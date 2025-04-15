Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2865,00
Экономия при брони: -83,00 грн
2782,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2785,71
Экономия при брони: -114,63 грн
2671,08 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2772,50 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2865,00
Экономия при брони: -83,00 грн
2782,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2865,00
Экономия при брони: -56,50 грн
2808,50 грн
В городах рядом
Не болей
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
61.1 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2953,50 грн
Аптека низких цен
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
61.1 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2953,50 грн
Аптека низких цен
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
61.2 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2953,50 грн
Подорожник
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
61.3 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2953,50 грн
Не болей
Днепр, ул. Барки Василия, 6
61.6 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2953,50 грн
Аптека копейка
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
61.9 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2953,50 грн
Аптека низких цен
Днепр, просп. Героев, 46
62.2 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2953,50 грн
Не болей
Днепр, просп. Героев, 40
62.3 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2953,50 грн
Аптека копейка
Днепр, бульв. Славы, 28
62.4 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2953,50 грн
Аптека копейка
Днепр, просп. Героев, 30-Д
62.6 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2953,50 грн
Подорожник
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 35
62.6 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2953,50 грн
Не болей
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
62.7 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2953,50 грн
Не болей
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 22-Д
62.7 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2953,50 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 43-Д
62.7 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2953,50 грн
Аптека шар@
Днепр, бульв. Славы, 8
62.9 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2953,50 грн