крем наносят тонким слоем на кожу лица и слегка втирают 1–2 раза в день после умывания теплой водой или отваром ромашки. Препарат применяют в течение 1–2 мес. Клиническое улучшение обычно наблюдается в течение первых 3 нед терапии.