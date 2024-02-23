ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛ* (HYDROXYETHYLAMYLUM*) Действующее вещество
гидроксиэтилированный крахмал (ГЭК) получают из восковидного кукурузного крахмала путем частичного гидролиза амилопектина с последующим гидроксиэтилированием. 6% р-р ГЭК в изотоническом р-ре натрия хлорида применяют в качестве коллоидного плазмозамещающего средства. Инфузия такого слабогиперонкотического р-ра приводит к повышению сниженного коллоидно-осмотического и центрального венозного давления. ГЭК структурно родственен гликогену, что объясняет его высокую толерантность и низкий риск анафилактических реакций. Отличается высокой стабильностью р-ра и не дает флокуляции при колебаниях температуры.
Фармакокинетика ГЭК имеет сложный характер и зависит от молекулярной массы и степени молекулярного замещения вещества. После в/в введения ГЭК молекулы размером менее 60 000–70 000 Да (порог почечной фильтрации) быстро выводятся с мочой, а более крупные молекулы расщепляются α-амилазой плазмы крови, после чего также выделяются почками.
Средняя молекулярная масса средства в первые минуты после инфузии составляет в плазме крови in vivo 70 000–80 000 Да и остается выше порога почечной фильтрации в течение всего периода лечения.
Через 30 мин после окончания инфузии его концентрация в плазме крови составляет 75% максимальной, а через 6 ч снижается до 14%. При однократном введении 500 мл молекулы ГЭК полностью выводятся из организма через 24 ч.
При ежедневном введении добровольцам 500 мл 10% р-ра ГЭК 130/0,4 в течение 10 дней существенного накопления вещества в плазме крови не выявлено.
Нарушение функции почек не влияло на T½ в конечной фазе выведения и на величину Сmax ГЭК в плазме крови. При клиренсе креатинина >30 мл/мин с мочой выводилось 59% введенной дозы препарата, а при клиренсе креатинина 15–30 мл/мин — 51%.
По сравнению с ГЭК 200/0,5 обладает улучшенной фармакокинетикой (оптимизирован метаболизм и выведение) при сохранении его плазмозамещающего эффекта. Улучшенные фармакокинетические характеристики позволяют ослабить влияние препарата на систему гемостаза при многократном введении в высоких дозах и снизить накопление ГЭК в тканях.
восполнение ОЦК, профилактика и терапия гиповолемического шока при ожогах, травмах, операциях; гемодилюция.
в/в капельно, первые 10–20 мл медленно под строгим врачебным контролем. Суточная доза и скорость вливания зависят от объема потери крови и показателей гематокрита. Для возмещения ОЦК вводят в суточной дозе 250–1000 мл; в исключительных случаях возможно превышение суточной дозы 20 мл/кг. В случае применения для гемодилюции ГЭК вводят в течение нескольких дней в суточной дозе 500 мл; курсовая доза — не более 5 л, продолжительность лечения — до 4 нед. Рекомендуемая скорость вливания — 500 мл за 30 мин.
гиперволемия, гипергидратация, тяжелая застойная сердечная недостаточность, почечная недостаточность с олигурией или анурией, уровень креатинина в плазме крови >2 мг/дл, тяжелый геморрагический диатез, повышенная чувствительность к ГЭК, возраст до 10 лет, период беременности и кормления грудью.
возможны анафилактоидная реакция на введение ГЭК (проявляется рвотой, ознобом, лихорадкой, крапивницей), увеличение слюнных желез, гриппоподобные симптомы (головная боль, миалгия), кожный зуд, кратковременное повышение уровня амилазы в крови, анафилактический шок.
особую осторожность следует соблюдать при проведении терапии у пациентов с отеком легких, декомпенсированной сердечной недостаточностью, нарушением функции почек, хроническими заболеваниями печени, геморрагическим диатезом, гипофибриногенемией.
при одновременном применении с аминогликозидными антибиотиками ГЭК может усиливать их нефротоксическое действие. Не следует смешивать с другими препаратами для в/в введения.