной дозы 300 мг в комбинации с АСК, с применением тромболических препаратов или без них. Лечение больных в возрасте старше 75 лет начинают без нагрузочной дозы клопидогрела. Комбинированную терапию следует начинать как можно раньше после появления симптомов и продолжать по крайней мере 4 нед. Пользу от комбинации клопидогрела с АСК более 4 нед при данном заболевании не изучали.
Пациентам с фибрилляцией предсердий клопидогрел необходимо применять в однократной дозе 75 мг. Одновременно с клопидогрелем следует начать и продолжать применение АСК (в дозе 75–100 мг/сут) (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
В случае пропуска приема дозы:
- если с момента, когда требовалось принять очередную дозу, прошло меньше 12 ч, пациент должен немедленно принять пропущенную дозу, а следующую дозу уже принимать в обычное время;
- если прошло больше 12 ч, пациент должен принять очередную дозу в обычное время и не удваивать дозу с целью компенсации пропущенной дозы.
Дети и подростки. Клопидогрел не следует применять детям, поскольку нет данных об эффективности препарата (см. Фармакодинамика).
Нарушения функции почек. Опыт применения препарата у пациентов с почечной недостаточностью ограничен (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Нарушения функции печени. Опыт применения препарата у пациентов с заболеваниями печени средней тяжести и возможностью возникновения геморрагического диатеза ограничен (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Противопоказания
гиперчувствительность к клопидогрелу или любому из компонентов препарата, тяжелая печеночная недостаточность, острое кровотечение (например, пептическая язва, внутричерепное кровоизлияние).
Побочные эффекты
со стороны системы крови и лимфатической системы: тромбоцитопения, лейкопения, эозинофилия; нейтропения, включая тяжелую нейтропению; тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (ТТП) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ); апластическая анемия, панцитопения, агранулоцитоз, тяжелая тромбоцитопения, гранулоцитопения, анемия.
Со стороны сердца: коунис-синдром (вазоспастическая аллергическая стенокардия/аллергический инфаркт миокарда) как следствие реакции повышенной чувствительности к клопидогрелу.
Со стороны иммунной системы: сывороточная болезнь, анафилактоидные реакции; перекрестная гиперчувствительность между тиенопиридинами (таких как тиклопидин, прасугрел) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Психические нарушения: галлюцинации, спутанность сознания.
Со стороны нервной системы: внутричерепные кровотечения (в некоторых случаях — с летальным исходом), головная боль, парестезии, головокружение изменение вкуса.
Со стороны органа зрения: кровотечение в область глаза (конъюнктивальное, окулярное, ретинальное).
Со стороны органа слуха и равновесия: вертиго.
Со стороны сосудистой системы: гематома, тяжелое кровоизлияние, кровотечение из операционной раны, васкулит, артериальная гипотензия.
Со стороны ЖКТ: желудочно-кишечные кровотечения, диарея, боль в животе, диспепсия, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, рвота, тошнота, запор, метеоризм; ретроперитонеальные кровоизлияния желудочно-кишечные и ретроперитонеальные кровотечения с летальным исходом, панкреатит, колит (в частности язвенный или лимфоцитарный), стоматит.
Со стороны гепатобилиарной системы: острое нарушение функций печени, гепатит, аномальные результаты показателей функции печени.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: подкожное кровоизлияние; сыпь, зуд, внутрикожные кровоизлияния (пурпура); буллезный дерматит (токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса — Джонсона, мультиформная эритема), ангионевротический отек, эритематозная сыпь, крапивница, медикаментозный синдром гиперчувствительности, медикаментозное высыпания с эозинофилией и системными проявлениями (DRESS-синдром), экзема, плоский лишай.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: гинекомастия.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: костно-мышечные кровоизлияния (гемартроз), артрит, артралгия, миалгия.
Со стороны почек и мочевыводящей системы: гематурия гломерулонефрит, повышение уровня креатинина в крови.
Респираторные, торакальные и медиастинальные нарушения: носовое кровотечение; кровотечения респираторного тракта (кровохарканье, легочные кровотечения), бронхоспазм, интерстициальный пневмонит, эозинофильная пневмония.
Общие нарушения и реакции в месте введения препарата: кровотечение в месте инъекции, лихорадка.
Лабораторные исследования: удлинение времени кровотечения, уменьшение количества нейтрофилов и тромбоцитов.
Особые указания
кровотечение и гематологические нарушения. Из-за риска развития кровотечения и гематологических побочных эффектов следует немедленно провести развернутый анализ крови и/или другие соответствующие тесты, если во время применения препарата наблюдаются симптомы, свидетельствующие о возможности кровотечения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Как и другие антитромбоцитарные средства, клопидогрел следует с осторожностью применять пациентам с повышенным риском кровотечения вследствие травмы, хирургического вмешательства или других патологических состояний, а также в случае применения пациентами АСК, гепарина, ингибиторов гликопротеина IIb/IIIа или НПВП, включая ингибиторы ЦОГ-2. Необходимо внимательно следить за проявлениями симптомов кровотечения, в том числе скрытого кровотечения, особенно в первые недели лечения и/или после инвазивных процедур на сердце и хирургических вмешательств. Одновременное применение клопидогрела с пероральными антикоагулянтами не рекомендуется, поскольку это может усилить интенсивность кровотечений (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
В случае планового хирургического вмешательства, которое временно не требует применения антитромбоцитарных средств, лечение клопидогрелем следует прекратить за 7 дней до операции. Пациент должен сообщить врачу (в том числе стоматологу) о том, что он принимает клопидогрел, перед назначением ему любой операции или перед применением нового лекарственного средства. Клопидогрел удлиняет продолжительность кровотечения, поэтому его следует осторожно применять пациентам с повышенным риском кровотечения (особенно желудочно-кишечного и внутриглазного).
Больных следует предупредить, что во время лечения клопидогрелом (отдельно или в комбинации с АСК) кровотечение может останавливаться позже, чем обычно, и что они должны сообщать врачу о каждом случае необычного (по локализации или продолжительности) кровотечения.
Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (ТТП). Очень редко наблюдались случаи ТТП после применения клопидогрела, иногда даже после его кратковременного применения. ТТП проявляется тромбоцитопенией и микроангиопатической гемолитической анемией с неврологическими проявлениями, почечной дисфункцией или лихорадкой. ТТП является потенциально опасным состоянием, которое может приводить к летальному исходу и потому требует немедленного лечения, в том числе и проведения плазмафереза.
Приобретенная гемофилия. Сообщалось о случаях развития приобретенной гемофилии после применения клопидогрела. В случаях подтвержденного изолированного повышения активированного частичного тромбопластинового времени, сопровождающегося или не сопровождающегося кровотечением, следует рассмотреть вопрос о диагностировании приобретенной гемофилии. Пациенты с подтвержденным диагнозом приобретенной гемофилии должны находиться под наблюдением врача и получать лечение; применение клопидогрела следует прекратить.
Недавно перенесенный ишемический инсульт. Из-за недостаточности данных не рекомендуется назначать клопидогрел в первые 7 дней после острого ишемического инсульта.
Цитохром Р450 2С19 (CYP 2C19). Фармакогенетика: у пациентов с генетически сниженной функцией CYP 2C19 наблюдается сниженная концентрация активного метаболита клопидогрела в плазме крови и менее выражен антитромбоцитарный эффект при применении рекомендуемых доз клопидогрела.
Поскольку клопидогрел превращается в активный метаболит частично под действием CYP 2C19, применение препаратов, снижающих активность этого фермента, вероятнее всего, приведет к снижению концентрации активного метаболита клопидогрела в плазме крови. Однако клиническое значение этого взаимодействия не выяснено. Поэтому в качестве меры предупреждения следует избегать одновременного применения сильных и умеренных ингибиторов CYP 2C19 (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Субстраты фермента CYP 2C8. Необходимо соблюдать осторожность пациентам, получающим одновременно клопидогрел и лекарственные средства, являющиеся субстратами фермента CYP 2C8.
Перекрестная реактивность среди тиенопиридинов. Следует проверить наличие в анамнезе пациента повышенной чувствительности к другим тиенопиридинам (таким как клопидогрел, тиклопидин, прасугрел), поскольку поступали сообщения о перекрестной аллергии среди тиенопиридинов (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Применение тиенопиридинов может привести к возникновению аллергических реакций от легкой до тяжелой степени тяжести, таких как сыпь, отек Квинке, или гематологических реакций, таких как тромбоцитопения и нейтропения. Пациенты, которые в прошлом имели в анамнезе аллергические реакции и/или гематологические реакции на один тиенопиридин, могут иметь повышенный риск развития той же или другой реакции на другой тиенопиридин. Рекомендуется мониторинг наличия признаков повышенной чувствительности у пациентов с известной аллергией на тиенопиридины.
Нарушение функции почек. Терапевтический опыт применения клопидогрела пациентам с почечной недостаточностью ограничен, поэтому таким пациентам препарат следует назначать с осторожностью (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Нарушение функции печени. Опыт применения препарата у пациентов с заболеваниями печени средней тяжести и возможностью возникновения геморрагического диатеза ограничен, поэтому таким больным клопидогрел следует назначать с осторожностью (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Вспомогательные вещества. Атерокард содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными заболеваниями, такими как непереносимость галактозы, дефицит лактазы Лаппа или нарушение мальабсорбции глюкозы-галактозы, не следует принимать этот препарат.
Особые предостережения по уничтожению остатков и отходов. Неиспользованный препарат или отходы следует уничтожить в соответствии с местными требованиями.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Из-за отсутствия клинических данных применения клопидогрела в период беременности препарат нежелательно назначать беременным (в качестве меры предосторожности). Опыты на животных не выявили негативного влияния клопидогрела на беременность, развитие эмбриона/плода, роды и постнатальное развитие.
Кормление грудью. Неизвестно, проникает ли клопидогрел в грудное молоко. В исследованиях на животных показано, что он проникает в грудное молоко, поэтому во время лечения препаратом кормление грудью следует прекратить.
Фертильность. Во время исследований на лабораторных животных не выявлено отрицательного влияния клопидогрела на фертильность.
Дети. Безопасность и эффективность применения препарата в детском возрасте не установлены.
Влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами. Препарат не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.
Взаимодействия
лекарственные средства, применение которых сопровождается повышением риска кровотечений. Вследствие потенциального аддитивного эффекта существует повышенный риск геморрагических осложнений, поэтому одновременное применение таких лекарственных средств с клопидогрелом требует осторожности.
Пероральные антикоагулянты. Не рекомендуется одновременное применение с клопидогрелом, поскольку существует риск повышения интенсивности кровотечения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Хотя применение клопидогрела в дозе 75 мг/сут не изменяет фармакокинетический профиль S-варфарина или международное нормализованное соотношение у пациентов, которые длительное время получают лечение варфарином, одновременное применение клопидогрела и варфарина увеличивает риск кровотечения из-за существования независимого влияния на гемостаз.
Ингибиторы гликопротеина IIb/IIIа. Атерокард следует с осторожностью назначать пациентам, одновременно применяющим ингибиторы гликопротеина IIb/IIIа (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
АСК не изменяет ингибиторное действие клопидогрела на АДФ-индуцированную агрегацию тромбоцитов, но клопидогрел усиливает действие АСК на агрегацию тромбоцитов, индуцированную коллагеном. Однако одновременное применение 500 мг АСК 2 раза в сутки в течение одного дня не вызывало значительного увеличения времени кровотечения. Поскольку возможно взаимодействие между клопидогрелом и АСК с повышением риска кровотечения, одновременное применение этих препаратов требует осторожности (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Несмотря на это, клопидогрел и АСК принимали вместе в течение до одного года.
Гепарин. По данным исследования, клопидогрел не требовал коррекции дозы гепарина и не изменял действие гепарина на коагуляцию у здоровых лиц. Одновременное применение гепарина не изменяло ингибирующее действие клопидогрела на агрегацию тромбоцитов. Поскольку возможно взаимодействие между клопидогрелом и гепарином с повышением риска кровотечения, одновременное применение требует осторожности.
Тромболитические средства. Безопасность одновременного применения клопидогрела, фибриноспецифических или фибринонеспецифических тромболитических агентов и гепарина была исследована у больных с острым инфарктом миокарда. Частота клинически значимого кровотечения была аналогичной отмечаемой при одновременном применении тромболитических препаратов и гепарина с АСК.
НПВП. Одновременное применение клопидогрела и напроксена может увеличивать количество скрытых желудочно-кишечных кровотечений. Однако пока нет данных о взаимодействии препарата с другими НПВП и до сих пор не установлено, повышается ли риск кровотечений при применении со всеми НПВП. Поэтому необходима осторожность при одновременном применении НПВП, в частности ингибиторов ЦОГ-2 с клопидогрелом.
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). Необходимо с осторожностью одновременно применять СИОЗС с клопидогрелом, поскольку СИОЗС влияют на активацию тромбоцитов и повышают риск кровотечений.
Одновременное применение других препаратов. Поскольку клопидогрел превращается в свой активный метаболит частично под действием CYP 2C19, то применение препаратов, снижающих активность этого фермента, может привести к снижению концентрации активного метаболита клопидогрела в плазме крови, а также к снижению клинической эффективности. Следует избегать одновременного применения препаратов, которые угнетают активность CYP 2C19.
К препаратам, угнетающим активность CYP 2C19, относятся: омепразол, эзомепразол, флувоксамин, флуоксетин, моклобемид, вориконазол, флуконазол, тиклопидин, карбамазепин и эфавиренц.
Ингибиторы протонного насоса. Омепразол в дозе 80 мг 1 раз в сутки при сопутствующем применении с клопидогрелом или в пределах 12 ч между приемами этих двух препаратов снижал концентрацию активного метаболита в крови на 45% (нагрузочная доза) и на 40% (поддерживающая доза). Это снижение сопровождалось уменьшением угнетения агрегации тромбоцитов на 39% (погрузочная доза) и на 21% (поддерживающая доза). Ожидается, что в аналогичное взаимодействие с клопидогрелом будет вступать и эзомепразол.
По результатам обсервационного и клинического исследований получены спорные данные в отношении клинических последствий этих фармакокинетических и фармакодинамических взаимодействий с точки зрения развития основных кардиоваскулярных событий. В качестве меры предосторожности не следует одновременно с клопидогрелом применять омепразол или эзомепразол.
Менее выраженное снижение концентрации метаболита в крови наблюдалось при применении пантопразола или лансопразола.
При одновременном применении пантопразола в дозе 80 мг 1 раз в сутки концентрации активного метаболита в плазме крови уменьшились на 20% (нагрузочная доза) и на 14% (поддерживающая доза). Это снижение сопровождалось уменьшением среднего показателя угнетения агрегации тромбоцитов на 15% и 11% соответственно. Полученные результаты указывают на возможность одновременного применения клопидогрела и пантопразола.
Нет доказательств того, что другие лекарственные средства, которые уменьшают продукцию кислоты в желудке, такие как блокаторы Н2-рецепторов или антациды, влияют на антитромбоцитарную активность клопидогрела.
Комбинации с другими лекарственными средствами. Был проведен ряд клинических исследований с клопидогрелом и другими препаратами для изучения потенциальных фармакодинамических и фармакокинетических взаимодействий. Клинически значимого взаимодействия при применении клопидогрела одновременно с атенололом, нифедипином или с обоими препаратами обнаружено не было. Кроме того, фармакодинамическая активность клопидогрела осталась практически неизменной при одновременном применении с фенобарбиталом и эстрогеном.
Фармакокинетические свойства дигоксина или теофиллина не изменялись при одновременном применении с клопидогрелом.
Антацидные средства не влияют на уровень абсорбции клопидогрела. Данные, полученные в процессе исследований микросом печени человека, свидетельствуют о том, что карбоксильные метаболиты клопидогрела могут ингибировать активность CYP 2С9. Это может потенциально повышать уровни в плазме крови фенитоина, толбутамида и НПВП, которые метаболизируются CYP 2С9. Несмотря на это результаты исследований свидетельствуют, что фенитоин и толбутамид можно безопасно применять одновременно с клопидогрелом.
Лекарственные средства, являющиеся субстратами фермента CYP 2C8. Было показано, что клопидогрел увеличивает экспозицию репаглинида у здоровых добровольцев. Исследования in vitro показали, что увеличение экспозиции репаглинида обусловлено ингибированием фермента CYP 2C8 глюкуронидным метаболитом клопидогрела. Учитывая риск увеличения концентрации в плазме крови, одновременное применение клопидогрела и лекарственных средств (таких как репаглинид, паклитаксел), которые выводятся из организма преимущественно с помощью метаболизма, опосредованного ферментом CYP 2C8, требует осторожности.
За исключением информации о взаимодействии со специфическими лекарственными средствами, приведенной выше, исследования по взаимодействию клопидогрела с лекарственными средствами, обычно назначаемым больным атетротромбозом, не проводили. Однако пациенты, участвовавшие в клинических исследованиях клопидогрела, применяли одновременно другие препараты, включая диуретики, блокаторы β-адренорецепторов, ингибиторы АПФ, антагонисты кальция, средства, снижающие уровень ХС, коронарные вазодилататоры, антидиабетические средства (включая инсулин). антагонисты GPIIb/IIIa, без признаков клинически значимых побочных реакций.
Антиретровирусная терапия. Снижение влияния активного метаболита клопидогрела и снижение ингибирования тромбоцитов у ВИЧ-инфицированных пациентов, получавших антиретровирусную терапию, усиленную ритонавиром или кобицистатом. Хотя клиническая значимость этих выводов неопределена, наблюдались спонтанные сообщения о ВИЧ-инфицированных пациентах, которые получали усиленную антиретровирусную терапию и перенесли повторные окклюзионные явления после деобструкции или тромботические явления во время лечения клопидогрелом. Действие клопидогрела и среднего ингибирования тромбоцитов может быть уменьшено при одновременном применении ритонавира.
Передозировка
симптомы: удлиненное время кровотечения с последующими осложнениями.
Лечение: симптоматическое. При необходимости быстрой коррекции удлиненного периода кровотечения эффект препарата может быть устранен переливанием тромбоцитарной массы. Антидот фармакологической активности клопидогрела неизвестен.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.