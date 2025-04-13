Киев (адрес не указан)
Доступно в 314 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2843,95 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2843,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2858,10
Экономия при брони: -2,30 грн
2855,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2895,90 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2941,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
3057,70
Экономия при брони: -177,17 грн
2880,53 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2895,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2895,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2895,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2895,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2863,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2895,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2978,59
Экономия при брони: -152,79 грн
2825,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2895,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2895,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
3080,39
Экономия при брони: -145,14 грн
2935,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2895,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2895,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2895,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Иломедин концентрат для раствора для инфузий 20 мкг/мл ампула 1 мл №5
Bayer Pharma
2895,90 грн