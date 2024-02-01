ИЛОПРОСТ (ILOPROSTUM)

в/в, в виде инфузий, ежедневно в виде 6-часовой инфузии в периферическую вену или установленный в центральной вене катетер. Скорость введения (доза) зависит от индивидуальной переносимости и составляет 0,5–2 нг/кг/мин. В течение первых 2–3 дней определяют индивидуальную переносимость илопроста под контролем ЧСС и АД (следует определять в начале инфузии и после каждого повышения дозы): лечение начинают со скорости введения 0,5 нг/кг/мин в течение 30 мин, затем дозу поэтапно повышают на 0,5 нг/кг/мин через каждые 30 мин. Точную скорость инфузии рассчитывают, исходя из массы тела и максимальной переносимой дозы, в пределах 0,5–2 нг/кг/мин. Определение скорости инфузии (мл/ч) при использовании инфузионного насоса: необходимое количество илопроста растворяют в стерильном 0,9% р-ре NaCl или 5% р-ре декстрозы и доводят конечный объем р-ра до 250 мл (50 мкг илопроста) или до 100 мл (20 мкг илопроста). Получают р-р в концентрации 0,2 мкг/мл, скорость его инфузии определяют в соответствии со схемой зависимости от дозы и массы тела (в пределах 0,5–2 нг/кг/мин): при массе тела 40 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин скорость инфузии — 6 мл/ч, 1 нг/кг/мин — 12 мл/ч, 1,5 нг/мл/мин — 18 мл/ч, 2 нг/ мл/мин — 24 мл/ч; при массе тела 50 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин — 7,5 мл/ч, 1 нг/кг/мин — 15 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 22,5 мл/ч, 2 нг/кг/мин — 30 мл/ч; при массе тела 60 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин — 9 мл/ч, 1 нг/кг/мин — 18 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 27 мл/ч, 2 нг/кг/мин — 36 мл/ч; при массе тела 70 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин — 10,5 мл/ч, 1 нг/кг/мин — 21 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 31,5 мл/ч, 2 нг/кг/мин — 42 мл/ч; при массе тела 80 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин — 12 мл/ч, 1 нг/кг/мин — 24 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 36 мл/ч, 2 нг/кг/мин — 48 мл/ч; при массе тела 90 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин — 13,5 мл/ч, 1 нг/кг/мин — 27 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 40,5 мл/ч, 2 нг/кг/мин — 54 мл/ч; при массе тела 100 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин — 16 мл/ч, 1 нг/кг/мин — 30 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 45 мл/ч, 2 нг/кг/мин — 60 мл/ч; при массе тела 110 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин — 16,5 мл/ч, 1 нг/кг/мин — 33 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 49,5 мл/ч, 2 нг/кг/мин — 66 мл/ч.

Определение скорости инфузии (мл/ч) при использовании автоматического шприца: необходимое количество илопроста разводят в стерильном 0,9% р-ре NaCl или 5% р-ре декстрозы и конечный объем р-ра доводят до 25 мл (50 мкг илопроста) или до 10 мл (20 мкг илопроста). Получают р-р в концентрации 2 мкг/мл, скорость его инфузии определяют в соответствии со схемой в зависимости от дозы и массы тела (в пределах 0,5–2,0 нг/кг/мин): при массе тела 40 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин скорость инфузии — 0,6 мл/ч, 1 нг/кг/мин — 1,2 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 1,8 мл/ч, 2 нг/кг/мин — 2,4 мл/ч; при массе тела 50 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин — 0,75 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 1,5 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 2,25 мл/ч, 2 нг/кг/мин — 3 мл/ч; при массе тела 60 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин — 0,9 мл/ч, 1 нг/кг/мин — 1,8 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 2,7 мл/ч, 2 нг/кг/мин — 3,6 мл/ч; при массе тела 70 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин — 1,05 мл/мин, 1 нг/кг/мин — 2,1 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 3,15 мл/ч, 2 нг/кг/мин — 4,2 мл/ч; при массе тела 80 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин — 1,2 мл/ч, 1 нг /кг/мин — 2,4 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 3,6 мл/ч, 2 нг/кг/мин — 4,8 мл/ч; при массе тела 90 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин — 1,35 мл/ч, 1 нг/кг/мин — 2,7 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 4,05 мл/ч, 2 нг/кг/мин — 5,4 мл/ч; при массе тела 100 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин — 1,5 мл/ч, 1 нг/кг/мин — 3 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 1,5 мл/ч, 2 нг/кг/мин — 6 мл/ч; при массе тела 110 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин — 1,65 мл/ч, 1 нг/кг/мин — 3,3 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 4,95 мл/ч, 2 нг/кг/мин — 6,6 мл/ч. Длительность лечения — до 4 нед. У больных с синдромом Рейно для достижения непродолжительной ремиссии (несколько недель) часто достаточно более коротких курсов лечения — 3–5 дней. В случае возникновения таких побочных эффектов, как головная боль, тошнота или снижение АД, скорость инфузии следует снижать до максимальной переносимой. При развитии тяжелых побочных эффектов инфузию необходимо прервать. Лечение возобновляют обычно через 4 нед в дозе, которую больной хорошо переносил в первые 2–3 дня предыдущего курса лечения. При почечной недостаточности, требующей диализа, и при циррозе печени дозу снижают в 2 раза.

Ингаляции. Каждую серию ингаляции для взрослых пациентов следует начинать с дозы, составляющей 2,5 мкг. Дозу можно повысить до 5 мкг илопроста в зависимости от потребностей и переносимости конкретного пациента. В случае плохой переносимости дозы 5 мкг необходимо снизить дозу до 2,5 мкг. Ингаляцию следует проводить 6–9 раз в сутки в зависимости от потребностей и переносимости каждого пациента. Продолжительность каждой серии ингаляций составляет около 4–10 мин.