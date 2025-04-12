Лечение препаратом Иломедин следует проводить только при соблюдении условий тщательного мониторинга в больницах общего профиля или в хирургических отделениях, соответственно оборудованных, и только врачами, имеющими опыт в ангиологии и ознакомленными с современными возможностями для постоянного мониторинга сердечной и сосудистой систем.

Дозировка

После разведения в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата Иломедин вводить в виде 6-часовой инфузии ежедневно в периферическую вену или в установленный в центральной вене катетер. Доза препарата, вводимого в единицу времени, зависит от индивидуальной переносимости и составляет 0,5–2,0 нг илопроста/кг за 1 минуту.

В течение первых 2–3 дней следует определить индивидуальную переносимость препарата — лечение начинать с дозы 0,5 нг/кг/мин в течение 30 минут. После этого дозу постепенно увеличить на 0,5 нг/кг/мин примерно через каждые 30 минут до достижения максимальной дозы 2,0 нг/кг/мин. Точную скорость инфузии рассчитывать, исходя из массы тела в пределах от 0,5 до 2,0 нг/кг/мин (см. ниже таблицы скорости инфузии при использовании инфузионного насоса или автоматического шприца).

В случае возникновения таких побочных явлений как головная боль, тошнота или нежелательное снижение артериального давления скорость инфузии необходимо уменьшать, пока не будет подобрана доза, которая хорошо переносится. При развитии тяжелых побочных реакций инфузию необходимо прекратить. Как правило, дозу, которая хорошо переносится, подобранную в течение первых 2–3 дней, назначают для лечения на 4 недели.

Продолжительность лечения — до 4 недель.

Не рекомендуется проводить инфузию непрерывно в течение нескольких дней из-за возможности развития тахифилаксии относительно влияния на тромбоциты. При завершении курса терапии у таких пациентов может возникнуть повышение склонности к агрегации тромбоцитов. Вместе с тем сообщения о любых клинических осложнениях, связанных с этими явлениями, отсутствуют.

Пациенты с нарушениями функции почек или печени

При почечной недостаточности, требующей диализа, и при циррозе печени выведение илопроста из организма снижается. В этих случаях необходимо уменьшить рекомендуемую дозу (например, в 2 раза).

Способ применения

Раствор для инфузий следует готовить ежедневно, чтобы обеспечить его стерильность.

Содержимое ампулы и растворитель необходимо тщательно смешать.

Необходимо определять частоту сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное давление (АД) в начале инфузий и после каждого увеличения дозы.

В зависимости от техники инфузии существуют два различных способа разведения содержимого ампулы препарата Иломедин. Концентрация одного из этих разбавленных растворов (0,2 мкг/мл) в 10 раз меньше, чем концентрация другого раствора (2 мкг/мл), и ее можно применять только в инфузионных насосов (например Инфузомате®). И наоборот, раствор с высокой концентрацией (2 мкг/мл) вводится с помощью автоматического шприца (например Perfusor®).

Утилизация

Особых требований нет.

Указания по применению

Раствор для инфузий следует готовить непосредственно перед введением, чтобы обеспечить его стерильность. Препарат Иломедин назначать только после его разведения в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата. В подготовленный к введению инфузионный раствор нельзя добавлять никакой другой препарат из-за возможности взаимодействия между лекарственными средствами. Раствор для инфузий следует готовить ежедневно, чтобы обеспечить его стерильность.

Готовый к употреблению раствор может быть использован только для одного пациента и только одной инфузии. Неиспользованное содержимое ампулы и/или раствор для инфузий необходимо утилизировать. Любой неиспользованный лекарственный препарат или материалы следует утилизировать в соответствии с локальными требованиями.

Если раствор для инфузий не был использован сразу после применения, медицинский работник, который приготовил его, несет ответственность за время и условия хранения. Как правило, срок хранения готового раствора для инфузий не может превышать 24 ч при температуре 2–8 °С (кроме случаев, когда приготовления раствора осуществлялось в контролируемых надлежащих асептических условиях).

При попадании препарата Иломедин на кожу ее следует немедленно промыть большим количеством воды или изотонического раствора натрия хлорида (см. раздел «Особые меры безопасности»).

В соответствии с системой для введения, которая будет использована, ниже приведены процедуры приготовления готовых растворов для инфузий.

Применение с помощью инфузионного насоса (например Инфузомат®)

Как правило, готовый к употреблению раствор вводить в вену с помощью инфузионного насоса (например Инфузомата®).

Содержимое ампулы 1 мл (т.е. 20 мкг) Иломедина развести в стерильном изотоническом растворе натрия хлорида или 5% растворе глюкозы, доводя конечный объем раствора для инфузии до 100 мл. Содержимое ампулы и растворитель необходимо тщательно смешать.

При применении Иломедина в концентрации 0,2 мкг/мл нужную скорость инфузии следует определять в соответствии с описанной схемой зависимости дозы от массы тела при дозировке от 0,5 до 2,0 нг/кг/мин (таблица 1). Промежуточные значения для коррекции дозы в зависимости от фактической массы тела пациента следует определять таким образом, чтобы скорость инфузии была установлена в целевой дозе нг/кг/мин.

Таблица 1.

Скорость инфузии (мл/ч) для введения различных доз при использовании инфузионного насоса (например Инфузомата®).

Готовый для введения инфузионный раствор 0,2 мкг/мл Масса тела (кг) Доза (нг/кг/мин) 0,5 1,0 1,5 2,0 Скорость инфузии (мл/ч) 40 6,0 12 18,0 24 50 7,5 15 22,5 30 60 9,0 18 27,0 36 70 10,5 21 31,5 42 80 12,0 24 36,0 48 90 13,5 27 40,5 54 100 15,0 30 45,0 60 110 16,5 33 49,5 66

Применение с помощью автоматического шприца (например Perfusor®)

Альтернативно для инфузии можно использовать также 50-мл автоматический шприц (например Perfusor®). Для этого содержимое 1 ампулы Иломедина (то есть 20 мкг илопроста) развести в стерильном изотоническом растворе натрия хлорида или в 5% растворе глюкозы, доводя конечный объем раствора для инфузии до 10 мл. Содержимое ампулы и растворитель необходимо тщательно смешать.

При применении Иломедина в концентрации 2 мкг/мл скорость инфузии следует определять в соответствии с описанной ниже схемой зависимости дозы от массы тела при скорости инфузии от 0,5 до 2,0 нг/кг/мин (таблица 2). Промежуточные значения для коррекции дозы в зависимости от фактической массы тела пациента должны быть определены таким образом, чтобы скорость инфузии была установлена в целевой дозе нг/кг/мин.

Таблица 2.

Скорость инфузии (мл/ч) для введения различных доз при использовании автоматического шприца (например Perfusor®).