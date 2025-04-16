Николаев (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
262,53
Экономия при брони: -44,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
254,10
Экономия при брони: -11,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
264,75
Экономия при брони: -25,43 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
267,04
Экономия при брони: -41,47 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
270,05
Экономия при брони: -56,67 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
245,80
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
254,30
Экономия при брони: -12,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
263,30 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
266,91
Экономия при брони: -44,43 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
268,12
Экономия при брони: -55,95 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
262,69
Экономия при брони: -30,01 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
251,30
Экономия при брони: -9,10 грн