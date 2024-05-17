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Атерокард таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер, №10 - Одесса (82375) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
18,20 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Шабо, ул. Центральная, 65-А
Всего: упаковка (1)
18,20 грн
Фармакопейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6-Д
Всего: упаковка (5)
22,09
Экономия: -1,71 грн
20,38 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Подольск, ул. Толстого Льва, 1-Б
Всего: упаковка (1)
19,36
Экономия: -1,45 грн
17,91 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Балта, ул. Любомирская, 177
Всего: упаковка (1)
19,87
Экономия: -2,77 грн
17,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
Всего: упаковка (1)
18,32
Экономия: -1,12 грн
17,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
Всего: упаковка (3)
20,59
Экономия: -2,73 грн
17,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
Всего: упаковка (1)
21,67
Экономия: -3,55 грн
18,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (2)
19,28
Экономия: -0,58 грн
18,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 10
Всего: упаковка (1)
22,30
Экономия: -1,39 грн
20,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (1)
21,93
Экономия: -2,02 грн
19,91 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 11
Всего: упаковка (3)
16,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
Всего: упаковка (2)
19,01
Экономия: -1,13 грн
17,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Всего: упаковка (2)
19,74
Экономия: -1,24 грн
18,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Тальное, ул. Соборная, 24
Всего: упаковка (1)
20,44
Экономия: -2,74 грн
17,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
Всего: упаковка (1)
19,13
Экономия: -1,25 грн
17,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
Всего: упаковка (3)
21,56
Экономия: -1,86 грн
19,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-В
Всего: упаковка (8)
20,05
Экономия: -1,29 грн
18,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 10/76
Всего: упаковка (1)
18,76
Экономия: -2,36 грн
16,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Александрия, просп. Соборный, 96
Всего: упаковка (1)
21,71
Экономия: -2,61 грн
19,10 грн