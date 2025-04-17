Винница (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Тос-Май таблетки блистер №16
301,59
Экономия при брони: -45,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Тос-Май таблетки блистер №16
339,50
Экономия при брони: -33,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тос-Май таблетки блистер №16
306,52
Экономия при брони: -50,79 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тос-Май таблетки блистер №16
347,40
Экономия при брони: -41,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Тос-Май таблетки блистер №16
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тос-Май таблетки блистер №16
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тос-Май таблетки блистер №16
339,50
Экономия при брони: -33,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тос-Май таблетки блистер №16
345,60
Экономия при брони: -39,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тос-Май таблетки блистер №16
304,44
Экономия при брони: -48,71 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тос-Май таблетки блистер №16
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Тос-Май таблетки блистер №16
306,95
Экономия при брони: -51,22 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Тос-Май таблетки блистер №16
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Тос-Май таблетки блистер №16
344,30
Экономия при брони: -38,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Тос-Май таблетки блистер №16
301,51
Экономия при брони: -29,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Тос-Май таблетки блистер №16
301,33
Экономия при брони: -29,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Тос-Май таблетки блистер №16
339,50
Экономия при брони: -33,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Тос-Май таблетки блистер №16
307,30
Экономия при брони: -44,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Тос-Май таблетки блистер №16
298,02
Экономия при брони: -35,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Тос-Май таблетки блистер №16
357,60
Экономия при брони: -51,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Тос-Май таблетки блистер №16