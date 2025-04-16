Рефордез-Новофарм (Refordes-Novofarm)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
205,20 грн
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
349,20
Экономия при брони: -13,04 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
205,20 грн
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
373,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
205,20 грн
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
373,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
205,20 грн
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
373,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
205,20 грн
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
373,70 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
205,20 грн
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
373,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
205,20 грн
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
373,70 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
205,20 грн
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
373,70 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
205,20 грн
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
393,74
Экономия при брони: -22,60 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
205,20 грн
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
373,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
205,20 грн
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
373,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
205,20 грн
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
373,70 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
205,20 грн
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
373,70 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
205,20 грн
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
373,70 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
205,20 грн
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
373,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
205,20 грн
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
373,70 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
205,20 грн
Рефордез-Новофарм раствор для инфузий 60 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
373,70 грн