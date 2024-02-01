ИЛОПРОСТ (ILOPROSTUM) Действующее вещество
MeSH, RTECS: пентаноевая кислота, 5-(гексагидро-5-гидрокси-4-(3-гидрокси-4-метил-1-октен-6-инил)-2(1H)-пенталенилиден)-.
антиагрегантное средство, аналог простациклина PGI2. Подавляет агрегацию, адгезию и активацию тромбоцитов; вызывает дилатацию артериол и венул, снижает повышенную сосудистую проницаемость, активирует фибринолиз, подавляет адгезию и миграцию лейкоцитов после повреждения эндотелия, уменьшает образование свободных радикалов кислорода.
Фармакокинетика илопроста при в/в введении в диапазоне доз 1–3 нг/кг/мин линейная. Т½ — 20–30 мин. При в/в инфузии объем распределения в равновесном состоянии составляет 0,7–0,8 л/кг массы тела. Около 60% илопроста связывается с белками плазмы крови, преимущественно с альбумином. Клиренс у здоровых лиц — около 20 мл/мин/кг. Метаболизируется главным образом путем β-оксидации карбоксильной боковой цепи. Основной метаболит — тетранор-илопрост, который определяется в моче в свободной и конъюгированной форме.
облитерирующий тромбангиит (в поздних стадиях при критической ишемии конечностей в случаях отсутствия показаний к реваскуляризации); облитерирующий эндартериит (тяжелые формы, особенно в случаях риска ампутации и при невозможности оперативного вмешательства на сосудах или ангиопластики); синдром Рейно (в поздних стадиях, ведущих к инвалидизации, не поддающихся действию других лекарственных средств).
в/в, в виде инфузий, ежедневно в виде 6-часовой инфузии в периферическую вену или установленный в центральной вене катетер. Скорость введения (доза) зависит от индивидуальной переносимости и составляет 0,5–2 нг/кг/мин. В течение первых 2–3 дней определяют индивидуальную переносимость илопроста под контролем ЧСС и АД (следует определять в начале инфузии и после каждого повышения дозы): лечение начинают со скорости введения 0,5 нг/кг/мин в течение 30 мин, затем дозу поэтапно повышают на 0,5 нг/кг/мин через каждые 30 мин. Точную скорость инфузии рассчитывают, исходя из массы тела и максимальной переносимой дозы, в пределах 0,5–2 нг/кг/мин. Определение скорости инфузии (мл/ч) при использовании инфузионного насоса: необходимое количество илопроста растворяют в стерильном 0,9% р-ре NaCl или 5% р-ре декстрозы и доводят конечный объем р-ра до 250 мл (50 мкг илопроста) или до 100 мл (20 мкг илопроста). Получают р-р в концентрации 0,2 мкг/мл, скорость его инфузии определяют в соответствии со схемой зависимости от дозы и массы тела (в пределах 0,5–2 нг/кг/мин): при массе тела 40 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин скорость инфузии — 6 мл/ч, 1 нг/кг/мин — 12 мл/ч, 1,5 нг/мл/мин — 18 мл/ч, 2 нг/ мл/мин — 24 мл/ч; при массе тела 50 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин — 7,5 мл/ч, 1 нг/кг/мин — 15 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 22,5 мл/ч, 2 нг/кг/мин — 30 мл/ч; при массе тела 60 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин — 9 мл/ч, 1 нг/кг/мин — 18 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 27 мл/ч, 2 нг/кг/мин — 36 мл/ч; при массе тела 70 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин — 10,5 мл/ч, 1 нг/кг/мин — 21 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 31,5 мл/ч, 2 нг/кг/мин — 42 мл/ч; при массе тела 80 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин — 12 мл/ч, 1 нг/кг/мин — 24 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 36 мл/ч, 2 нг/кг/мин — 48 мл/ч; при массе тела 90 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин — 13,5 мл/ч, 1 нг/кг/мин — 27 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 40,5 мл/ч, 2 нг/кг/мин — 54 мл/ч; при массе тела 100 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин — 16 мл/ч, 1 нг/кг/мин — 30 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 45 мл/ч, 2 нг/кг/мин — 60 мл/ч; при массе тела 110 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин — 16,5 мл/ч, 1 нг/кг/мин — 33 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 49,5 мл/ч, 2 нг/кг/мин — 66 мл/ч.
Определение скорости инфузии (мл/ч) при использовании автоматического шприца: необходимое количество илопроста разводят в стерильном 0,9% р-ре NaCl или 5% р-ре декстрозы и конечный объем р-ра доводят до 25 мл (50 мкг илопроста) или до 10 мл (20 мкг илопроста). Получают р-р в концентрации 2 мкг/мл, скорость его инфузии определяют в соответствии со схемой в зависимости от дозы и массы тела (в пределах 0,5–2,0 нг/кг/мин): при массе тела 40 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин скорость инфузии — 0,6 мл/ч, 1 нг/кг/мин — 1,2 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 1,8 мл/ч, 2 нг/кг/мин — 2,4 мл/ч; при массе тела 50 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин — 0,75 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 1,5 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 2,25 мл/ч, 2 нг/кг/мин — 3 мл/ч; при массе тела 60 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин — 0,9 мл/ч, 1 нг/кг/мин — 1,8 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 2,7 мл/ч, 2 нг/кг/мин — 3,6 мл/ч; при массе тела 70 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин — 1,05 мл/мин, 1 нг/кг/мин — 2,1 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 3,15 мл/ч, 2 нг/кг/мин — 4,2 мл/ч; при массе тела 80 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин — 1,2 мл/ч, 1 нг /кг/мин — 2,4 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 3,6 мл/ч, 2 нг/кг/мин — 4,8 мл/ч; при массе тела 90 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин — 1,35 мл/ч, 1 нг/кг/мин — 2,7 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 4,05 мл/ч, 2 нг/кг/мин — 5,4 мл/ч; при массе тела 100 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин — 1,5 мл/ч, 1 нг/кг/мин — 3 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 1,5 мл/ч, 2 нг/кг/мин — 6 мл/ч; при массе тела 110 кг и дозе 0,5 нг/кг/мин — 1,65 мл/ч, 1 нг/кг/мин — 3,3 мл/ч, 1,5 нг/кг/мин — 4,95 мл/ч, 2 нг/кг/мин — 6,6 мл/ч. Длительность лечения — до 4 нед. У больных с синдромом Рейно для достижения непродолжительной ремиссии (несколько недель) часто достаточно более коротких курсов лечения — 3–5 дней. В случае возникновения таких побочных эффектов, как головная боль, тошнота или снижение АД, скорость инфузии следует снижать до максимальной переносимой. При развитии тяжелых побочных эффектов инфузию необходимо прервать. Лечение возобновляют обычно через 4 нед в дозе, которую больной хорошо переносил в первые 2–3 дня предыдущего курса лечения. При почечной недостаточности, требующей диализа, и при циррозе печени дозу снижают в 2 раза.
Ингаляции. Каждую серию ингаляции для взрослых пациентов следует начинать с дозы, составляющей 2,5 мкг. Дозу можно повысить до 5 мкг илопроста в зависимости от потребностей и переносимости конкретного пациента. В случае плохой переносимости дозы 5 мкг необходимо снизить дозу до 2,5 мкг. Ингаляцию следует проводить 6–9 раз в сутки в зависимости от потребностей и переносимости каждого пациента. Продолжительность каждой серии ингаляций составляет около 4–10 мин.
повышенная чувствительность к илопросту, патологические состояния с повышенным риском кровотечения (в том числе пептическая язва желудка или двенадцатиперстной кишки, геморрагический инсульт), тяжелая ИБС (нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда в течение последних 6 мес); острая или хроническая сердечная недостаточность, тяжелая аритмия, период беременности и кормления грудью.
со стороны нервной системы: часто — головокружение, головная боль, парестезии, гиперестезия, шум в ушах, беспокойство, возбуждение, заторможенность, апатия, сонливость; менее часто — тремор, цереброваскулярные расстройства, депрессия, галлюцинации, мигрень, обморок, длительная потеря сознания, нарушение четкости зрительного восприятия, раздражение и боль в глазах; редко — вестибулярные нарушения, спутанность сознания. Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто — снижение АД, брадикардия, приливы крови и ощущение жара, менее часто — аритмия, ишемия миокарда, инфаркт миокарда, тромбоз глубоких вен, эмболия легочной артерии; иногда — повышение АД, тахикардия; в единичных случаях (у больных преклонного возраста с выраженным атеросклерозом) — отек легких. Со стороны дыхательной системы: относительно часто — БА; редко — кашель. Со стороны ЖКТ: часто — тошнота, рвота, анорексия, диарея, дискомфорт и боль в животе; менее часто — сухость во рту, изменение вкуса, тенезмы, запор, отрыжка, дисфагия, диарея, мелена, ректальное кровотечение, желтуха. Со стороны опорно-двигательного аппарата: часто — боль в жевательных мышцах, тризм, миалгия, артралгия, мышечная слабость; менее часто — тетания, судорожные подергивания мышц, гипертонус. Со стороны мочевыделительной системы: боль в пояснице, почечная колика, изменение клеточного состава мочи, дизурия. Местные реакции: часто — гиперемия кожи, боль, флебит в месте введения. Кроме того, возможны повышенное потоотделение, локальные боли, генерализованная боль, гипертермия, кожный зуд, повышенная утомляемость, жажда, аллергические реакции.
илопрост следует применять только в условиях тщательного мониторирования. Перед началом лечения у женщин следует исключить беременность.
Следует избегать приема илопроста внутрь и его попадания на слизистые оболочки и кожу (может привести к длительной и безболезненной эритеме).
При попадании р-ра илопроста на кожу его следует немедленно смыть большим количеством воды или 0,9% р-ра NaCl.
Во время терапии у больных с артериальной гипотензией необходимо принять меры против дальнейшего снижения АД. Лица с тяжелыми заболеваниями сердца должны находиться под тщательным наблюдением. После окончания курса лечения следует учитывать возможность развития ортостатической гипотензии. Экстравазация неразбавленного р-ра илопроста может привести к повреждению окружающих сосуд тканей.
Проводить постоянные инфузии в течение нескольких дней не рекомендуется из-за возможности развития тахифилаксии, выражающейся в ослаблении действия на тромбоциты и возможности возникновения синдрома рикошета, проявляющегося в повышении склонности к агрегации тромбоцитов при завершении курса терапии (сообщения о клинических осложнениях, связанных с этими феноменами, отсутствуют).
в эксперименте усиливает гипотензивное действие блокаторов β-адренорецепторов, антагонистов кальция, сосудорасширяющих средств, ингибиторов АПФ (в клинических исследованиях на добровольцах данные не подтверждены). При чрезмерном снижении АД дозу препарата следует снизить.
ГКС в эксперименте усиливают сосудорасширяющее действие илопроста, не изменяя характер антиагрегантного действия (клинический эффект не выявлен). Гепарин, антикоагулянты непрямого действия (производные кумарина) теоретически могут повысить риск кровотечения (инфузию препарата следует прекратить). Антиагрегантное действие усиливают другие ингибиторы агрегации тромбоцитов (кислота ацетилсалициловая и другие НПВП, ингибиторы ДФЭ, нитраты и молсидомин).
симптомы: выраженный приток крови к лицу и тяжелая головная боль, боль в голенях и спине, внезапная бледность, повышенное потоотделение, тошнота, рвота, боль в животе спастического характера, диарея, снижение или повышение АД, брадикардия или тахикардия. Специфического антидота нет. Лечение: прекращение инфузии, симптоматическая терапия.