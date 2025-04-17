Киев
Розамет® (Rozamet)

Розамет® (Rozamet)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 87 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
248,80
Экономия при брони: -0,60 грн
248,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
226,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
226,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
248,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
254,10
Экономия при брони: -5,90 грн
248,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
267,54
Экономия при брони: -47,52 грн
220,02 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
248,80
Экономия при брони: -0,60 грн
248,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
235,28 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
263,04
Экономия при брони: -20,26 грн
242,78 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
233,82 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
249,20
Экономия при брони: -1,00 грн
248,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
210,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
260,56
Экономия при брони: -40,54 грн
220,02 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
254,50
Экономия при брони: -6,30 грн
248,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
238,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
259,40
Экономия при брони: -38,92 грн
220,48 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
236,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
270,23
Экономия при брони: -39,75 грн
230,48 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
226,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
248,20 грн
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