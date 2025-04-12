Тос-Май (Tos-Mai)
Тос-Май инструкция по применению
Состав
Согласно МЗ Украины препарату Тос-Май соответствует код ATC R05F B.
Декстрометорфана гидробромид - 2 мг
Бензокаин - 0,2 мг
Натрия бензоат - 15 мг
Гуайяколсульфонат калия - 35 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Тос-Май — комбинированный препарат, оказывающий противокашлевое, муколитическое, отхаркивающее, местноанестезирующее действие, благодаря чему уменьшает кашель, болезненные ощущения и першение в горле. Действие препарата обусловлено фармакологическими свойствами компонентов, входящих в его состав.
Декстрометорфан — противокашлевое средство, являющееся D-стереоизомером леворфанола. По механизму действия декстрометорфан — антагонист NMDA-рецепторов продолговатого мозга, влияет на центральное звено кашлевого рефлекса, в результате уменьшается сухой непродуктивный кашель, связанный с раздражением слизистой оболочки дыхательных путей при простудных заболеваниях. Отмечено также его воздействие на периферическое звено кашлевого рефлекса путем подавления аферентных импульсов, поступающих со слизистой оболочки верхних дыхательных путей. По выраженности противокашлевого действия близок к кодеину, но в отличие от него не вызывает зависимости, не угнетает дыхательный центр и активность реснитчатого эпителия дыхательных путей, не оказывает анальгезирующего действия.
Бензокаин — высокоактивное поверхностное местноанестезирующее средство, производное ПАБК. Не оказывает резорбтивного действия. Механизм действия связан с уменьшением ионной проницаемости нервных окончаний. В составе комбинированных противокашлевых препаратов уменьшает болезненные ощущения и ощущение першения в горле.
Гуайяколсульфонат калия относится к отхаркивающим средствам. Способствует уменьшению вязкости бронхиальной слизи, деполимеризует мукополисахариды и повышает активность ресничек мерцательного эпителия дыхательных путей. Уменьшает поверхностное натяжение и адгезивные свойства мокроты, снижает ее вязкость и облегчает эвакуацию из дыхательных путей, трансформируя непродуктивный кашель в продуктивный. Обладает слабым антисептическим и анестезирующим действием.
Бензоат натрия относится к отхаркивающим средствам прямого действия. При приеме внутрь увеличивает секрецию бронхиальных желез, разжижает мокроту и облегчает ее эвакуацию из дыхательных путей. Обладает слабовыраженными антибактериальными и противогрибковыми свойствами.
Фармакокинетика. После приема внутрь декстрометорфан быстро всасывается в ЖКТ, имеет высокую биодоступность. Противокашлевой эффект развивается через 15–30 мин после его приема внутрь и длится 5–6 ч. Cmax в плазме крови достигается через 2 ч. Активно метаболизируется в печени путем N- и О-деметилирования. T½ составляет 6,5 ч. Экскретируется преимущественно почками в виде метаболитов, и лишь небольшое количество выводится в неизмененном виде.
Гуайяколсульфонат калия быстро абсорбируется в ЖКТ. Cmax в крови достигается через 1–2 ч. Терапевтическая концентрация сохраняется около 6 ч. T½ составляет 1–2 ч. Экскретируется с мокротой и выводится почками в виде метаболитов и в неизмененном виде.
Показания Тос-Май
симптоматическое лечение сухого раздражающего кашля при ОРВИ и инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей. При подготовке пациента к проведению бронхоскопии.
Применение Тос-Май
детям в возрасте 12 лет и старше и взрослым обычно назначают по 1–2 таблетки 4–6 раз в сутки (но не более 16 таблеток в сутки); детям в возрасте 6–12 лет — по 1 таблетке 4 раза в сутки (не более 8 таблеток в сутки).
С целью достижения более быстрого действия препарата таблетки следует медленно рассасывать в полости рта.
Противопоказания
повышенная чувствительность к декстрометорфану, амидным анестетикам и другим компонентам препарата, дыхательная недостаточность, БА, эмфизема легких.
Побочные эффекты
со стороны органов пищеварительной системы: тошнота, рвота, боль в животе, диарея.
Со стороны ЦНС: общая слабость, сонливость, головная боль.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, в том числе сыпь, зуд, гиперемия кожи лица, ангионевротический отек.
Особые указания
не следует превышать рекомендуемые дозы препарата, сочетать применение препарата с приемом алкогольных напитков, а также применять препарат при хроническом кашле, связанном с БА и эмфиземой легких. С осторожностью назначают препарат у лиц с заболеваниями печени.
Применение в период беременности и кормления грудью. Тератогенного и эмбриотоксического воздействия препарата не зарегистрировано, однако, учитывая отсутствие адекватных клинических испытаний, применять препарат в период беременности можно только по назначению врача в случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Из-за отсутствия информации по применению препарата в период кормления грудью его не следует применять женщинам в этот период.
Дети. Тос-Май назначают детям в возрасте старше 6 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. У некоторых пациентов после применения препарата могут возникать сонливость, снижение скорости реакции, что следует иметь в виду при управлении транспортными средствами.
Взаимодействия
следует избегать одновременного применения препарата с антидепрессантами — ингибиторами МАО, фуразолидоном, прокарбазином вследствие повышения риска возбуждения ЦНС, развития АГ и гипертермии. Средства, угнетающие ЦНС, алкоголь при сочетанном применении усиливают седативный эффект препарата. Хинидин замедляет метаболизм декстрометорфана в печени, повышая его концентрацию в крови.
Передозировка
при значительной передозировке могут отмечаться симптомы, обусловленные декстрометорфаном — сонливость, головокружение, атаксия, раздражительность, гиперактивность, спутанность сознания, нечеткость зрения, нистагм, угнетение дыхания, тошнота, рвота; гуайяколсульфонатом калия — сонливость, тошнота, рвота; бензокаином — в очень редких случаях метгемоглобинемия. Специфического антидота нет, лечение симптоматическое.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.