Рефордез-Новофарм (Refordes-Novofarm)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
211,10 грн
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
388,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
211,10 грн
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
388,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
200,50
Экономия при брони: -33,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
211,10 грн
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
388,60 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
211,10 грн
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
388,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
211,10 грн
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
388,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
211,10 грн
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
388,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
211,10 грн
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
388,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
211,10 грн
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
388,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
211,10 грн
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
388,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
211,10 грн
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
388,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
211,10 грн
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
388,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
220,48
Экономия при брони: -8,54 грн
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
388,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 46
2.8 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 46
2.9 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
211,10 грн
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
388,60 грн