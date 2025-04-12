Фармакодинамика.

Рефордез-Новофарм — это коллоидный плазмозаменитель, содержащий 6% гидроксиэтилкрахмал (ГЭК) в изотоническом (0,9%) растворе натрия хлорида. Средняя молекулярная масса (ММ) коллоида составляет 200 000 дальтонов, а степень молярного замещения (МЗ) составляет 0,5. Рефордез-Новофарм является изоонкотическим раствором, то есть увеличение объема плазмы крови почти эквивалентно введенному объему лекарственного средства.

Продолжительность эффекта увеличения объема плазмы крови зависит в первую очередь от показателя МЗ и в меньшей степени от ММ. Вследствие внутривенного гидролиза полимеров ГЭК постоянно образуются более мелкие молекулы, которые, в свою очередь, проявляют онкотическую активность, прежде чем выводятся почками.

Во время инфузии лекарственного средства снижается гематокрит и вязкость плазмы крови. При вливании лекарственного средства у пациентов с гиповолемией нормализуется объем циркулирующей крови, улучшается гемодинамика и функция сердца. Объем крови поддерживается не менее 6 часов.

Фармакокинетика.

При парентеральном введении биодоступность компонентов лекарственного средства составляет 100%. Гидроксиэтилкрахмал ведет себя не как обычное молекулярно однородное вещество, а, вероятно, как смесь нескольких различных веществ, отличающихся по степени замещения и молекулярной массе. Следовательно, общепринятые правила фармакокинетики применяются к гидроксиэтилкрахмалу только с большими ограничениями, поскольку поведение ГЭК постоянно меняется в зависимости от времени.

Для пациентов, применяющих это лекарственное средство, важнейшим в оценке замещения объема циркулирующей крови является период времени, в течение которого поддерживаются эффекты заполнения объема циркулирующей крови, достигаемые с помощью гидроксиэтилкрахмала. Поэтому для сравнения лекарственных средств можно использовать показатель продолжительности нахождения плазмозаменителя в организме, который математически может выражаться как «начальное» время полувыведения t½, если условия, в которых проводятся исследования, а именно — циркуляция и дозы инфузии, а также интервалы измерения, не отличаются.

В зависимости от скорости введения и вида инфузии исходное время полувыведения из плазмы крови составляет около 5–7 часов.

Молекулы ГЭК, размер которых меньше порога выведения, быстро выделяются почками за счет клубочковой фильтрации. После однократной дозы, которая составляет 500 мл, около 50% введенного лекарственного средства оказывается в моче в течение 24 часов.