Метронидазол

Розамет® (Rozamet)

Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Цены в Киев
от 205,67 грн
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Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Крем
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
1 %
Вес
25 г
ATC-группа
Регистрация
UA/7256/01/01 от 06.03.2018
Международное название

Розамет инструкция по применению

Состав

Метронидазол - 10 мг/г

Фармакологические свойства

метронидазол — производное нитроимидазола. Действует на многие анаэробные бактерии и простейшие, разрушая и ингибируя синтез их нуклеиновых кислот.

Показания Розамет

местное лечение воспалительных папул, пустул, розацеа и акне.

Применение Розамет

крем наносят тонким слоем на кожу лица и слегка втирают 1–2 раза в день после умывания теплой водой или отваром ромашки. Препарат применяют в течение 1–2 мес. Клиническое улучшение обычно наблюдается в течение первых 3 нед терапии.

Противопоказания

гиперчувствительность к метронидазолу.

Побочные эффекты

метронидазол при местном применении обладает незначительной токсичностью и хорошо переносится. Возможны преходящая гиперемия, незначительная сухость, жжение и ощущение стянутости кожи. Системные побочные эффекты при местном применении метронидазола не отмечены.

Особые указания

при нанесении крема не следует допускать его попадания в глаза. После нанесения крема на кожу следует избегать прямых солнечных лучей.

Взаимодействия

при местном применении — маловероятны. Существует теоретическая возможность усиления действия пероральных антикоагулянтов, поэтому пациентам, принимающим эти препараты, препарат назначают с осторожностью.

Передозировка

не описана.

Условия хранения

при температуре до 25 °С.