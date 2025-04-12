Розамет® (Rozamet)
Розамет инструкция по применению
Состав
Метронидазол - 10 мг/г
Фармакологические свойства
метронидазол — производное нитроимидазола. Действует на многие анаэробные бактерии и простейшие, разрушая и ингибируя синтез их нуклеиновых кислот.
Показания Розамет
местное лечение воспалительных папул, пустул, розацеа и акне.
Применение Розамет
крем наносят тонким слоем на кожу лица и слегка втирают 1–2 раза в день после умывания теплой водой или отваром ромашки. Препарат применяют в течение 1–2 мес. Клиническое улучшение обычно наблюдается в течение первых 3 нед терапии.
Противопоказания
гиперчувствительность к метронидазолу.
Побочные эффекты
метронидазол при местном применении обладает незначительной токсичностью и хорошо переносится. Возможны преходящая гиперемия, незначительная сухость, жжение и ощущение стянутости кожи. Системные побочные эффекты при местном применении метронидазола не отмечены.
Особые указания
при нанесении крема не следует допускать его попадания в глаза. После нанесения крема на кожу следует избегать прямых солнечных лучей.
Взаимодействия
при местном применении — маловероятны. Существует теоретическая возможность усиления действия пероральных антикоагулянтов, поэтому пациентам, принимающим эти препараты, препарат назначают с осторожностью.
Передозировка
не описана.
Условия хранения
при температуре до 25 °С.