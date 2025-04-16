Николаев (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Тос-Май таблетки блистер №16
297,68
Экономия при брони: -15,61 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Тос-Май таблетки блистер №16
339,40
Экономия при брони: -40,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Тос-Май таблетки блистер №16
303,78
Экономия при брони: -36,16 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Тос-Май таблетки блистер №16
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Тос-Май таблетки блистер №16
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Тос-Май таблетки блистер №16
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Тос-Май таблетки блистер №16
339,40
Экономия при брони: -40,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Тос-Май таблетки блистер №16
306,10
Экономия при брони: -40,13 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Тос-Май таблетки блистер №16
307,41
Экономия при брони: -41,44 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Тос-Май таблетки блистер №16
339,40
Экономия при брони: -40,50 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Тос-Май таблетки блистер №16
357,60
Экономия при брони: -58,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Тос-Май таблетки блистер №16
345,60
Экономия при брони: -46,70 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Тос-Май таблетки блистер №16
306,26
Экономия при брони: -48,38 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Тос-Май таблетки блистер №16
304,01
Экономия при брони: -52,73 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Тос-Май таблетки блистер №16
299,03
Экономия при брони: -47,75 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Тос-Май таблетки блистер №16
344,20
Экономия при брони: -45,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Тос-Май таблетки блистер №16
304,33
Экономия при брони: -46,72 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Тос-Май таблетки блистер №16
298,77
Экономия при брони: -35,70 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Тос-Май таблетки блистер №16
301,91
Экономия при брони: -50,55 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Тос-Май таблетки блистер №16
333,53
Экономия при брони: -82,17 грн