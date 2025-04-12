фармакодинамика. Тос-Май — комбинированный препарат, оказывающий противокашлевое, муколитическое, отхаркивающее, местноанестезирующее действие, благодаря чему уменьшает кашель, болезненные ощущения и першение в горле. Действие препарата обусловлено фармакологическими свойствами компонентов, входящих в его состав.

Декстрометорфан — противокашлевое средство, являющееся D-стереоизомером леворфанола. По механизму действия декстрометорфан — антагонист NMDA-рецепторов продолговатого мозга, влияет на центральное звено кашлевого рефлекса, в результате уменьшается сухой непродуктивный кашель, связанный с раздражением слизистой оболочки дыхательных путей при простудных заболеваниях. Отмечено также его воздействие на периферическое звено кашлевого рефлекса путем подавления аферентных импульсов, поступающих со слизистой оболочки верхних дыхательных путей. По выраженности противокашлевого действия близок к кодеину, но в отличие от него не вызывает зависимости, не угнетает дыхательный центр и активность реснитчатого эпителия дыхательных путей, не оказывает анальгезирующего действия.

Бензокаин — высокоактивное поверхностное местноанестезирующее средство, производное ПАБК. Не оказывает резорбтивного действия. Механизм действия связан с уменьшением ионной проницаемости нервных окончаний. В составе комбинированных противокашлевых препаратов уменьшает болезненные ощущения и ощущение першения в горле.

Гуайяколсульфонат калия относится к отхаркивающим средствам. Способствует уменьшению вязкости бронхиальной слизи, деполимеризует мукополисахариды и повышает активность ресничек мерцательного эпителия дыхательных путей. Уменьшает поверхностное натяжение и адгезивные свойства мокроты, снижает ее вязкость и облегчает эвакуацию из дыхательных путей, трансформируя непродуктивный кашель в продуктивный. Обладает слабым антисептическим и анестезирующим действием.

Бензоат натрия относится к отхаркивающим средствам прямого действия. При приеме внутрь увеличивает секрецию бронхиальных желез, разжижает мокроту и облегчает ее эвакуацию из дыхательных путей. Обладает слабовыраженными антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Фармакокинетика. После приема внутрь декстрометорфан быстро всасывается в ЖКТ, имеет высокую биодоступность. Противокашлевой эффект развивается через 15–30 мин после его приема внутрь и длится 5–6 ч. C max в плазме крови достигается через 2 ч. Активно метаболизируется в печени путем N- и О-деметилирования. T ½ составляет 6,5 ч. Экскретируется преимущественно почками в виде метаболитов, и лишь небольшое количество выводится в неизмененном виде.

Гуайяколсульфонат калия быстро абсорбируется в ЖКТ. C max в крови достигается через 1–2 ч. Терапевтическая концентрация сохраняется около 6 ч. T ½ составляет 1–2 ч. Экскретируется с мокротой и выводится почками в виде метаболитов и в неизмененном виде.