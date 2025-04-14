Харьков (адрес не указан)
Доступно в 188 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Тос-Май таблетки блистер №16
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Тос-Май таблетки блистер №16
310,88
Экономия при брони: -37,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Тос-Май таблетки блистер №16
320,33
Экономия при брони: -38,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Тос-Май таблетки блистер №16
341,30
Экономия при брони: -35,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Тос-Май таблетки блистер №16
341,30
Экономия при брони: -35,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Тос-Май таблетки блистер №16
341,30
Экономия при брони: -35,10 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Тос-Май таблетки блистер №16
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Тос-Май таблетки блистер №16
319,61
Экономия при брони: -50,72 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Тос-Май таблетки блистер №16
301,33
Экономия при брони: -34,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Тос-Май таблетки блистер №16
318,58
Экономия при брони: -51,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Тос-Май таблетки блистер №16
345,60
Экономия при брони: -39,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Тос-Май таблетки блистер №16
309,11
Экономия при брони: -38,03 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Тос-Май таблетки блистер №16
307,09
Экономия при брони: -36,01 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Тос-Май таблетки блистер №16
308,16
Экономия при брони: -34,65 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Тос-Май таблетки блистер №16
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Тос-Май таблетки блистер №16
307,58
Экономия при брони: -21,08 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Тос-Май таблетки блистер №16
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Тос-Май таблетки блистер №16
300,80
Экономия при брони: -26,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Тос-Май таблетки блистер №16
341,30
Экономия при брони: -35,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Тос-Май таблетки блистер №16
360,99
Экономия при брони: -23,52 грн