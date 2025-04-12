Рефордез-Новофарм (Refordes-Novofarm)
Рефордез-Новофарм инструкция по применению
Состав
действующее вещество: гидроксиэтилкрахмал;
1 мл раствора содержит гидроксиэтилкрахмал 60 мг;
вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инфузий.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная или слегка опалесцирующая жидкость; теоретическая осмолярность около 308 мОсмоль/л.
Фармакотерапевтическая группа
Кровезаменители и перфузионные растворы. Препараты гидроксиэтилированного крахмала. Код АТС В05А А07.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Рефордез-Новофарм — это коллоидный плазмозаменитель, содержащий 6% гидроксиэтилкрахмал (ГЭК) в изотоническом (0,9%) растворе натрия хлорида. Средняя молекулярная масса (ММ) коллоида составляет 200 000 дальтонов, а степень молярного замещения (МЗ) составляет 0,5. Рефордез-Новофарм является изоонкотическим раствором, то есть увеличение объема плазмы крови почти эквивалентно введенному объему лекарственного средства.
Продолжительность эффекта увеличения объема плазмы крови зависит в первую очередь от показателя МЗ и в меньшей степени от ММ. Вследствие внутривенного гидролиза полимеров ГЭК постоянно образуются более мелкие молекулы, которые, в свою очередь, проявляют онкотическую активность, прежде чем выводятся почками.
Во время инфузии лекарственного средства снижается гематокрит и вязкость плазмы крови. При вливании лекарственного средства у пациентов с гиповолемией нормализуется объем циркулирующей крови, улучшается гемодинамика и функция сердца. Объем крови поддерживается не менее 6 часов.
Фармакокинетика.
При парентеральном введении биодоступность компонентов лекарственного средства составляет 100%. Гидроксиэтилкрахмал ведет себя не как обычное молекулярно однородное вещество, а, вероятно, как смесь нескольких различных веществ, отличающихся по степени замещения и молекулярной массе. Следовательно, общепринятые правила фармакокинетики применяются к гидроксиэтилкрахмалу только с большими ограничениями, поскольку поведение ГЭК постоянно меняется в зависимости от времени.
Для пациентов, применяющих это лекарственное средство, важнейшим в оценке замещения объема циркулирующей крови является период времени, в течение которого поддерживаются эффекты заполнения объема циркулирующей крови, достигаемые с помощью гидроксиэтилкрахмала. Поэтому для сравнения лекарственных средств можно использовать показатель продолжительности нахождения плазмозаменителя в организме, который математически может выражаться как «начальное» время полувыведения t½, если условия, в которых проводятся исследования, а именно — циркуляция и дозы инфузии, а также интервалы измерения, не отличаются.
В зависимости от скорости введения и вида инфузии исходное время полувыведения из плазмы крови составляет около 5–7 часов.
Молекулы ГЭК, размер которых меньше порога выведения, быстро выделяются почками за счет клубочковой фильтрации. После однократной дозы, которая составляет 500 мл, около 50% введенного лекарственного средства оказывается в моче в течение 24 часов.
Показания
Лечение гиповолемии, вызванной острой кровопотерей, в случаях, когда применение только кристаллоидов считается недостаточным.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому другому компоненту лекарственного средства;
- сепсис;
- ожоги;
- почечная недостаточность или почечная заместительная терапия;
- внутричерепное или церебральное кровотечение;
- критическое состояние пациентов;
- тяжелые нарушения функции печени;
- тяжелая коагулопатия;
- застойная сердечная недостаточность;
- гипергидратация, в том числе отек легких;
- состояния дегидратации, когда требуется коррекция водно-электролитного баланса;
- гиперволемия;
- гипокалиемия, тяжелая гиперхлоремия, тяжелая гипернатриемия;
- состояние после трансплантации органов;
- детский возраст;
- I триместр беременности. Во ІІ и ІІІ триместр беременности лекарственное средство следует применять только по жизненным показаниям.
Особенности применения
Из-за риска аллергических (анафилактических) реакций необходимо тщательно контролировать состояние пациента, а инфузию следует проводить с низкой скоростью.
Хирургические операции и травмы
На сегодняшний день отсутствуют достоверные данные по безопасности долгосрочного применения ГЭК пациентам после хирургических вмешательств и пациентам с травмами. Перед назначением ГЭК таким больным необходимо тщательно взвесить ожидаемую пользу и неопределенность долгосрочной безопасности, а также рассмотреть возможность альтернативного лечения.
Необходимо тщательно рассмотреть показания для замещения объема при применении ГЭК, а для контроля объема и дозирования необходим гемодинамический мониторинг.
Следует всегда избегать перегрузки в результате передозировки или слишком быстрой инфузии. Необходимо тщательно корректировать дозу пациентов с заболеваниями легких и нарушениями сердечного кровообращения. Следует проводить тщательный мониторинг уровней электролитов плазмы крови, баланс жидкости и функции почек. Необходимо обеспечивать адекватное поступление жидкости.
Пациенты с почечной недостаточностью или получающие почечную заместительную терапию.
Препараты ГЭК противопоказаны пациентам с почечной недостаточностью или получающим почечную заместительную терапию. При появлении первых признаков поражения почек ГЭК необходимо немедленно прекратить. Необходимость проведения заместительной почечной терапии возникала в течение 90 дней после инфузии ГЭК. Поэтому после применения ГЭК у пациентов следует контролировать функцию почек хотя бы в течение 90 дней.
Особая осторожность необходима при лечении пациентов с нарушениями функции печени и пациентов с нарушениями коагуляции крови. При лечении пациентов с гиповолемией необходимо также избегать сильного разведения крови, что может возникать при высоких дозах ГЭК.
Применение ГЭК следует немедленно прекратить при первых признаках коагулопатии. В случае повторного применения следует тщательно контролировать показатели свертывания крови.
Для пациентов, которым проводят операции на открытом сердце в сочетании с искусственным экстракорпоральным кровообращением, назначать препараты ГЭК не рекомендуется из-за риска чрезмерного кровотечения.
Пациенты пожилого возраста
Пациентам пожилого возраста, у которых большая вероятность сердечной недостаточности и почечных нарушений, в течение лечения необходим тщательный мониторинг состояния, а дозу следует соответственно регулировать во избежание осложнений со стороны сердечного кровообращения и почек из-за гиперволемии.
Воздействие на показатели лабораторных анализов
После введения растворов ГЭК может возникать временное повышение уровня альфа-амилазы. Это не следует интерпретировать как признак поражения поджелудочной железы. Лекарственное средство может оказывать влияние на результаты таких клинических и биохимических анализов, как уровень глюкозы в крови; уровень белка в крови; скорость оседания эритроцитов; биуретовая проба; уровень жирных кислот, холестерина и сорбит-дегидрогеназы в крови; удельный вес мочи.
Способ применения и дозы
Рекомендации по дозированию при профилактике и лечении гиповолемии и гиповолемического шока.
ГЭК следует применять в самых низких эффективных дозах в течение кратчайшего периода времени. Лечение должно сопровождаться мониторингом гемодинамики и должно быть прекращено сразу после достижения соответствующих показателей гемодинамики.
Если не предложено иное, введение лекарственного средства осуществляется в виде капельной инфузии в соответствии с необходимым замещением объема крови. Из-за возможных анафилактических реакций первые 10–20 мл лекарственного средства Рефордез-Новофарм следует вводить медленно, внимательно наблюдая за состоянием пациента. Следует учитывать риск перегрузки системы кровообращения при слишком быстром введении и слишком большой дозе. Суточная доза и скорость инфузии зависят от размера кровопотери и гематокрита. Для молодых больных, у которых нет риска возникновения кардиоваскулярных или пульмональных осложнений, показатель гематокрита составляет 30%, считается предельным значением для случаев, когда необходимо применение коллоидного плазмозаменителя.
Максимальная суточная доза
Терапевтическую границу устанавливать по эффекту разжижения.
Контрольная цифра: максимум около 2 г гидроксиэтилкрахмала/кг массы тела (что соответствует около 33 мл/кг массы тела). Обычно вливать 500 — 1000 мл/сут.
Максимальная скорость инфузии
В зависимости от состояния гемодинамики до 20 мл/кг массы тела в час.
Рекомендации по дозированию при разведении крови в лечебных целях (гемодилюция). Гемодилюцию можно осуществлять в условиях изоволемии (сопровождая кровопусканием) или гиперволемии (без кровопускания).
Суточная доза и скорость инфузии
Низкая доза: 1×250 мл/сут в течение 0,5–2 часов.
Средняя доза: 1×500 мл/сут в течение 4–6 часов.
Высокая доза: 2×500 мл/сут в течение 8–24 часов.
Способ и длительность применения
Способ применения — внутривенная инфузия. Продолжительность лечения зависит от состояния больного и величины гиповолемии.
Во время лечения Рефордез-Новофарм необходимо следить за тем, чтобы организм пациента получал достаточное количество жидкости.
Примечание: описана взаимосвязь между дозой и частотой возникновения зуда при отоневрологических заболеваниях, таких как резкое снижение слуха, шум в ушах. При этих заболеваниях, чтобы снизить частоту возникновения зуда, рекомендуется ограничить дозу до 500 мл/сут.
Дети
Лекарственное средство не применять детям.
Побочные реакции
Частота побочных реакций определена следующим образом:
очень часто: ≥ 1/10;
часто: от ≥ 1/100 до < 1/10;
иногда: от ≥ 1/1000 до < 1/100;
редко: от ≥1/10000 до <1/1000;
очень редко: <1/10000;
неизвестно: по имеющимся данным оценка невозможна.
Со стороны крови и лимфатической системы
Очень часто: снижение гематокрита и плазматической концентрации белка из-за разжижения крови.
Часто (зависят от введенной дозы): относительно высокие дозы гидроксиэтилкрахмала приводят к разжижению концентрации факторов свертывания и, таким образом, могут повлиять на свертываемость крови. Может увеличиться время кровотечения. Однако на функцию тромбоцитов не выявлено, а клинически значимое кровотечение отсутствует. При быстром введении или введении большой дозы лекарственного средства возможно быстрое повышение объема циркулирующей крови.
Со стороны гепатобилиарной системы
Частота неизвестна: поражение печени.
Со стороны кожи и подкожно-жировой клетчатки
Иногда длительное применение гидроксиэтилкрахмала может вызвать зуд, который может возникнуть после окончания лечения, длиться в течение нескольких месяцев и приводить к очень неприятным ощущениям.
Дополнительные способы исследования
Очень часто после инфузии лекарственного средства значительно повышается уровень амилазы в крови. Это не следует рассматривать как признак нарушения поджелудочной железы. Гиперамилаземия обусловлена образованием комплекса гидроксиэтилкрахмал-амилаза, достаточно медленно выводимого почками.
Со стороны почек и мочевыводящих путей
Редко были сообщения о случаях возникновения боли в области почек. В таких случаях следует прекратить инфузию, обеспечить достаточное поступление жидкости в организм больного и тщательно контролировать уровень креатинина в плазме крови.
Частота неизвестна: поражение почек.
Со стороны иммунной системы
Очень редко: анафилактические реакции разной тяжести. Подробная информация приведена ниже.
Анафилактические реакции. Были сообщения об частных случаях анафилактических реакций на гидроксиэтилкрахмал. В большинстве случаев такие реакции проявляются в виде рвоты, незначительного повышения температуры, ощущения холода, зуда и крапивницы. Наблюдается увеличение подчелюстных и околоушных слюнных желез, легкие гриппоподобные симптомы, такие как головная боль, мышечная боль, суставная боль и периферические отеки нижних конечностей. Тяжелые реакции непереносимости, сопровождающиеся шоком и опасными для жизни симптомами (остановка сердечной деятельности и дыхания), исключительно редки. При возникновении реакции непереносимости инфузию следует немедленно прекратить и одновременно начать проведение общепринятых мер неотложной помощи.
Симптомы анафилаксии. Симптомы анафилаксии могут появиться в течение нескольких минут. Симптомами, вызывающими тревожность, являются сильный зуд и покраснение кожи (внезапный приток). Иногда больной испытывает удушье, и у него возникает чувство комка в горле. Для следующей стадии характерны тошнота и спазмы в животе, тахикардия и резкое снижение артериального давления, что может привести к потере сознания, остановке сердечной деятельности и дыханию.
Терапия анафилактического шока. При появлении первых признаков (кожные реакции, тошнота) рекомендуется прекратить инфузию, но оставить канюлю в вене или обеспечить соответствующий доступ к вене, перевести больного в горизонтальное положение с опущенным изголовьем и освободить дыхательные пути. Немедленно внутривенно ввести адреналин (1 мл раствора адреналина 1:1000 развести до 10 мл). Сначала ввести 1 мл полученного раствора, составляющего 0,1 мг адреналина, контролируя пульс и артериальное давление. Для увеличения объема рекомендуется введение внутривенно 5% человеческого альбумина. Также рекомендуется введение 250–1000 мг преднизолона или эквивалентного количества другого глюкокортикоидного средства. Введение преднизолона можно проводить несколько раз. Для детей дозу адреналина и преднизолона следует уменьшать в соответствии с возрастом и массой тела. Рекомендуются использование других мер, таких как искусственная вентиляция легких, применение кислорода, назначение антигистаминных средств. Лечение таких больных следует проводить в условиях отделения интенсивной терапии.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 200 мл или 250 мл, или 400 мл, или 500 мл в стеклянных бутылках.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью фирма «Новофарм-Биосинтез».